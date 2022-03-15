Розбита колона російських окупантів в районі Старого Салтова на Харківщині. ВIДЕО

В мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксована розбита колона російських окупантів Старого Салтова на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео щонайменше 32 одиниці техніки.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український "Байрактар" знищив російський ЗРК 9К331 "Тор-М1". ВIДЕО