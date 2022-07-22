Російські війська переходять в оборону. У них недостатньо сил для продовження наступальної операції, - Корбан про ситуацію на Дніпропетровщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Дніпропетровській області все стабільно. Голова ОВА Валентин Резніченко та мер Дніпра Борис Філатов знаходяться на місці та координують роботу всіх штабів та комунальних підприємств.
Про це розповів у відеозверненні голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ.
"Супротивник досить активно займає Херсонську область. Зараз накопичив угруповання військ на трьох напрямках - Нововоронцовка, Велика Олександрівка та Архангельське. Очевидно, у супротивника були плани здійснити удар у напрямку Нікополя, але тут досить укріплений район. Були три дні підряд бойові зіткнення. За підтримки авіації та артилерії наші війська розбили колони на рівні 120-150 машин та тахніки ворога. Ворога відкинули. Просування ворога в районі Пологів зупинено. Сьогодні російські війська переходять в оборону. У них недостатньо сил для продовження наступальної операції", - повідомив Корбан.
"Область сьогодні надійно захищена по всьому периметру. Область на сьогодні фактично тримає на собі три фронти. Це південний фронт, ООС та північний напрямок зі сторони Харківщини. Ситуація стабільна. У нас накопичено достатній контингент військ. Вже працює протиповітряна оборона, збиваються ракети", - додав він.
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Аби ще почути, коли вони вихаркнуть свої смердючі рашкованські кендюхи.
Доречи, де ховається його подружка баба Юля? Невже знову в Дубаї чи на Сардінію здриснула?
но мирняк кошмарят страшно! нужны не только санкции а чтото еще
путин как гопарьь в подворотне " а че ты мене сделаешь"
Мобілізація це дуже важливе зауваження, але як на вашу думку, люди будуть мати бажання об'єднуватися, коли рейдер№1 в Україні очолює усі головні громадські посади, та його друг володар квітка в космос, зам цього володаря, та інші посіпаки, та многостраждальній Кривий Ріг де зараз сидять відверті колаборанти?
Дуже велика частина патріотів, не може диваится, на те я воно стоїть біля мапи та щось там говорить, це дуже дратує, чому воно не в одіяло замотане та не відправленно на лікарняний, до нормалізації ситуації на фронті, як воно зазвичай робить, коли приходить кризовай момент.
Володар квітка у космос, виглядає дуже погано та хворе, там повинні бути, молоді та в впевненні в себе люди, як наприклад менеджер Миколаіва у яскравих шкарпетках, та з гумором по відношенню до будь-якої ситуації.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7379978985375667?comment_id=7380132545360311¬if_id=1647017631015032¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif