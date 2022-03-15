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"Ми з України. Скоро тут все відбудується. Все знову буде гарно", - наслідки обстрілу приватних житлових будинків в Миколаєві. ВIДЕО
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З артилерії та авіації російські окупанти обстріляли цілу вулицю з приватними будинками в Миколаєві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за свідченнями місцевих мешканців три літаки російських окупантів долучилися до бомбардування їхньої вулиці.
Втрати значні, але оптимізму люди не втрачають.
"Ми з України. Скоро тут все відбудується. Все знову буде гарно", - каже жінка.
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Без урахування війни з Україною (з 2014 року), протягом тридцяти років свого агресивного «миролюбства», росія визнала загибель близько 17 тисяч своїх військовослужбовців. З них за 12 років двох кривавих чеченських війн загинули 12,9 тисяч.
З 24 лютого по 14 березня в Україні вже загинули близько 13,5 тисяч російських загарбників.
❗️В українців і всього цивілізованого світу з'явився шанс покласти край «миротворчим місіям» росії, що завжди перетворюють в попіл і страждання життя людей. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/738
он и эту официально будут признавать раз в 5-10 меньше реальных потерь
в первые дни штурма грозного там тысячи трупов солдат лежали
ект