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"Ми з України. Скоро тут все відбудується. Все знову буде гарно", - наслідки обстрілу приватних житлових будинків в Миколаєві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

З артилерії та авіації російські окупанти обстріляли цілу вулицю з приватними будинками в Миколаєві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за свідченнями місцевих мешканців три літаки російських окупантів долучилися до бомбардування їхньої вулиці.

Втрати значні, але оптимізму люди не втрачають.

"Ми з України. Скоро тут все відбудується. Все знову буде гарно", - каже жінка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Харкові російські окупанти почали обстріл прямо під час евакуації: "В укрытие все!". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Кількість загиблих військових у війнах рф з 1991 р:

• Нагірний Карабах (1988-1994) - 51
• Північна Осетія та Інгушетія (31.10-04.11.1992) - 27
• Придністров'я (03-08.1992) - 364-913
• Таджикистан (1992-1997) - 302
• Південна Осетія (01.1991-07.1992) - 46
• Абхазія (1992-1994) - 73 - 2220
• Чечня 1 (12.1994-12.1996) - 5552
• Чечня 2 (08.1999-04.2009) - 7300
• Південна Осетія, Абхазія, Грузія (08.2008) - 64-170
• Сирія (з 2015) - 321-444

Без урахування війни з Україною (з 2014 року), протягом тридцяти років свого агресивного «миролюбства», росія визнала загибель близько 17 тисяч своїх військовослужбовців. З них за 12 років двох кривавих чеченських війн загинули 12,9 тисяч.

З 24 лютого по 14 березня в Україні вже загинули близько 13,5 тисяч російських загарбників.

❗️В українців і всього цивілізованого світу з'явився шанс покласти край «миротворчим місіям» росії, що завжди перетворюють в попіл і страждання життя людей. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/738
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15.03.2022 14:13 Відповісти
это официальные данные
он и эту официально будут признавать раз в 5-10 меньше реальных потерь
в первые дни штурма грозного там тысячи трупов солдат лежали
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15.03.2022 17:11 Відповісти
Родич в 5-му коліні, в ті часи пропав безвісти. Підозрюють, що міг бути в Чечні.
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16.03.2022 00:28 Відповісти
Надзвичайно важко знайти країну де б не похазяйнували кацапські осАбодітелі без згоди господарів.
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15.03.2022 14:17 Відповісти
Где наше ПВО над Николаевом? Они тут как у себя дома летают.
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15.03.2022 14:19 Відповісти
Тобі надати точні координати?
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15.03.2022 14:33 Відповісти
В асфальті
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16.03.2022 09:36 Відповісти
жіночці респ
ект
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16.03.2022 01:40 Відповісти
 
 