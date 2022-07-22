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Російські війська переходять в оборону. У них недостатньо сил для продовження наступальної операції, - Корбан про ситуацію на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Дніпропетровській області все стабільно. Голова ОВА Валентин Резніченко та мер Дніпра Борис Філатов знаходяться на місці та координують роботу всіх штабів та комунальних підприємств.

Про це розповів у відеозверненні голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.

"Супротивник досить активно займає Херсонську область. Зараз накопичив угруповання військ на трьох напрямках - Нововоронцовка, Велика Олександрівка та Архангельське. Очевидно, у супротивника були плани здійснити удар у напрямку Нікополя, але тут досить укріплений район. Були три дні підряд бойові зіткнення. За підтримки авіації та артилерії наші війська розбили колони на рівні 120-150 машин та тахніки ворога. Ворога відкинули. Просування ворога в районі Пологів зупинено. Сьогодні російські війська переходять в оборону. У них недостатньо сил для продовження наступальної операції", - повідомив Корбан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми відсікаємо будь-які спроби ворога наблизитися до Дніпропетровщини, - Корбан

"Область сьогодні надійно захищена по всьому периметру. Область на сьогодні фактично тримає на собі три фронти. Це південний фронт, ООС та північний напрямок зі сторони Харківщини. Ситуація стабільна. У нас накопичено достатній контингент військ. Вже працює протиповітряна оборона, збиваються ракети", - додав він.
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Топ коментарі
+17
Народ ,хватит постить , всякую ,***** , Геннадий Корбан, делает , что может ,и поверьте , это не легко . Критикам Латунским, могу посоветовать, вступить в тер .оборону , и попробовать самим ,что то сделать , для, Защиты Днепра. Слава Украине .
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15.03.2022 13:23
+15
А де господар кварталу 95 Беня?
Доречи, де ховається його подружка баба Юля? Невже знову в Дубаї чи на Сардінію здриснула?
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15.03.2022 12:55
+11
хлопці, зара сварки абсолютно недоречні! усі сили -- виключно на стримання окупанта; розбиратися потім будемо. Слава Україні!
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15.03.2022 13:31
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у нас немає експертів з мо чи генштаба?
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15.03.2022 12:51 Відповісти
хлопці, зара сварки абсолютно недоречні! усі сили -- виключно на стримання окупанта; розбиратися потім будемо. Слава Україні!
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15.03.2022 13:31 Відповісти
Таке враження, що раз за разом ці "полководці" дразнять рашкованського *********** медведя. Ми вже чули, що вони в абаронє.
Аби ще почути, коли вони вихаркнуть свої смердючі рашкованські кендюхи.
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15.03.2022 12:52 Відповісти
А Корбан не хоче нам розповести про Іловайськ
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15.03.2022 12:53 Відповісти
Це зараз на часі?
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15.03.2022 12:55 Відповісти
Це завжди на часі
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15.03.2022 18:03 Відповісти
Мой, хло', черевачу! Аді, в тебе методичку губа́ми вкосичило-єс, гейби чічками! 🍄🍄🍄
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15.03.2022 13:47 Відповісти
А де господар кварталу 95 Беня?
Доречи, де ховається його подружка баба Юля? Невже знову в Дубаї чи на Сардінію здриснула?
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15.03.2022 12:55 Відповісти
той малолетке на которой маршал гречка умер, в этом году уже может 61 стукнуло ))
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15.03.2022 13:08 Відповісти
Дубённый?
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15.03.2022 13:10 Відповісти
Окопуються п3.14дараси
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15.03.2022 13:05 Відповісти
спасибо , эти слова дают надежду.

но мирняк кошмарят страшно! нужны не только санкции а чтото еще

путин как гопарьь в подворотне " а че ты мене сделаешь"
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15.03.2022 13:09 Відповісти
ГОСПОДИ, СПАСИ І СОХРАНИ УКРАЇНУ!
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15.03.2022 13:09 Відповісти
зато у них есть крылатые ракеты, чтоб они разорвались там, откуда вылетают
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15.03.2022 13:13 Відповісти
путик ухмыляется "да геноцидим, да убиваем, да против Конвенций, да берем заложников, да трощим мирняк, да гуманитарной катастрофы добиваемся, а че вы нам сделаете? а
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15.03.2022 13:14 Відповісти
Взагалі за справедливістю зараз настав момент істини, коли цивілізований світ має рішуче завдати масованого термоядерного удару по кацапщині, не побоюючись наслідків. Якщо Землю успадкують щурати і таргани - що ж, така доля, значить ми не пройшли Великий Фільтр. Якщо виживемо - рівень радіації впаде, жінки народять дітей без мутацій, ми відбудуємо країни та міста, і це буде світанок Нової Ери без свинособак.
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15.03.2022 14:09 Відповісти
Пусть лучше расскажет за котел ,который организовал с Семеном Семенченко на деньги Коломойского и сколько людей там осталось.
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15.03.2022 13:18 Відповісти
Народ ,хватит постить , всякую ,***** , Геннадий Корбан, делает , что может ,и поверьте , это не легко . Критикам Латунским, могу посоветовать, вступить в тер .оборону , и попробовать самим ,что то сделать , для, Защиты Днепра. Слава Украине .
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15.03.2022 13:23 Відповісти
То або упороті, або тролі.
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15.03.2022 13:29 Відповісти
Вони лише баригу захищають, підари соєві.....інакше не скажеш.
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15.03.2022 14:34 Відповісти
Если он не защитит Днепр - ему нечего будет грабить в будущем.
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15.03.2022 18:05 Відповісти
Еще одна мразь вылезла...
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15.03.2022 13:31 Відповісти
... УДАРОМ МОГУЧИМ И МАЛОЙ КРОВЬЮ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ... БЫЛ ЛИ РОССИЯНАМИ РАЗРАБОТАН ПЛАН НА ТАКОЙ СЛУЧАЙ? ПОСЛЕ РАЗВАЛА СССР И ПЕРЕХОДА НА КАПИТАЛИЗАЦИЮ ГОВОРИТЬ О "БРАТСТВЕ НАРОДОВ" - ЧИТАЙТЕ КЛАССИКУ "КАПИТАЛ" МАРКСА ...
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15.03.2022 13:35 Відповісти
"Вже працює протиповітряна оборона, збиваються ракети", - додав він". - Ну таке. Сьогодні кілька ракет серйозно пошкодили аеропорт Дніпра.
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15.03.2022 14:21 Відповісти
Вилкул..? как то смущает..
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15.03.2022 14:41 Відповісти
Юрій Бутусов
Мобілізація це дуже важливе зауваження, але як на вашу думку, люди будуть мати бажання об'єднуватися, коли рейдер№1 в Україні очолює усі головні громадські посади, та його друг володар квітка в космос, зам цього володаря, та інші посіпаки, та многостраждальній Кривий Ріг де зараз сидять відверті колаборанти?
Дуже велика частина патріотів, не може диваится, на те я воно стоїть біля мапи та щось там говорить, це дуже дратує, чому воно не в одіяло замотане та не відправленно на лікарняний, до нормалізації ситуації на фронті, як воно зазвичай робить, коли приходить кризовай момент.
Володар квітка у космос, виглядає дуже погано та хворе, там повинні бути, молоді та в впевненні в себе люди, як наприклад менеджер Миколаіва у яскравих шкарпетках, та з гумором по відношенню до будь-якої ситуації.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7379978985375667?comment_id=7380132545360311&notif_id=1647017631015032&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
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15.03.2022 17:37 Відповісти
 
 