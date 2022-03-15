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В Харкові російські окупанти почали обстріл прямо під час евакуації: "В укрытие все!". ВIДЕО
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В Харкові російські окупанти почали обстріл прямо під час евакуації мешканців багатоповерхівки, що була пошкоджена під час попередньої атаки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис моменту бомбардування опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+21 Сергей Владимирович b9c38e15
показати весь коментар15.03.2022 13:22
+12 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар15.03.2022 13:26
+11 Jimmy Hill
показати весь коментар15.03.2022 13:49
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https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/15/7331529/
Простые и наивные забыли про Илловайск???
С кацапами нужно не договариваться, а беспощадно ******* их как проклятых.