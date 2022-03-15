Наслідки ворожих бомбардувань та обстрілів Охтирки на Сумщині. ВIДЕО безпілотника
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В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані руйнування після ворожих обстрілів у місті Охтирка на Сумщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, наслідки ворожих бомбардувань за допомогою дрона зафіксували бійці 93-ї бригади "Холодний Яр".
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Орків від Охтирки відігнали за поребрік. Вони вчора звідти обстрілювали Велику Писарівку (8 км від кордону).