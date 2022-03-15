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Наслідки ворожих бомбардувань та обстрілів Охтирки на Сумщині. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані руйнування після ворожих обстрілів у місті Охтирка на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наслідки ворожих бомбардувань за допомогою дрона зафіксували бійці 93-ї бригади "Холодний Яр".

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Автор: Сергій Яковенко
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боже мой, там просто жили люди, просто жили...
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15.03.2022 11:10 Відповісти
Хіба люди таке можуть зробити? А це зробили особини на двух ногах і з дебільним вихованням. Щоб ви здохли, варвари.
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15.03.2022 11:13 Відповісти
Це ще не "таке"... Грозний показав, що урус хинзир роБЛЯТЬ...
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15.03.2022 13:13 Відповісти
Прилітає літак і кидає бомби. Розбоблені ТЕЦ, Універмаг, мерія, жд станція

Орків від Охтирки відігнали за поребрік. Вони вчора звідти обстрілювали Велику Писарівку (8 км від кордону).
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15.03.2022 11:20 Відповісти
Пусть смотрит гнилая Европа и такие же США, к чему приводит ихняя нерешительность. Сумашедшего маньяка надо срочно останавливать, иначе он превратит мир в труху.
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15.03.2022 11:30 Відповісти
вони НАБАГАТО ГІРШІ ЗА ФАШИСТІВ!!!…СМЕРТЬ путінським ФАШИСТАМ!!
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15.03.2022 12:23 Відповісти
Фашизм паРаша й породила!!! Нацистських організацій-партій десь 30+ штук навіть зараз... "Память" цікава "штука", не буду реклямувати... Крім того, там сатанизм почесний. Труп маринований у центрі, а висотки - "зіркою" розташовані в мацквє...
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15.03.2022 13:28 Відповісти
 
 