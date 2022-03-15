Арестович назвав можливі терміни закінчення війни. ВIДЕО
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Прогнози завершення війни в Україні від "головного заспокійливого країни" Олексія Арестовича.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Новини.LIVE
За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, впродовж найближчого року, не пізніше початку травня Україна і Росія мають вийти на мирну угоду.
"Це може статися і набагато швидше. Я беру крайній термін. Зараз - "вилка". Може бути протягом тижня-двох мирова угода з виведенням військ. Або спроба (з боку Росії - ред) нашкребти сирійців і кинути на другий раунд. Але, коли ми і їх перемелимо - до середини-кінця квітня буде договір. Якщо вони зовсім збожеволіли, то використають строковиків, які будуть йти на воєнний призов з 1 квітня. І десь до кінця квітня чи початку травня їх теж можуть спробувати перекинути", - наголосив він.
Арестович переконаний: ця спроба російських окупантів теж провалиться.
"Після цього почнуться дуже складно пояснювані процеси, з моєї точки зору. Всі люди зрозуміють, що Путін програв. Що після цього почнеться в Росії - це вже за межами впевнених передбачень. Але я цілком можу передбачити окремі локальні спалахи протягом усього року. До травня я впевнений, а далі складніше, є різні варіанти розвитку подій", - розповів радник глави ОП.
Арестович додав, що у будь-якому випадку бачить соціальну кризу в Росії.
"Надто велика подія війна, щоб впевнено передбачати найближчий рік", уточнив він.
Будь ласка, зачекайте...
Сохранить лицо?
Абсурд. Кацапія просто не зможе продовжуватиме довго - вже ж давно видно тенденцію.
Просто не треба ні про що домовлятися, час працює на Україну.
Договір взагалі не є необхідним (в тому сенсі, що деякі сусідні країни не перебувають в стані ані миру, ані війни), а в найближчі місяці буде тільки на шкоду Україні - пуйло не згодиться на жоден вигідний для України мир.
Кілька разів глянув маячню, що він ніс про Сирію - беззмістовна калька з кацапських ресурсів.
https://www.youtube.com/watch?v=H50ho9Dlrms
Это адекватно или нет?
Звісно, якщо ми перед тим не "врятуємо їм лице" якимось договором.
Ніхто більше вкачувати бабло в парашу не буде і більше не дозволять їм багатіти і озброюватись.
А приватні компанії - то їх справа, що їм робити, напряму їм поки ніхто не забороняв працювати там.
Чи може хтось готовий воювати роками аби лиш була капітуляція замість швидкого миру, але миру без здачі наших інтересів?
А москаль, він ********... якщо йому дати можливість показати невеличку перемогу для своїх зазомбованих баранів, то незай так. Нехай Мордор перетвориться на Північну Корею, голодну, ізольовану, але з парадом на 9травня. Головне, щоб в Україні був мир і не гинули люди лиш за формулювання в мировій угоді.
Особенно красиво он рассказывал что кацапы не зайдут из Крыма! Там типа все пристрелено, мосты заминированы, перешеек узкий, всех положим!
В итоге из Крыма беспрепятственно зашла огромная группировка кацапов
Він добре заспокоює панікерів.
По своїм знайомим спостерігаю.
*****, яке ж ти дурне... і не тільки ти. Не читай лєвих чатів, те гівно тебе з середини зжере.
а поки що тримаймося....
Але міркую так. Ближчою до реального є перша можливість. Оскільки практично весь особовий склад і техніку, що було зібрано довкола України, вже задіяно у вторгненні, оскільки вагомих резервів у ***** нема, оскільки чогось суттєвого орки так і не досягли попри всі потуги, оскільки втрати у живій силі і техніці величезні і ростуть далі.
Разом з тим, просто зараз ЗСУ не поспішають переходити у масштабний контрнаступ (є поодинокі локальні контрвипади). Причина - орків бродить ще задохолєри, і ще задохолєри всякого їхнього залізяччя, яке літає-їздить-бахкає. Коли їх ЗСУ вимотає-перемеле достатньо сильно, щоб вони не могли чинили суттєвого опору, тоді буде сенс переходити до серйозного контрнаступу.
Якось так.
Поки ми в обороні ніхто активні вилазки робити не буде, бо це великі втрати.
C Сирии сообщили такой сценарий по поводу наёмников.
Они хотят приехать в Украину наёмниками за счёт *****, а потом сдатся в плен и воевать на стороне Украины. Потому что в Украины превуалирующий позитив всего мира, чего нельзя сказать за *************. А из Украины эти так сказать сирийские наёмники хотят уже попасть в Европу - это их розовая мечта. То есть, Восток дело тонкое.
Сирийцы знают что битва ****** уже проиграна.
А ***** кинет своих срочников, и то что они срочники ему просто насрать на них.
Да, ***** будет дёргаться пока его окружение не скажет ему: Иди за русским военным кораблём *****, потому что ты уже никто и зовут тебя никак /это в лучшем случае, а как альтернатива - бошку ему просто отобют/
Раз ти такий далекоглядний в військовій справі то ласкаво просимо до ЗСУ.
Так що готуватись потрібно до цього.
А Захід теж це мав би розуміти і шукати шляхи ліквідації скаженого карлика, доки він не розпалив ядерний апокаліпсис.