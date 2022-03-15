СБУ затримала 60 колаборантів і викрила 20 ворожих ДРГ у різних регіонах. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окрім цього спецслужба документує злочини російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.
Про це інформує речник СБУ у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ
Зокрема, протягом доби, 14 березня, СБУ у Черкаській області схопила інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Вона передавала фото та відео про розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ.
У Луганській області зафіксували злочини агресора на тимчасово окупованій території, зокрема, формування каральних органів. До таких населених пунктів як Марківка, Біловодськ і Троїцьке окупанти привезли так званих "прокурорів" з ОРЛО, які вже зарекомендували себе в самопроголошеній "ЛНР".
Також, у Кіровоградській області СБУ викрила чоловіка, який з території України працював у російському інформполі: публікував на форумах антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ. У Закарпатській області було затримано місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку.
Будь ласка, зачекайте...
.
.. Слава нації
Смерть москалям
Склад концерна «Калашников» загорелся сегодня, 15 марта, примерно час назад. Официальной информации пока нет. О возгорании склада известно от представителя экстренных служб.
По его словам, на улице Совхозная произошло возгорание склада, принадлежащий концерну.
Причины пожара и наличие пострадавших устанавливается.
Там ще чортів багато портнов/татаров, половина, як не вся опзж, всіх недоумків петушарія
Виручені кошти (16 тисяч дол.) пішли для допомоги Україні.
https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/15/247816/
у яких при перетині кордону з Україною було виявлено більше 1,6 млн доларів, $50 тис євро, 9 елітних годинників на декілька мільйонів доларів, 24 елітні сумки вартістю більш ніж мільйон доларів, ювелірні вироби.
Можливо , це Мертчетчук зі своєю кралею