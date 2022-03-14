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Невідомий зняв прапори України у Херсоні та був покараний місцевими жителями. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Херсоні невідомий зняв прапори України, але небайдужі громадяни покарали чоловіка.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+120 Мобильный крематорий
показати весь коментар14.03.2022 22:39
+58 Taras Klunyk
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+51 Alexandr Kovalenko 5026d0fb
показати весь коментар14.03.2022 22:45
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Будь ласка, зачекайте...
У половини тероборони (а це не армія - це цивільні) є калаші, а ти починаєш нить.
Да, меточки устаріли після 24 лютого, пиши кураторам, хай висилають нові.
https://t.me/BiletskyAndriy/3586
@syliuchenko
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10 ч
1. Як публікують фото трофейної техніки західні оглядачі
2. Як публікують наші ЗМІ І це на 19 день війни.
Невже не зрозуміло, що це наражає наших воїнів на небезпеку?
Ні, - він затаїть злобу і буде ще більше ненавидіти все українське.
Горбатого могила виправить
заінтригували і вимкнули на самому цікавому.
Совсем коротко
Итак, сегодня в Донецке произошел взрыв ракеты Точка-У. Понятно, что местная публика имени товарища Петушилина тут же рассказала о том, что это сделали злобные укры. Но фокус в том, что у нас имеется совсем небольшой арсенал этих ракет и они используются исключительно против скопления войск противника или по его военной инфраструктуры. Пульнуть абы куда - непозволительная роскошь. Поэтому, стрелять по городской застройке Донецка, наши военные просто не станут. Если надо кого-то замочить, то это будет сделано в кафе, лифте или другом, подходящем месте, но не таким образом.
Но в данном случае, постановщики этой кровавой авантюры, слегка переиграли и стараясь показать, что взрыв был обусловлен именно атакой ракеты Точка У, наделали непростительно много фото, в том числе и с серийным номером ракеты. Коллеги покопались в открытых базах и установили следующее.
То есть ракета была произведена на территории рф, поскольку в Украине она никогда не производилась, а именно этот экземпляр, был собран после развала совка и Украина не получала этих ракет из московии. Таким образом, Путин просто решил убить мирных жителей еще и с той стороны линии разграничения, чтобы показать нужную картинку. Но как всегда, сделано это было через то же самое место, каким россияне привыкли думать.
Ну и еще один момент. В роZZии уже постепенно начали ощущать пресс санкций и это вызывает довольно специфическую реакцию. В такие моменты там перестают прикидываться добрыми и застенчивыми, а вместо этого - показывают свою кровавую харю. Например так:
Или так.
Тот, кто внимательно прочел этот текст, уже не будет иметь никаких сомнений о том, какой в роZZии режим и какое там население. Всем следует это помнить, когда оттуда начинают бить на слезу и пытаются разжалобить. Полагаю, что у нас это уже никогда не сработает, но и всему миру надо иметь это ввиду, на всякий случай.
На ньому показана робота екіпажу БТР-4, ураження позицій ворога, танка та знищення БМП-1 противника.
https://twitter.com/i/status/1503352523326955523