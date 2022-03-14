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Невідомий зняв прапори України у Херсоні та був покараний місцевими жителями. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсоні невідомий зняв прапори України, але небайдужі громадяни покарали чоловіка.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+120
Воля к борьбе есть. Оружие бы людям.
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14.03.2022 22:39
+58
простой пьяный любитель сруского мира, в военное время таких просто отстреливать нужно
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14.03.2022 22:44
+51
Зате здорові мужики зі зброєю в руках, маючи всі законні підстави пристрелити на місці двох окупантів-мародерів, просто їх пожурили і передали поліції без будь-яких тілесних пошкоджень. Вчіться у херсонських жінок і безоружних пацанів!
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14.03.2022 22:45
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Воля к борьбе есть. Оружие бы людям.
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14.03.2022 22:39 Відповісти
Про " оружие людям " власть молчит , более того я так понимаю запрещено даже спрашивать .
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14.03.2022 22:43 Відповісти
Дядя, ну що ж так товсто?
У половини тероборони (а це не армія - це цивільні) є калаші, а ти починаєш нить.
Да, меточки устаріли після 24 лютого, пиши кураторам, хай висилають нові.
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15.03.2022 00:09 Відповісти
Зате здорові мужики зі зброєю в руках, маючи всі законні підстави пристрелити на місці двох окупантів-мародерів, просто їх пожурили і передали поліції без будь-яких тілесних пошкоджень. Вчіться у херсонських жінок і безоружних пацанів!
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14.03.2022 22:45 Відповісти
Мабуть тому третій тиждень орків б'ємо?
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14.03.2022 23:01 Відповісти
Десятки тысяч автоматов раздали. Или каждому по танку надо?
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15.03.2022 01:33 Відповісти
Надо от 1 до 4 миллионов раздать, а не десятки тысяч.
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15.03.2022 09:32 Відповісти
чим ?
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14.03.2022 22:41 Відповісти
у нас що півкраїни мають травмати ? звичайний шокер поза законом ...
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14.03.2022 22:58 Відповісти
Цеглиною від зруйнованих рашистами будівель по лисині. Добре допомогає рихтувати кацапські мізки.
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15.03.2022 06:37 Відповісти
Шматком асфальту з Великого Будівництва.
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14.03.2022 23:29 Відповісти
Скорее всего неадекват, сумасшедший. Но идет война, поэтому разговор должен быть короткий. полностью согласен.
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14.03.2022 22:42 Відповісти
Кацапье все неадекваты
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14.03.2022 22:43 Відповісти
простой пьяный любитель сруского мира, в военное время таких просто отстреливать нужно
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14.03.2022 22:44 Відповісти
на гиляку
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14.03.2022 22:43 Відповісти
можна падлу і сокирою
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14.03.2022 23:10 Відповісти
Если нет времени на долгую и мучительную казнь то казнить, увы, нужно быстро.
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14.03.2022 22:40 Відповісти
Молодцы, только так надо наказывать
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14.03.2022 22:40 Відповісти
Мало дали. Падло кацапське. Стінки людей стоїть а воно просить....
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14.03.2022 22:41 Відповісти
Далі буде ...
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14.03.2022 22:41 Відповісти
Надеюсь ,что этой МРАЗИ уже нет в списке живых .
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14.03.2022 22:41 Відповісти
Если останется жив будет назначен кацапами мэром .
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14.03.2022 22:45 Відповісти
МОЛОДЦІ!!! Так з орками поступати.
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14.03.2022 22:41 Відповісти
Рановато "кино" остановили....Требую "продолжение банкета"
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14.03.2022 22:41 Відповісти
Наркецало
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14.03.2022 22:42 Відповісти
Не виправдовує.
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14.03.2022 22:43 Відповісти
это не местный...засланный казачек!
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14.03.2022 22:42 Відповісти
Лапоть кацапский, на морді написано
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14.03.2022 22:43 Відповісти
Повісити з табличкою "Зрадник"...
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14.03.2022 22:43 Відповісти
Вбить передаста кацапського за честь!
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14.03.2022 22:44 Відповісти
Ніякої честі в страті злочинців немає. Вимушена необхідність.
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14.03.2022 22:46 Відповісти
не скажіть...вбити окупанта, це ж музика, це ж подих свіжого повітря, ковток чистої води спраглому бійцю....
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14.03.2022 22:54 Відповісти
В знищенні окупантів ніякої естетики немає. Це усвідомлюєш коли розглядаєш трупи. А от відчуття виконаного обовязку дійсно надихає.
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14.03.2022 23:13 Відповісти
Покажіть труп цього кацапа тоді можливо повірю в покарання.
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14.03.2022 22:44 Відповісти
молодцы надеемся вы его там кончили...
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14.03.2022 22:46 Відповісти
це епічно, для русні ( правда вони тупі ) наочний приклад. - ЗАЧЕМ ТЫ ФЛАГИ НАШИ УКРАИНСКИЕ СНЯЛ ??? і ногами по їбалу. У цапів мусив би бути стан когнітивного дисонансу.. але нажаль вони тупі
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14.03.2022 22:47 Відповісти
128-а Закарпатська горно-піхотна бригада насипає москалям

https://t.me/BiletskyAndriy/3586
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14.03.2022 22:48 Відповісти
у него мозок одноклеточный, как вся вата с русской армией, словно в 9 класе у них развитие остановилось
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14.03.2022 22:50 Відповісти
Файно з ноги .. Слава Україні!
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14.03.2022 22:53 Відповісти
Artem Syliuchenko


@syliuchenko

·
10 ч



1. Як публікують фото трофейної техніки західні оглядачі
2. Як публікують наші ЗМІ І це на 19 день війни.

Невже не зрозуміло, що це наражає наших воїнів на небезпеку?


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14.03.2022 22:53 Відповісти
.
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14.03.2022 23:00 Відповісти
Кацап к успєху шол, але потрапив до України, нє повезло нє падфартіла.
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14.03.2022 23:02 Відповісти
Ви думаєте, цей кацапідор покається?
Ні, - він затаїть злобу і буде ще більше ненавидіти все українське.
Горбатого могила виправить
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14.03.2022 22:56 Відповісти
Значить на гілляку
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14.03.2022 23:01 Відповісти
А ви думаєте його залишили живим, щоб він кацапам їх здав?
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14.03.2022 23:04 Відповісти
Таких тварей нужно сразу прикапывать в посадке. Ато ето готовый полицай которому окупанты дадут оружие и начнет кошмарить население
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14.03.2022 22:56 Відповісти
це так...приємно
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14.03.2022 22:57 Відповісти
мені теж.
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14.03.2022 23:14 Відповісти
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14.03.2022 23:00 Відповісти
Саме цікаве лишилось за кадром, тобто не для слабонервних)
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14.03.2022 23:04 Відповісти
Херсон, вы лучшие!!!!!
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14.03.2022 23:06 Відповісти
Це добре аби ж і правоохоронці почали діяти хоча б так зі зрадниками.
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14.03.2022 23:11 Відповісти
Як завжди на самому цікавому відео скінчилось
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14.03.2022 23:27 Відповісти
Даа, до конца бы смотрела...🧐
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14.03.2022 23:40 Відповісти
майте совість, так не можна ....
заінтригували і вимкнули на самому цікавому.
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14.03.2022 23:32 Відповісти
Дане відео свідчить, що Херсоні вельми непогано займаються вихованням місцевої вати, хоча і з деяким запізненням.
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14.03.2022 23:35 Відповісти
Можна і не убивати. Достатньо відгепати так, щоб решту життя було овочем.
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14.03.2022 23:38 Відповісти
Понравилось, как пнул гаденыша от души! 👋👍😄
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14.03.2022 23:39 Відповісти
Я понимаю война. Но так это тоже не по-человечески. Чем вы тогда отличаете от этих орков. Свяжите, сдайте ВСУ или другим службам. Самосуд и насилие ничего не изменят.
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14.03.2022 23:56 Відповісти
Ты что дурак? В заглавии написано в Херсоне! Где там сейчас ЗСУ и полиция? Или может его военной полиции РФ передать?
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15.03.2022 00:13 Відповісти
в Мариуполе проповеди свои почитать не желаешь?
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15.03.2022 00:27 Відповісти
Жаль,что пленка в фотоаппарате закончилась. Дальше пинали без киносессии
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15.03.2022 00:00 Відповісти
О, Кива нашлося !
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15.03.2022 00:04 Відповісти
Нарік якийсь.
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15.03.2022 00:22 Відповісти
******* телеграм канал "Новини Збройних Сил". Годину тому запилил гавно-пост про Рошен. Отримали ***** у каментах, всралися, видалили пост. Зараз знову те ж саме запостили, але каменти вимикнули. Подоляк працює. Канал можна видаляти та банити.
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15.03.2022 00:59 Відповісти
anti-colorados 14 Березня, 2022

Совсем коротко
Итак, сегодня в Донецке произошел взрыв ракеты Точка-У. Понятно, что местная публика имени товарища Петушилина тут же рассказала о том, что это сделали злобные укры. Но фокус в том, что у нас имеется совсем небольшой арсенал этих ракет и они используются исключительно против скопления войск противника или по его военной инфраструктуры. Пульнуть абы куда - непозволительная роскошь. Поэтому, стрелять по городской застройке Донецка, наши военные просто не станут. Если надо кого-то замочить, то это будет сделано в кафе, лифте или другом, подходящем месте, но не таким образом.
Но в данном случае, постановщики этой кровавой авантюры, слегка переиграли и стараясь показать, что взрыв был обусловлен именно атакой ракеты Точка У, наделали непростительно много фото, в том числе и с серийным номером ракеты. Коллеги покопались в открытых базах и установили следующее.




То есть ракета была произведена на территории рф, поскольку в Украине она никогда не производилась, а именно этот экземпляр, был собран после развала совка и Украина не получала этих ракет из московии. Таким образом, Путин просто решил убить мирных жителей еще и с той стороны линии разграничения, чтобы показать нужную картинку. Но как всегда, сделано это было через то же самое место, каким россияне привыкли думать.
Ну и еще один момент. В роZZии уже постепенно начали ощущать пресс санкций и это вызывает довольно специфическую реакцию. В такие моменты там перестают прикидываться добрыми и застенчивыми, а вместо этого - показывают свою кровавую харю. Например так:

Или так.

Тот, кто внимательно прочел этот текст, уже не будет иметь никаких сомнений о том, какой в роZZии режим и какое там население. Всем следует это помнить, когда оттуда начинают бить на слезу и пытаются разжалобить. Полагаю, что у нас это уже никогда не сработает, но и всему миру надо иметь это ввиду, на всякий случай.
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15.03.2022 02:02 Відповісти
какой-то местный дурачок, может и нарик к тому-же.
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15.03.2022 02:34 Відповісти
А безвізовий режим з рашкою не відмінено на 19 день війни. Це як?
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15.03.2022 03:33 Відповісти
НАРИК !!!
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15.03.2022 03:51 Відповісти
Нове відео із роботою по окупантах виклали бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної Гвардії України.
На ньому показана робота екіпажу БТР-4, ураження позицій ворога, танка та знищення БМП-1 противника.
https://twitter.com/i/status/1503352523326955523
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15.03.2022 04:03 Відповісти
За 29 секунд всего 3 раза с ноги... В Херсоне все такие миротворцы? Или продолжение следует? Но уже в платном контенте... на порносайте.
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15.03.2022 06:29 Відповісти
Нова ківа,шаріков професора преображенського настругав мутантів!ізнав ,що будуть ******* ногами....грошей захотів....
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15.03.2022 08:30 Відповісти
Скорость стука быстрее скорости звука
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15.03.2022 10:56 Відповісти
забить падлу насмерть!
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15.03.2022 11:00 Відповісти
Сколько флагов Украины снял - столько раз ногой в морду должен получить. Если пробивающий решит, что удар не получился так как он хотел - можно перебить! Количество попыток - неограниченно и зависит только от кондиции удароприемника.
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15.03.2022 12:44 Відповісти
Розмова з окупантом не повинна бути довша, ніж автоматна черга (Шухевич)
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24.04.2022 09:05 Відповісти
 
 