Арестович назвав можливі терміни закінчення війни. ВIДЕО

Прогнози завершення війни в Україні від "головного заспокійливого країни" Олексія Арестовича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Новини.LIVE

За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, впродовж найближчого року, не пізніше початку травня Україна і Росія мають вийти на мирну угоду.

"Це може статися і набагато швидше. Я беру крайній термін. Зараз - "вилка". Може бути протягом тижня-двох мирова угода з виведенням військ. Або спроба (з боку Росії - ред) нашкребти сирійців і кинути на другий раунд. Але, коли ми і їх перемелимо - до середини-кінця квітня буде договір. Якщо вони зовсім збожеволіли, то використають строковиків, які будуть йти на воєнний призов з 1 квітня. І десь до кінця квітня чи початку травня їх теж можуть спробувати перекинути", - наголосив він.

Читайте також: Додаткових резервів Росії вистачить на 10 днів, – Арестович

Арестович переконаний: ця спроба російських окупантів теж провалиться.

"Після цього почнуться дуже складно пояснювані процеси, з моєї точки зору. Всі люди зрозуміють, що Путін програв. Що після цього почнеться в Росії - це вже за межами впевнених передбачень. Але я цілком можу передбачити окремі локальні спалахи протягом усього року. До травня я впевнений, а далі складніше, є різні варіанти розвитку подій", - розповів радник глави ОП.

Арестович додав, що у будь-якому випадку бачить соціальну кризу в Росії.

"Надто велика подія війна, щоб впевнено передбачати найближчий рік", уточнив він.