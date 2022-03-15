Наші захисники впевнено б'ють окупантів на всіх напрямках. Армія РФ воювати практично не вміє, вона може тільки бомбардувати мирних мешканців, - Подоляк. ВIДЕО

Доки наші військові впевнено б'ють росіян на всіх напрямках, Росія продовжує знищувати мирні українські міста ракетними ударами.

Про це повідомив у твітері член української делегації у перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"20-й день героїзму країни. Справжня свобода завжди коштує дорого. Решта без змін. РФ і далі воює лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами. Наші військові впевнено б'ють росіян на всіх напрямках. Партнери досі скромно стоять осторонь, боячись стати глобальними лідерами", - написав Подоляк.

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"У нас без змін. Без змін у тому, що ми вміємо воювати, і це вже всі розуміють. Без змін у тому, що наші партнери досі з подивом все це дивляться і все ще вирішують для себе, чи готові вони брати відповідальність таку, як бере Україна. Без змін у тому, що російська армія воювати практично не вміє, вона вміє бомбардувати тільки цивільні інфраструктури і тільки мирних громадян. Ми ведемо переговори, безумовно, ми отримуємо результат, ми будемо тримати ворога по всіх напрямках, він буде втрачати розум і далі і буде пробувати нас зламати нас, але це неможливо, ви це вже зрозуміли. Тому що ми - Україна. Тому що ми боремося за свою свободу, і ми точно виграємо", - наголосив Подоляк у відеозверненні.