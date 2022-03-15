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За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним щоденним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному телеграмі Зеленського.

"Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні", - зазначив він. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
Володь - ти, головне, добре подумай, як переговори провести так, аби Українці не вважали їх зрадою! Наші армійці вже увійшли у смак знищувати кацапню, тож можут і не сприйняти, якщо Дерьмак щось там почне мудрувати, а він раптом знову на коні з'явився у перемовинах, хоча з початку війни про нього взагалі не було чутно.

І не забувай, що зараз у нас військовий стан, і Закони у цей час трохи суворіші до зрадників і колаборантів!
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15.03.2022 01:34
+14
Мінськ вмер з початком відкритого вторгнення, забудь про нього!

Тут питання в тому, що мерів викрадають, і на їх місце нових призначають.

Ці кацапи навіть не вкурюють, що за Українськими законами мер - це вибірна посада, їх не призначають! Їм у думці не вміщується, що щось в країні може відбуватись без дозволу царя!
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15.03.2022 01:58
+9
так, тільки не бачу в цьому жодної заслуги опи.
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15.03.2022 01:32
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їм бачте в голові не укладалося бо це ж нелогічно, та як би русские і логіка колись мали щось спільне.
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15.03.2022 01:27 Відповісти
так, тільки не бачу в цьому жодної заслуги опи.
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15.03.2022 01:32 Відповісти
Хто до Киева прийде з вiйною, тому жаба цицьки дасть.
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15.03.2022 01:32 Відповісти
Володь - ти, головне, добре подумай, як переговори провести так, аби Українці не вважали їх зрадою! Наші армійці вже увійшли у смак знищувати кацапню, тож можут і не сприйняти, якщо Дерьмак щось там почне мудрувати, а він раптом знову на коні з'явився у перемовинах, хоча з початку війни про нього взагалі не було чутно.

І не забувай, що зараз у нас військовий стан, і Закони у цей час трохи суворіші до зрадників і колаборантів!
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15.03.2022 01:34 Відповісти
Нельзя потери в Чечне считать по РУССКИМ источникам, а потери в Украине считать по украинским! Считайте тогда по русским тоже потери в Украине.

Либо трусы, либо крестик. Потери в Украине согласно русским источникам 470. Что конечно ложь. Как и их потери в Ичкерии.

Согласно ичкерийским источникам потери Русни в ЧРИ за две войны около 50 тысяч. И я в это верю. Бо видел немерянно их трупов. Потому как в отличии от Украины они прямо в города на технике пытались заехать и взять. Получали горы трупов.
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15.03.2022 01:35 Відповісти
Так они и здесь в города на технике пытались , другой вопрос , что им этого не дают сделать
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15.03.2022 01:49 Відповісти
Друзі,не час для сперечань.Вова вже не здасть Україну! Україна переможе!
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15.03.2022 01:37 Відповісти
И это вас не беспокоит? Пипец, следующая серия пробивонов почалася: РНБО можуть дозволити визнати тимчасово окупованими нові території: у чому мета... Верховній Раді. 13 березня було направлено на розгляд до профільного комітету Відповідний законопроєкт №7157. Вже зареестровано
На територіях, які РНБО визнаватиме тимчасово окупованими, запроваджуватимуть спеціальний правовий режим. Там буде заборонено проводити вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцеві та взагалі будь-які референдуми
А якщо окупанти все ж проведуть якісь голосування, то Україна не визнаватиме їх результати - Это что, спотворений ЗЕМИНСК-3 ?
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15.03.2022 01:51 Відповісти
Мінськ вмер з початком відкритого вторгнення, забудь про нього!

Тут питання в тому, що мерів викрадають, і на їх місце нових призначають.

Ці кацапи навіть не вкурюють, що за Українськими законами мер - це вибірна посада, їх не призначають! Їм у думці не вміщується, що щось в країні може відбуватись без дозволу царя!
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15.03.2022 01:58 Відповісти
Прочитал. Вроде как зрады пока нет. Там суть просто в том, что никакие выборы в том же Мелитополе проведены быть не могут... Но это не точно.
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15.03.2022 02:03 Відповісти
Під час військового стану всі виборчі ініціативи припиняються, навіть на неокупованій території, тому закон ніяк не врегульовує вибори
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15.03.2022 12:43 Відповісти
Друже - як ти, мабудь, вже зрозумів, я не є прихільником ЗЕ, але під час війни я підтримую Головнокомандуючого нашої Армії! Розбиратись будемо потім, вже після перемоги - і про дороги, і про Нептуни, і багато ще про що!

Але наразі дуже важливо, що підпишуть на перемовинах. ФСБ-шник вміє най@бувати, і любить це робити, тому і кажу, що треба добре подумати, перед тим як ставити свій підпис, а ще ліпше подумати перед тим, як сісти за столом з ворогом!

І так - мені дуже неспокійно на серці, що ця падла Дерьмак знову вискочив, як дідько з мішку!
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15.03.2022 01:55 Відповісти
Какой то когнитивный диссонанс , поддерживать главнокомандующего и в то же время беспокоиться что опять вылез дерьмак . Я так понимаю что это сиамские близнецы вы просто стараетесь не замечать
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15.03.2022 02:06 Відповісти
Жодного коггітивного дисонансу нема!

Згадаємо про Вагнергейт, про клістрони, про Нептуни - це все чия робота була, як гадаєте?
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15.03.2022 02:09 Відповісти
дуже-дуже на це сподіваюсь...але с ходом перемовин "меня терзают смутные сомнения"(с)
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15.03.2022 03:27 Відповісти
Насчет кто чего сдаст-несдаст будем посмотреть еще. Гоп нужно сказать когда перепрыгнешь.
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15.03.2022 09:53 Відповісти
Зелена шмаркля, это не твоя заслуга. За Мариуполь ***** ответь и за все остальное как ты ******* оборону страны.
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15.03.2022 09:49 Відповісти
К чему этот "барабанный бой"? Интереснее знать сколько их осталось ...хватает ли у тебя патронов на оставшихся .... как ты будешь принимать помощь, когда разбомбят последний аэродром ? Как можно было допустить уничтожение КБ Луч ? Почему такой важный для УКраины Мариуполь обороняет всего один полк? А ты всё в солдатики играешься...
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15.03.2022 12:23 Відповісти
 
 