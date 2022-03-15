Наслідки ворожих бомбардувань та обстрілів Охтирки на Сумщині. ВIДЕО безпілотника

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані руйнування після ворожих обстрілів у місті Охтирка на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наслідки ворожих бомбардувань за допомогою дрона зафіксували бійці 93-ї бригади "Холодний Яр".

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