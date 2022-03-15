В Харкові російські окупанти почали обстріл прямо під час евакуації: "В укрытие все!". ВIДЕО

В Харкові російські окупанти почали обстріл прямо під час евакуації мешканців багатоповерхівки, що була пошкоджена під час попередньої атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис моменту бомбардування опублікований в соцмережах.

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