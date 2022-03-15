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війна (56620) Арестович Олексій (372)

Арестович назвав можливі терміни закінчення війни. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прогнози завершення війни в Україні від "головного заспокійливого країни" Олексія Арестовича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Новини.LIVE

За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, впродовж найближчого року, не пізніше початку травня Україна і Росія мають вийти на мирну угоду.

"Це може статися і набагато швидше. Я беру крайній термін. Зараз - "вилка". Може бути протягом тижня-двох мирова угода з виведенням військ. Або спроба (з боку Росії - ред) нашкребти сирійців і кинути на другий раунд. Але, коли ми і їх перемелимо - до середини-кінця квітня буде договір. Якщо вони зовсім збожеволіли, то використають строковиків, які будуть йти на воєнний призов з 1 квітня. І десь до кінця квітня чи початку травня їх теж можуть спробувати перекинути", - наголосив він.

Читайте також: Додаткових резервів Росії вистачить на 10 днів, – Арестович

Арестович переконаний: ця спроба російських окупантів теж провалиться.

"Після цього почнуться дуже складно пояснювані процеси, з моєї точки зору. Всі люди зрозуміють, що Путін програв. Що після цього почнеться в Росії - це вже за межами впевнених передбачень. Але я цілком можу передбачити окремі локальні спалахи протягом усього року. До травня я впевнений, а далі складніше, є різні варіанти розвитку подій", - розповів радник глави ОП.

Арестович додав, що у будь-якому випадку бачить соціальну кризу в Росії.

"Надто велика подія війна, щоб впевнено передбачати найближчий рік", уточнив він.
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Топ коментарі
+53
Арестович - советник Ермака. Дальше можно не продолжать

Особенно красиво он рассказывал что кацапы не зайдут из Крыма! Там типа все пристрелено, мосты заминированы, перешеек узкий, всех положим!

В итоге из Крыма беспрепятственно зашла огромная группировка кацапов
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14.03.2022 23:57
+45
Запомните: Путин НИКОГДА не пойдет на попятную. Впереди тяжелые испытания, давайте готовиться к тяжелому, но надеяться на лучшее.
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14.03.2022 23:59
+30
хтось йому може рота закрити??
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14.03.2022 23:58
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"Мирное соглашение"? Не "Акт о капитуляции"?
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14.03.2022 23:56 Відповісти
Так уже ясно что всё что они хотят сделать - это спасти Россию. Она тонет, вот они её и спасают как могут. Единственная их проблема - они не Украина.
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15.03.2022 00:02 Відповісти
Нужно смотреть правде в глаза. Чтобы подписывать акт капитуляции, нужно идти до Москвы. Это нереально. Да и какой в этом смысл? ***** должны убрать свои же. Арестович все правильно разложил, и до 2019 года у него были адекватные прогнозы. Почему он нес пургу, когда был советником Дерьмака - х.з. Наверное, просто деньги не пахнут.
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15.03.2022 00:09 Відповісти
Так он и остался советником ОП, внештатным. Убаюкивающая голова.
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15.03.2022 00:17 Відповісти
"Чтобы подписывать акт капитуляции, нужно идти до Москвы."
Абсурд. Кацапія просто не зможе продовжуватиме довго - вже ж давно видно тенденцію.

Просто не треба ні про що домовлятися, час працює на Україну.
Договір взагалі не є необхідним (в тому сенсі, що деякі сусідні країни не перебувають в стані ані миру, ані війни), а в найближчі місяці буде тільки на шкоду Україні - пуйло не згодиться на жоден вигідний для України мир.
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15.03.2022 00:27 Відповісти
З.І. В Арестовича були адекватні прогнози ?!
Кілька разів глянув маячню, що він ніс про Сирію - беззмістовна калька з кацапських ресурсів.
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15.03.2022 00:29 Відповісти
К примеру, нынешний конфликт и варианты развития событий он предсказал 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=H50ho9Dlrms
Это адекватно или нет?
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15.03.2022 00:36 Відповісти
Я эту войну предсказал еще в 13 году, и что? А нострадамус и того раньше.
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15.03.2022 02:31 Відповісти
Вы интересно рассуждаете. Да, паРаша долго продолжать не сможет. Ну так и мы не сможем вести боевые действия долго. ***** должен согласиться на наши условия, потому как его внутренние элиты уж точно не устраивает такая ситуация. А если они сильно разозлятся, то не поможет ни 20м стол, ни бункер. Ну это мои фантазии.
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15.03.2022 00:34 Відповісти
войну ведём не только мы, но и за нашей спиною запад. Без их экономической поддержки мы бы войну бы не вели а сдулись бы очень быстро. Вот этот запад и будет настаивать о прекращении горячей фазы войны с границами на 1 февраля 22 года. и это в общем то неплохо, санкции не снимутся пока Крым и Донбасс не вернутся прежнему хозяину ну и видимо будут требовать выдать в Гаагу военных преступников. Так что ждём.
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15.03.2022 00:43 Відповісти
Не обов'язково нам йти до мацкви, капітуляцію вони можуть підписати, якщо вони захочуть вийти з економічного хаосу і зняти хоч якісь санкції.
Звісно, якщо ми перед тим не "врятуємо їм лице" якимось договором.
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15.03.2022 01:05 Відповісти
Зачем им подписывать капитуляцию, если они могут просто вывести войска? Санкции при этом с них снимаются автоматом. На капитуляцию рассчитывать не стоит.
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15.03.2022 01:14 Відповісти
Хто сказав, що санкції автоматом знімаються?))) Вони всерйоз і надовго. Щоб їх зняти, думаю, треба буде ядерну зброю здати.
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15.03.2022 01:15 Відповісти
Нет, об этом сразу говорили, что санкции будут действовать до вывода кацапских войск. Поэтому даже бизнес в паРаше не закрывали, а приостанавливали. Многие фирмы даже зарплату сотрудникам продолжают платить. Германия вон вообще воздушное пространство только на 3 месяца закрывала. Короче, зачем гадать? Сейчас давят на *****, но если войну не захотим заканчивать мы, то будут давить уже на нас. Кстати капитуляция - это тоже договор, если что. Но нужно смотреть на вещи реально.
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15.03.2022 01:34 Відповісти
Не говорилось такого. Були на самому початку заохочення від певних євро-осіб, типу "санкції ще можна відкотити, якщо зараз повернетесь назад", але вони вже неактуальні після такої ескалації.
Ніхто більше вкачувати бабло в парашу не буде і більше не дозволять їм багатіти і озброюватись.
А приватні компанії - то їх справа, що їм робити, напряму їм поки ніхто не забороняв працювати там.
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15.03.2022 01:40 Відповісти
До Москви йти не потрібно. Деокупація. Відновлення кордону. Блокада. Постійний розстріл з своєї території всього до чого можемо дострелити. Знищити кримський міст. Всі військові бази. Далі Приазовя. Повне знищення всього кацапського що плаває в Чорному морі. А далі розбивати в хлам підприємства. І так до згоди на виплату репарацій. Дуже хочу побачити пики кацапів які вже 8 років аплодують розстрілу України з своєї території коли до них почне систематично прилітати "щось" і нищити їх спокійне життя.
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15.03.2022 02:14 Відповісти
Саме так. Яка різниця, як назвати? Капітуляція чи мирна угода? Головне, щоб чим швидше вивели свої війська з усієї території України, щоб сповна заплатили за це вторгнення як баблом на відновлення та компенсації постраждалим, так і всесвітнім презирством всього рюцького. Також важливо, щоб санкції залишили до повного краху Мордора.
Чи може хтось готовий воювати роками аби лиш була капітуляція замість швидкого миру, але миру без здачі наших інтересів?
А москаль, він ********... якщо йому дати можливість показати невеличку перемогу для своїх зазомбованих баранів, то незай так. Нехай Мордор перетвориться на Північну Корею, голодну, ізольовану, але з парадом на 9травня. Головне, щоб в Україні був мир і не гинули люди лиш за формулювання в мировій угоді.
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15.03.2022 08:39 Відповісти
Дополню. Что освобождение освобождением, но демилитаризацию и нейтральный статус подписывать нельзя. Это даже важнее, чем отвоевать Донбасс и Крым. Потому что рано или поздно эти уроды соберут войска и вновь повторят попытку. Нам нужны гарантии ненападения. Но так как цена гарантий паРаши ноль, то с ней подобные гарантии подписывать смысла нет.
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15.03.2022 13:54 Відповісти
Бл#дь!
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14.03.2022 23:57 Відповісти
Арестович - советник Ермака. Дальше можно не продолжать

Особенно красиво он рассказывал что кацапы не зайдут из Крыма! Там типа все пристрелено, мосты заминированы, перешеек узкий, всех положим!

В итоге из Крыма беспрепятственно зашла огромная группировка кацапов
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14.03.2022 23:57 Відповісти
Так вроде как предательство было на уровне вплоть до главного СБУшника Херсонщины.
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15.03.2022 00:01 Відповісти
А что СБУ уже командует войсками? Да и в запорожской тот же сценарий
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15.03.2022 00:29 Відповісти
не просто зашла, там и сейчас точка респауна орков!
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15.03.2022 00:03 Відповісти
Ніхто і не каже, що він експерт (таких в ОП, здається взагалі не існує), він просто добре виконує свою роботу пропагандиста, на відміну від майже усіх інших представників цивільної влади, які вже схожі на соловйових та скабєєвих
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15.03.2022 06:14 Відповісти
хтось йому може рота закрити??
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14.03.2022 23:58 Відповісти
Та нехай співає.
Він добре заспокоює панікерів.
По своїм знайомим спостерігаю.
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15.03.2022 00:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SZ6ou7Clx3Y&t=1s ось це краще заспокоює, і принаймні дозволяє самому троха вирішувати свої проблеми, а не чекати на соцесяйну люську.
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15.03.2022 00:03 Відповісти
Вот этот мне больше нравится. https://www.youtube.com/watch?v=nAA4IEHzKEU
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15.03.2022 00:12 Відповісти
Карась
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15.03.2022 01:13 Відповісти
Ага.
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15.03.2022 01:35 Відповісти
У меня он вызывает именно панику!
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15.03.2022 00:32 Відповісти
тільки так, що б назавжди..
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15.03.2022 00:25 Відповісти
теж мені спец- кожний гівнюк робить з себе великого стратега-
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14.03.2022 23:58 Відповісти
ага, а ше в нього "здібності" хФілософа, мать його
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15.03.2022 01:25 Відповісти
"від двох тижнів до року" - ахренеть які точні терміни!
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14.03.2022 23:58 Відповісти
пхах. це точно експєрд якому не вдалося відбілити ЗЄкаману і він самоліквідувався від неї, а тепер знову вмєстє намстє
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15.03.2022 01:26 Відповісти
****... ти сидиш на сраці вдома і смієся з Арестовича... Прогнозувати війну з точністю до дня не вийде. Тут не все залежить від ЗСУ... москаль може вже завтра піти геть, сказавши своїм козломордим, що операція скінчилася і мета досягнута. Може почати закидати нас мясом. Ці два сценарії відносно швидкі. А може забуритися в землю і спробувати кошмарити нас роками, як на Донбасі. Вибивати ворога в цьому випадку важко, але і тут два варіанти, піти в лобову і можливо зім'яти ворога, але з величезними втратами, або забуритися навпроти нього і використовувати його помилки собі на користь, при цьому потроху відтісняючи його до кордону.
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15.03.2022 08:49 Відповісти
Що за брєд.Куди забуриться москаль,якщо він вже просить допомогу в Китаю.
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15.03.2022 10:03 Відповісти
Запомните: Путин НИКОГДА не пойдет на попятную. Впереди тяжелые испытания, давайте готовиться к тяжелому, но надеяться на лучшее.
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14.03.2022 23:59 Відповісти
На лучшее - это на то, что ***** пристрелит кто-то из своих...
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15.03.2022 00:02 Відповісти
сподіватися що більше не будемо такими м"ягкотілими до "братиків" і не позволимо їм більше ні на язик ні на "високодуховні і культурні " центри, ні на їх "церкву" у нас під носом і взагалі зав"яжемо з толерантністю до убивць, "гріх сипати бісером пере свинями", і таким чином "забирати хліб у своїх дітей і віддавати його псам" в майбутньому.
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15.03.2022 00:06 Відповісти
Підніми дупу з дивана, візьми автомата в руки і покажи, який ти козак, замість того, щоб сидіти в тилу і вказувати, як воювати.
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15.03.2022 08:50 Відповісти
Також можлива ситуація коли орки зрозуміють, що тут їх чекає тількі одне-мерзла земля. І ніхто нікому не заплатить за нього. Тож порішають між собою та підуть геть. Командирів якщо будуть насідати просто пристрелять та вирушать додому.
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15.03.2022 00:24 Відповісти
Ви хоч карту відкривали? Реально вони сидять в Херсонській області, на півдні Запорізької і на бамбасі, де й сиділи до цього. Ну ще в Чорнобильській зоні радіацію збирають. На решті територій частково контролюють дороги та невеликі населені пункти. Війна не йде єдиним фронтом, як 80 років тому.
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15.03.2022 00:13 Відповісти
А Бучу, Ірпінь, Ворзель, Гостомель, Васильків -хто повністю знищив? а по Києву зКриму кожного дня ракети і бомби , а сьогодні і гради палять, то ДРГ? АХарківзнищили.а Волноваха - вщент. Соромно. Чи виз біженец пишете десь з Мукачева?
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15.03.2022 00:29 Відповісти
Ну как бы уничтожать они могут. Но ведь им от этого только хуже. Им самим ведь нечего жрать из-за этого, так как они всё обворовали. Они так долго не могут продержаться.
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15.03.2022 00:42 Відповісти
Ага...і Васильків вщент? Два прильоти, один по аеродрому інший по нафтобазі... Тоді і Білу Церкву вхлам, і Франика... і Рівне... і Вінницю...
*****, яке ж ти дурне... і не тільки ти. Не читай лєвих чатів, те гівно тебе з середини зжере.
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15.03.2022 08:53 Відповісти
Ну да, по Киеву бьют градами из Крыма
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15.03.2022 09:10 Відповісти
балабол. Послушай арестовича- и все будет наоборот.
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15.03.2022 00:03 Відповісти
Люська лише ось-ось заявляла про "10 днів", а тепер розповідає про "впродовж найближчого року". Замкніть цю срану Вангу до шафи і викиньте ключ!
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15.03.2022 00:05 Відповісти
Нужно закрывать небо орать требовать....
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15.03.2022 00:09 Відповісти
Люська просто втомилася.
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15.03.2022 00:10 Відповісти
в Вашингтоне все настойчивее начинает гулять мнение, что пора вмешиваться, пока вся эта ***** не переросла в третью мировую.... думаю, что если нам совсем будет туго, то так оно и будет, так как там начинают понимать, что русская армия это пшик....
а поки що тримаймося....
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15.03.2022 00:16 Відповісти
Побачили що руZZкая армія пшик, дождуться коли ЗСУ її розгромлять остаточно, тоді американці вступлять, щоб зробити останній постріл і увінчати себе лаврами перемоги.
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15.03.2022 00:22 Відповісти
буду вдячний за допомогу в питанні, яке мене мучить. зараз, наскільки я знаю, вимоги рашки - визнання криму та ордло в межах адміністративних кордонів відповідних областей. наша сторона дипломатично їх х.єсосить. але я б розумів цей процес, аби з кожним днем у нас ставало б краще становище на фронті, але ж поки про контрнаступ взагалі не чутно? в мене є дві здогадки. перша, в яку я хочу вірити, це те, що вже от-от вступлять в бій якісь нові свіжі сили чи принципово нова зброя і перелом таки відбудеться. і друга - що ніякого перелому не буде і ми будем вимушені погодитись на такі ж або навіть гірші умови з на порядок більшими жертвами. що думати?
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15.03.2022 00:18 Відповісти
Тут є відповідь на ваше питання: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XSn3Kt2A4XY
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15.03.2022 00:28 Відповісти
Не претендую на істину в останній інстанції, оскільки моя військова кар'єра закінчилася із закінченням строкової служби у 1996 р. у званні сержанта .
Але міркую так. Ближчою до реального є перша можливість. Оскільки практично весь особовий склад і техніку, що було зібрано довкола України, вже задіяно у вторгненні, оскільки вагомих резервів у ***** нема, оскільки чогось суттєвого орки так і не досягли попри всі потуги, оскільки втрати у живій силі і техніці величезні і ростуть далі.
Разом з тим, просто зараз ЗСУ не поспішають переходити у масштабний контрнаступ (є поодинокі локальні контрвипади). Причина - орків бродить ще задохолєри, і ще задохолєри всякого їхнього залізяччя, яке літає-їздить-бахкає. Коли їх ЗСУ вимотає-перемеле достатньо сильно, щоб вони не могли чинили суттєвого опору, тоді буде сенс переходити до серйозного контрнаступу.
Якось так.
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15.03.2022 00:42 Відповісти
Контрнаступ можливий тільки після серйозного штурму міст, коли вони підійдуть близько і при штурмі втратять основні сили.
Поки ми в обороні ніхто активні вилазки робити не буде, бо це великі втрати.
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15.03.2022 01:18 Відповісти
І це оптимальна стратегія. Необхідно берегти армію. Наші ВСУ зросли наполовину з моменту початку війни, а москальські зменшилися на третину. В любий момент може статися спроба їхнього штурму, до цього треба бути готовими, щоб відбити і потім було ким гнати в шию. Багато диванних стратегів, частина проплачених, частина просто тупих, хотять видовища, гори трупів. Але війна це холодний розрахунок... один наший воїн забирає на той світ 10 їхніх. Це сухі цифри, але вони такі, як є. Навіть амери їх майже так само оцінюють. Так, є мирні жертви, їх шкода, але вони не впливають на боєздатність ВСУ, їх шкода, але ж війна... тому і чекають слушної нагоди для контр атаки, адже відбити удар і почати гнати ворога легше, ніж бити в лоб ворога, який окопався і тебе чекає. Це гра нервів.
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15.03.2022 09:02 Відповісти
Знаю одне. Спроби взяти Київ путлєр не полишить. Занадто амбіціозна ця істота. Втратить всі остатки своєї бронетехніки, живу силу будуть добивати по ходу драпаючу, як свого часу військо Наполеона. По всім лісам та лісосмугам України...
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15.03.2022 00:18 Відповісти
Да хер ему ани Киев.
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15.03.2022 00:21 Відповісти
Щоб взяти Київ йому треба пригнати сюди 500 тисяч, яких у нього не має.
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15.03.2022 00:30 Відповісти
Тихо пацаны, пусть гутарят.
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15.03.2022 00:20 Відповісти
Какие переговоры с врагом в горячей фазе? Все военные эксперты и зарубежные в шоке. Какой договор о мире вовремя и после ГЕНОЦИДА? Это что, квартальский креативчик?
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15.03.2022 00:21 Відповісти
происходящее в раssии в последние дни напоминает сцену из фильма "Убить дракона". Когда Ланцелот начал побеждать дракона, в городе приказали забить деревянными щитами все окна, чтобы никто этого не видел
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15.03.2022 00:22 Відповісти
Всё они знают!В крыму полно раненных - всё пофигу...
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15.03.2022 00:36 Відповісти
Я не такий оптиміст, як Арестович. Я прогнозую реальні переговори з темою виведення касапських військ з окупованих територій (підкреслюю: реальних переговорів, а не таких, як зараз "аби були про людське око") десь в жовтні поточного року. І те - при умові, що після місцевих виборів на касапщині там розпочнеться "парад суверинітетів"
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15.03.2022 00:22 Відповісти
На 15 квітня прогнозують дефолт параші, тоді х#йло на колінах приповзе домовлятись, якщо до того часу його ще не відправлять на концерт кобзона.
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15.03.2022 00:35 Відповісти
Проблема в том что пуйло не умеет проигрывать и не умеет отступать - количество жертв и разрушений ему пофиг,за более чем 20 лет у абсолютной власти он полностью потерял связь с реальностью - сирийцы,срочники...ему все равно - главное достичь своей цели,а цель в принципе одна - сделать с Украины такую себе беларусь - вроде бы есть на карте,а по факту территория во главе с холуем и оболваненным и запуганным до чертиков народом который дышит через раз. До мая можно "порешать" только через реальный прогиб украинской власти - но им не даст этого сделать народ - надеюсь...
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15.03.2022 00:37 Відповісти
"За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, впродовж найближчого року, не пізніше початку травня Україна і Росія мають вийти на мирну угоду". - Що це за словесний пронос?
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15.03.2022 00:57 Відповісти
По поводу наёмных сирийцев:
C Сирии сообщили такой сценарий по поводу наёмников.
Они хотят приехать в Украину наёмниками за счёт *****, а потом сдатся в плен и воевать на стороне Украины. Потому что в Украины превуалирующий позитив всего мира, чего нельзя сказать за *************. А из Украины эти так сказать сирийские наёмники хотят уже попасть в Европу - это их розовая мечта. То есть, Восток дело тонкое.
Сирийцы знают что битва ****** уже проиграна.
А ***** кинет своих срочников, и то что они срочники ему просто насрать на них.
Да, ***** будет дёргаться пока его окружение не скажет ему: Иди за русским военным кораблём *****, потому что ты уже никто и зовут тебя никак /это в лучшем случае, а как альтернатива - бошку ему просто отобют/
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15.03.2022 01:03 Відповісти
только "новичок! спасет расею от разгрома !
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15.03.2022 01:06 Відповісти
взагалі-то, коли в перший день війни я побачив ту Люську Арестушку в якості військового диктора аля Лисенко (який дісно шарить в воєнній справі), я припух😘. хто воно і шо воно ця хвойда Люся? зашвкарилося по повній на ядовитості проти Пороха і опозиції, поважну депутатку Геращенко обізвало словами в ефірі....... і тут вуалая, замість того аби поставити військову людину, ЗЕлегіон підсунув звільнившигося Люську.
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15.03.2022 01:23 Відповісти
що він плять,несе?
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15.03.2022 05:17 Відповісти
Кількість кацапських тролів в коментарях просто зашкалює.
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15.03.2022 05:51 Відповісти
стратег 👎👎👎
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15.03.2022 07:09 Відповісти
Якщо ти стратег краще за Арестовича то розкажи нам всім що головнокомандуючому робити.
Раз ти такий далекоглядний в військовій справі то ласкаво просимо до ЗСУ.
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15.03.2022 11:06 Відповісти
- в 14 году этот стратег занимался тайной видеофиксацией майдановцев при их записи в добровольческий батальон О.Ляшка - "Украина" (впоследствии Шахтерск), в Украинском доме, без какого либа согласия с их стороны. когда это было обнаружено, он заявил что делает для канала Аль-Джазира? впоследствии Ляшко его отстранил от участия в отборе кандидатов. куда и кому на самом деле передавались эти данные неизвестно, но мнение об этом мутном типе у всех нас сложилось негативное...
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16.03.2022 09:20 Відповісти
И вернуться к границам 23.02 ? Но ведь это будет не победа,а перемирие.
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15.03.2022 07:22 Відповісти
з "зачисткою" Криму триватиме до вересня
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15.03.2022 09:02 Відповісти
Якщо український "військовий млин" буде працювати так, як зараз, то .уйло застосує зброю масового знищення. У нього ж два варіанти: або завоювати Україну, або знищити.
Так що готуватись потрібно до цього.
А Захід теж це мав би розуміти і шукати шляхи ліквідації скаженого карлика, доки він не розпалив ядерний апокаліпсис.
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15.03.2022 09:35 Відповісти
 
 