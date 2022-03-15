"Если бы здесь были нацисты, меня бы, азиата, здесь загрызли нах#й", - міф Путіна про "нацистів" в Україні спростовує один із загарбників. ВIДЕО

Служба безпеки України оприлюднила відео, на якому міф президента РФ Володимира Путіна про "нацистів" в Україні спростовує один із загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Служба безпеки України повідомляє у фейсбуці.

Міф Путіна про "денацифікацію" України не сприймають навіть самі російські загарбники

"Если бы здесь были нацисты, меня бы, азиата, здесь загрызли нах#й" – це слова ще одного окупанта РФ, який раптово "прозрів", потрапивши в український полон. Виявляється, всі казки "Валоді єб#чого" про нацистів в Україні – це фейк.

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Тому тепер російський солдат-строковик обдзвонює своїх знайомих і хоче підняти "орду" на бунт: "Потрібно, щоб люди виходили на бунти, щоб усі знали: у нас розповідають неправду".

"Вийде Росія на бунти чи ні – питання риторичне. Наше завдання – боронити Батьківщину і карати загарбників. Чим ми і займаємося 24/7. Разом до перемоги! Слава Україні!" - наголосили в СБУ.

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