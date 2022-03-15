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"Все "лягло" куди треба", - бойова робота української реактивної артилерії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Опубліковано відео роботи української реактивної артилерії по визначених цілях.

Відео оприлюднив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Бойова робота української реактивної артилерії. І повірте, все "лягло" куди треба. Бо поки у збройних силах рф шили парадну форму (хотіли пройтись Хрещатиком) та шапки-вушанки (щоб закидати наші позиції) і розкрадали "вторую армію міра" (велика вдячність Минобороны России), наші хлопці, знаючи про неадекватних російських сусідів, навчалися", - йдеться в дописі Генштабу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія 72-ї ОМБ завдає вогневого удару по окупантах під Києвом. ВIДЕО

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Топ коментарі
+38
Хороший салют по кацапах
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15.03.2022 09:03
+13
ЦЕ ВАМ ЗА ХАРКІВ МАРІУПОЛЬ ДОНЕЦЬК ТА КРИМ МЕРЗОТА МОСКАЛЬНІ!
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15.03.2022 09:12
+12
Молодці! Цех по виготовленню пазлів "Збери себе сам".
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15.03.2022 09:05
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Хороший салют по кацапах
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15.03.2022 09:03 Відповісти
За Броди..і за Львів
.
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15.03.2022 09:04 Відповісти
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Ти головний неадекват тут. Вішаєш ярлики незнайомим людям, бикуєш. А сам тупиш по-чорному. Які в жопу Броди, олень?
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15.03.2022 09:15 Відповісти
Тупеньке ?...Знай вірши УПА.
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15.03.2022 09:24 Відповісти
Скільки тобі платять за роботу ботом?
Я пам'ятаю твій нікнейм з часів Революції Гідності. Ти там писав коменти день і ніч без перерви.
Потім я декілька років взагалі не був на цензорі. Але, бачу, що нічого не змінилося і ти знову день і ніч пишеш коменти на даному сайті.
Бот одним словом
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15.03.2022 09:50 Відповісти
ще й досить примітивний
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15.03.2022 10:23 Відповісти
Этот ******* редкостный подонок и длбб
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15.03.2022 12:08 Відповісти
Едельвейси працюють
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15.03.2022 09:22 Відповісти
За Україну!
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15.03.2022 09:24 Відповісти
Молодці! Цех по виготовленню пазлів "Збери себе сам".
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15.03.2022 09:05 Відповісти
коментар відмічено як спам
В Миколаєві оскалюються. Кім каже попались чорти матьорі. Учора два наших корпуса уложили. Правда своїх 7 втратили, плюс відбили в них трохов свіжої арти з боєзапасам.
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15.03.2022 09:06 Відповісти
Яких корпуса?) Корпус це 50 тисяч
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15.03.2022 09:22 Відповісти
Мутный хитрожопый паренек, я его на всякий случай в спам...
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15.03.2022 12:11 Відповісти
В смысле *огусто*
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15.03.2022 12:13 Відповісти
всего одна установка. маловато. херачить тварей дивизионами без жалю
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15.03.2022 09:09 Відповісти
Стріляла одна, випустила 40 ракет.
Командуванню видніше, правда?
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15.03.2022 09:17 Відповісти
Одною бо більше нема або боїприпаси економлять. Якшо обнаружили броне групу, лагерь то чим більше снарядів тим краще а так маемо те що маемо
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15.03.2022 09:29 Відповісти
Передай своім, що є в нас все, і зброя, і **********.
І стріляти це все буде, коли потрібно і скільки потрібно.
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15.03.2022 11:45 Відповісти
ЦЕ ВАМ ЗА ХАРКІВ МАРІУПОЛЬ ДОНЕЦЬК ТА КРИМ МЕРЗОТА МОСКАЛЬНІ!
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15.03.2022 09:12 Відповісти
трохи чудового гумору у лихоліття

https://www.facebook.com/vitaliy.sobolevskiy/videos/549966326552990
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15.03.2022 09:21 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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15.03.2022 09:22 Відповісти
Шось тут багато провокаторів..в чаті..і панікерів...ВАМ не Здається?
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15.03.2022 09:24 Відповісти
в орків проблеми на фронтах, то вони хочуть відіграться на форумах
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15.03.2022 12:25 Відповісти
Красівоє.
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15.03.2022 09:30 Відповісти
25 секунд релакса
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15.03.2022 09:43 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!
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15.03.2022 10:02 Відповісти
Читала десь, що вродє не можна публікувати такі відео,бо кацапи будуть вигадувати нові варіанти коригування вогню.
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15.03.2022 10:19 Відповісти
Ну реактивная артиллерия...ещё с наполеоновских времён не самое точное оружие))) так что "всё легло куда нужно" очень относительное заявление)))
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15.03.2022 11:06 Відповісти
Батарея"Град"накрывает 6га,одна установка ок.1га,этого достаточно для потери боеспособности роты в районе ее сосредоточения.Главное иметь точные координаты.
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15.03.2022 13:06 Відповісти
Видео давай.Без видео это стрельба по воробьям,хвастовство и пиар.Просьба такой херни больше не показывать.
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15.03.2022 12:08 Відповісти
добав щоб і геолокацію включили.
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15.03.2022 12:28 Відповісти
 
 