Український народ та бізнес об'єдналися заради перемоги, - гендиректор "Метінвесту". ВIДЕО

Український народ та бізнес об'єдналися та роблять усе можливе для перемоги у війні, менеджмент компанії залишається у Києві.

Про це заявив генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков в інтерв'ю каналу CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Ми робимо все можливе, щоби допомогти Україні перемогти. І залишаємось у Києві, разом з нашим президентом, владою та нашими військовими, щоб протистояти ворогові пліч-о-пліч", - заявив він.

За словами Риженкова, компанія та Фонд Ріната Ахметова зосередилися на гуманітарній допомозі.

"Як і всі українці, ми віримо в те, що зможемо це зупинити (війну. - Ред.). І компанія, акціонери, об'єдналися, щоб пройти кожен крок разом і зробити все можливе для запобігання поганому сценарію. На даний момент ми сфокусовані на гуманітарній допомозі, ми створили логістичну мережу разом із Фондом Ріната Ахметова, ми створили хаб у Польщі, де акумулюємо всю необхідну гуманітарну допомогу. Після цього ми доставляємо її до Запоріжжя, де вона сортується та доставляється людям", - розповів він в ефірі CNN.

За його словами, група "Метінвест" Ахматова доставила вже 80 тонн допомоги і не збирається зупинятися на досягнутому. А паралельно компанія допомагає армії та територіальній обороні України.

Також читайте: Через обстріл Авдіївського коксохіму зупинилась ТЕЦ, яка постачає місту тепло

"Ми робимо протитанкові їжаки та доставляємо залізобетонні блоки, щоб створювати оборонні пункти, купуємо бронежилети, каски та аптечки, щоб покращити захист територіальної оборони" - наголосив Риженков.

Як відомо, компанія "Метінвест" надала 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для української тероборони. На ці гроші закуплять каски, бронежилети та аптечки для українських бійців. Перша партія близько 3 тис бронежилетів і 500 аптечок вже їде в Україну.