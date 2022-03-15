За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним щоденним зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному телеграмі Зеленського.
"Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні", - зазначив він.
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І не забувай, що зараз у нас військовий стан, і Закони у цей час трохи суворіші до зрадників і колаборантів!
Либо трусы, либо крестик. Потери в Украине согласно русским источникам 470. Что конечно ложь. Как и их потери в Ичкерии.
Согласно ичкерийским источникам потери Русни в ЧРИ за две войны около 50 тысяч. И я в это верю. Бо видел немерянно их трупов. Потому как в отличии от Украины они прямо в города на технике пытались заехать и взять. Получали горы трупов.
На територіях, які РНБО визнаватиме тимчасово окупованими, запроваджуватимуть спеціальний правовий режим. Там буде заборонено проводити вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцеві та взагалі будь-які референдуми
А якщо окупанти все ж проведуть якісь голосування, то Україна не визнаватиме їх результати - Это что, спотворений ЗЕМИНСК-3 ?
Тут питання в тому, що мерів викрадають, і на їх місце нових призначають.
Ці кацапи навіть не вкурюють, що за Українськими законами мер - це вибірна посада, їх не призначають! Їм у думці не вміщується, що щось в країні може відбуватись без дозволу царя!
Але наразі дуже важливо, що підпишуть на перемовинах. ФСБ-шник вміє най@бувати, і любить це робити, тому і кажу, що треба добре подумати, перед тим як ставити свій підпис, а ще ліпше подумати перед тим, як сісти за столом з ворогом!
І так - мені дуже неспокійно на серці, що ця падла Дерьмак знову вискочив, як дідько з мішку!
Згадаємо про Вагнергейт, про клістрони, про Нептуни - це все чия робота була, як гадаєте?