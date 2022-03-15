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"Если бы здесь были нацисты, меня бы, азиата, здесь загрызли нах#й", - міф Путіна про "нацистів" в Україні спростовує один із загарбників. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України оприлюднила відео, на якому міф президента РФ Володимира Путіна про "нацистів" в Україні спростовує один із загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Служба безпеки України повідомляє у фейсбуці.

Міф Путіна про "денацифікацію" України не сприймають навіть самі російські загарбники

"Если бы здесь были нацисты, меня бы, азиата, здесь загрызли нах#й" – це слова ще одного окупанта РФ, який раптово "прозрів", потрапивши в український полон. Виявляється, всі казки "Валоді єб#чого" про нацистів в Україні – це фейк.

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Тому тепер російський солдат-строковик обдзвонює своїх знайомих і хоче підняти "орду" на бунт: "Потрібно, щоб люди виходили на бунти, щоб усі знали: у нас розповідають неправду".

"Вийде Росія на бунти чи ні – питання риторичне. Наше завдання – боронити Батьківщину і карати загарбників. Чим ми і займаємося 24/7. Разом до перемоги! Слава Україні!" - наголосили в СБУ.

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Около 400 лет тому назад, когда москали начинали оккупировать восток, из всех наций , окзавшей жестокое сопротивление , чукчи оказались самыми стойкимию В это время и буряты, и все остальные народности Сибири были уже порабощены... Около 100 лет кацапы не могли их ни победить, ни подкупить, пока не подвезли водку в 1700-ых годах(при Екатерине). Водка сгубила чукчей и чукчи проиграли битву. Сейчас, под протекцией кацапов, чукчи - вымирающая нация.
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15.03.2022 01:12 Відповісти
ЗЫ... А они еще бедных "N""-гаплогруппных шлют к нам на убой.
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15.03.2022 01:24 Відповісти
сколько же ты невинных жизней унес пока"прозрел"?Тебя надо #башить не за то что ты азиат,а зато что ты убийца,за погибших и нерожденых безвинных детей,зато что пришел убивать на чужую землю!Что значит нацики?Люди уважающие свою нацию,это повод прийти и убивать в чужую страну, а ты кто ,****, "вяликий русский"?Что ты тут забыл, ?Твари.
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15.03.2022 01:14 Відповісти
Та воно хворе на голову цей кремлівський пацюк півтораметровий. В Україні президент та міністр оборони євреї. Який тут нахер нацизм. Воістину Черчилль чи хто там був далекоглядний у цьому питанні про майбутніх фашистів які будуть себе називати антифашистами.
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15.03.2022 01:16 Відповісти
Вас , теперь кацапов , надо всех загрызть и закопать , чтобы не размножались 😡
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15.03.2022 01:16 Відповісти
Для целей обычной военной пропаганды это существо вполне годное, но в общем не полноценное. И не потому, что азиат. Планета Земля вообще азиатская. Дело в том, что эта личинка скрепоносная и произошла от таких же - общественно опасных; в мирное время - изолируемых, а в военное - элиминируемых на уровне биораспада.
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15.03.2022 01:51 Відповісти
Якщо пацан так каже про відношення до "азіатів", то схоже на московії з цим великі проблеми і він до цього вже звичний.
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15.03.2022 02:26 Відповісти
Річ в тім що цих азіатів в мацковії й за людей не мають. Чурки - іншого слова для них немає. Ці "чурки" виконують саму малооплачувану роботу і отримують презирство й ненависть в свій бік.
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15.03.2022 04:03 Відповісти
 
 