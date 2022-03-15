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армія РФ (13507) війна (56620) обстріл (21162) Росія (47279) Подоляк Михайло (296)

Наші захисники впевнено б'ють окупантів на всіх напрямках. Армія РФ воювати практично не вміє, вона може тільки бомбардувати мирних мешканців, - Подоляк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Доки наші військові впевнено б'ють росіян на всіх напрямках, Росія продовжує знищувати мирні українські міста ракетними ударами.

Про це повідомив у твітері член української делегації у перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"20-й день героїзму країни. Справжня свобода завжди коштує дорого. Решта без змін. РФ і далі воює лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами. Наші військові впевнено б'ють росіян на всіх напрямках. Партнери досі скромно стоять осторонь, боячись стати глобальними лідерами", - написав Подоляк.

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"У нас без змін. Без змін у тому, що ми вміємо воювати, і це вже всі розуміють. Без змін у тому, що наші партнери досі з подивом все це дивляться і все ще вирішують для себе, чи готові вони брати відповідальність таку, як бере Україна. Без змін у тому, що російська армія воювати практично не вміє, вона вміє бомбардувати тільки цивільні інфраструктури і тільки мирних громадян. Ми ведемо переговори, безумовно, ми отримуємо результат, ми будемо тримати ворога по всіх напрямках, він буде втрачати розум і далі і буде пробувати нас зламати нас, але це неможливо, ви це вже зрозуміли. Тому що ми - Україна. Тому що ми боремося за свою свободу, і ми точно виграємо", - наголосив Подоляк у відеозверненні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Путин сидя в бункере яростно грызет мумию Ленина за то что тот придумал Украину. Семён Скрепецкий
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15.03.2022 10:31
+19
А когда кацап умел воевать? Эта дикая орда сильна только когда имеет 5-10 кратное превосходство, тогда их практически не остановить. А когда они каждый день получают звиздюль от наших доблестных ВСУ, то они как шакалы трусливые, могут отигаться на наших больницах, школах и домах.
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15.03.2022 10:35
+16
Якби не кацапські бомби та ракети, ЗСУ їх давно вже загнали б під Ніжній Урюпінск. Звісно, якби москалі були не сцикунами і йшли в бій чесно.
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15.03.2022 10:33
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Путин сидя в бункере яростно грызет мумию Ленина за то что тот придумал Украину. Семён Скрепецкий
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15.03.2022 10:31 Відповісти
Якби не кацапські бомби та ракети, ЗСУ їх давно вже загнали б під Ніжній Урюпінск. Звісно, якби москалі були не сцикунами і йшли в бій чесно.
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15.03.2022 10:33 Відповісти
Трус и садист кремлевский бьет ночью дабы доставить больше страданий украинцам, детям. вурдалак
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15.03.2022 10:33 Відповісти
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15.03.2022 10:35 Відповісти
А когда кацап умел воевать? Эта дикая орда сильна только когда имеет 5-10 кратное превосходство, тогда их практически не остановить. А когда они каждый день получают звиздюль от наших доблестных ВСУ, то они как шакалы трусливые, могут отигаться на наших больницах, школах и домах.
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15.03.2022 10:35 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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15.03.2022 10:37 Відповісти
Поетому кацапоиды и хотят захватить Украину чтобы потом воевать нашими руками с Европой, НАТО и Китаем
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15.03.2022 10:39 Відповісти
знову подоляк.Кого цікавить його "думка"?
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15.03.2022 10:39 Відповісти
Звісно, москалям то нецікаво.
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15.03.2022 10:43 Відповісти
не понимаю подоляку - н@х$я болтать лишнее.
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15.03.2022 10:40 Відповісти
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15.03.2022 10:41 Відповісти
Гарно було б кошмарити сімейства *****, лаврова, піськова та всіх інших упирів. Щоб їм по закордонах земля горіла під ногами. Хай відчують на своїй шкурі любов до їх батьків-вбивць
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15.03.2022 10:43 Відповісти
пподляк, наші захисники це наші захисники. А чому єрмаки і петрухіни арештовують наших ЗАХИСНИКІВ??? подляк, скільки ти знешкодив танків чи ракетних установок?
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15.03.2022 10:45 Відповісти
Ваших .це кого.. забугорних?
От "подобаються : мені сек...сидяч и за бугром , та повчати українців , що да як їм робити .
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15.03.2022 11:08 Відповісти
Подоляк, не трьінди, чмошник. Умеют они воевать и воюют грамотно
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15.03.2022 10:47 Відповісти
Ага , вже побачили за 20 днів ,як та кацапота "грамотно" воює .
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15.03.2022 10:59 Відповісти
Не знаю де і що ти бачив, а я ще вчора на власні очі
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15.03.2022 11:36 Відповісти
Вот не люблю я этих шапкозакидательских постов. Трепло, ты уже на яворовском полигоне "отметился".
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15.03.2022 11:06 Відповісти
Кажуть якогось генерала завалили..Под Мариуполем уничтожен генерал-майор РФ.
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15.03.2022 11:07 Відповісти
Не. Генерал-полковника откобзонили. Очередное звание посмертно присвоили.
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15.03.2022 11:12 Відповісти
А без куска говна в сторону партнёров никак нельзя было?
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15.03.2022 11:08 Відповісти
Нажаль неможна...
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15.03.2022 11:38 Відповісти
Какое же гнилое у нас политическое руководство.
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15.03.2022 11:40 Відповісти
А "подоляк уміє воювати. Мабуть рогатці ради не дасть. Ліпше б не патякав, виродок. Смердить кацапсиною від "подоляка".
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15.03.2022 12:57 Відповісти
В том ,что рашистская армия воевать не умеет-ФАКТ!Они воюют только «массой»и ракетами…,избегая напрямую столкновений с украинскими воинами…Это не армия -это сброд необученны и трусливых нелюдей.
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15.03.2022 12:57 Відповісти
 
 