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затримання (4146) СБУ (10053) колабораціонізм (942)

СБУ затримала 60 колаборантів і викрила 20 ворожих ДРГ у різних регіонах. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окрім цього спецслужба документує злочини російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує речник СБУ у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ

Зокрема, протягом доби, 14 березня, СБУ  у Черкаській області схопила інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Вона передавала фото та відео про розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ. 

У Луганській області зафіксували злочини агресора на тимчасово окупованій території, зокрема, формування каральних органів. До таких населених пунктів як Марківка, Біловодськ і Троїцьке окупанти привезли так званих "прокурорів" з ОРЛО, які вже зарекомендували себе в самопроголошеній "ЛНР".

Також, у Кіровоградській області СБУ викрила чоловіка, який з території України працював у російському інформполі: публікував на форумах антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ. У Закарпатській області було затримано місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку.

Також читайте: СБУ затримала хакера, який допомагав ворогу та погрожував українським військовим. ФОТО
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Топ коментарі
+18
И наша добрая страна будет судить этих тварей. Надо их не судить а убивать.
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15.03.2022 13:35
+15
На площадке концерна «Калашников» в Ижевске горит склад

Склад концерна «Калашников» загорелся сегодня, 15 марта, примерно час назад. Официальной информации пока нет. О возгорании склада известно от представителя экстренных служб.

По его словам, на улице Совхозная произошло возгорание склада, принадлежащий концерну.

Причины пожара и наличие пострадавших устанавливается.
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15.03.2022 13:38
+12
Всюди де э російська православна недоцерква там є колаборанти! Колаборантів в Україні десятки тисяч і в кожному селі всі знають хто вони і де мешкають!
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15.03.2022 13:38
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И наша добрая страна будет судить этих тварей. Надо их не судить а убивать.
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15.03.2022 13:35 Відповісти
На палю сук
.
.. Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 13:36 Відповісти
Невже і Демченка пов'язали?
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15.03.2022 13:37 Відповісти
Всюди де э російська православна недоцерква там є колаборанти! Колаборантів в Україні десятки тисяч і в кожному селі всі знають хто вони і де мешкають!
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15.03.2022 13:38 Відповісти
На площадке концерна «Калашников» в Ижевске горит склад

Склад концерна «Калашников» загорелся сегодня, 15 марта, примерно час назад. Официальной информации пока нет. О возгорании склада известно от представителя экстренных служб.

По его словам, на улице Совхозная произошло возгорание склада, принадлежащий концерну.

Причины пожара и наличие пострадавших устанавливается.
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15.03.2022 13:38 Відповісти
Гори , гори ясно ...
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15.03.2022 13:43 Відповісти
дерьмака и сухачева уже взяли?
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15.03.2022 13:38 Відповісти
Хто, баканов? Дружок сасєда нєлоха? Так бакланов має разом з ними сидіти, але як себе сам посадиш...
Там ще чортів багато портнов/татаров, половина, як не вся опзж, всіх недоумків петушарія
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15.03.2022 14:40 Відповісти
Явно люди выявили - а этим нужно хоть что-то написать.
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15.03.2022 13:40 Відповісти
LEGO обмеженим тиражем випустила у продаж фігурку Зеленського. )))
Виручені кошти (16 тисяч дол.) пішли для допомоги Україні.

https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/15/247816/

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15.03.2022 13:40 Відповісти
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15.03.2022 13:43 Відповісти
Ну прямо копия...)
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15.03.2022 18:05 Відповісти
Румунські митники затримали чоловіка і жінку з України
у яких при перетині кордону з Україною було виявлено більше 1,6 млн доларів, $50 тис євро, 9 елітних годинників на декілька мільйонів доларів, 24 елітні сумки вартістю більш ніж мільйон доларів, ювелірні вироби.

Можливо , це Мертчетчук зі своєю кралею
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15.03.2022 13:41 Відповісти
Пригадується, у Остапа Бендера румунські прикордонники теж усе відібрали. )))

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15.03.2022 13:47 Відповісти
Теж згадав про вялікава камбінатара.
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15.03.2022 14:40 Відповісти
Ні це прибиральниця і садівник мертвечука.
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15.03.2022 14:40 Відповісти
Бранзулетка!!!
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15.03.2022 15:45 Відповісти
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15.03.2022 13:42 Відповісти
Штепу затрымалы - и шо ? . . . осудили за 8 лет ? . . . наверное - скоро срок давности выйдет
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15.03.2022 13:44 Відповісти
как Киву выпустили ? . . . в столице страны Тундра теперь по ТВ учит нас как жыть
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15.03.2022 13:46 Відповісти
ДБР ви в упор не бачите?
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15.03.2022 14:05 Відповісти
 
 