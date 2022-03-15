"Все "лягло" куди треба", - бойова робота української реактивної артилерії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Опубліковано відео роботи української реактивної артилерії по визначених цілях.
Відео оприлюднив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Бойова робота української реактивної артилерії. І повірте, все "лягло" куди треба. Бо поки у збройних силах рф шили парадну форму (хотіли пройтись Хрещатиком) та шапки-вушанки (щоб закидати наші позиції) і розкрадали "вторую армію міра" (велика вдячність Минобороны России), наші хлопці, знаючи про неадекватних російських сусідів, навчалися", - йдеться в дописі Генштабу.
Топ коментарі
+38 Muron
показати весь коментар15.03.2022 09:03
+13 Ромул Потоцкий
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+12 экзорцист
показати весь коментар15.03.2022 09:05
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Будь ласка, зачекайте...
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Я пам'ятаю твій нікнейм з часів Революції Гідності. Ти там писав коменти день і ніч без перерви.
Потім я декілька років взагалі не був на цензорі. Але, бачу, що нічого не змінилося і ти знову день і ніч пишеш коменти на даному сайті.
Бот одним словом
Командуванню видніше, правда?
І стріляти це все буде, коли потрібно і скільки потрібно.
https://www.facebook.com/vitaliy.sobolevskiy/videos/549966326552990