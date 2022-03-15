На 15 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук. ВIДЕО

На 15 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів.

Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

Донецька — Запорізька область, з міста Бердянськ до міста Маріуполя виїде гуманітарний вантаж, який довезе десятки тонн води, медикаментів, продуктів, які дуже чекають цього у Маріуполі. Натомість на зворотному шляху він забере жінок, дітей і всіх хто потребує з Маріуполя до Запоріжжя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гуманітарні коридори не спрацювали в трьох областях, - Верещук

Київська область: з сіл Богданівка і Нова Богданівка у місто Бровари. З села Бобрик у місто Бровари.

"Ми знаємо про величезну проблему в Іванкові і працюємо над тим маршрутом. Я щиро сподіваюсь, що завтра нам вдасться відкрити такий гуманітарний коридор", — додала Верещук.

Сумська область: міста Суми, Тростянець, Лебедин, Шостка, Конотоп до міста Полтава.

Харківська область: з села Оскол.