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Розбита колона російських окупантів в районі Старого Салтова на Харківщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксована розбита колона російських окупантів Старого Салтова на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео щонайменше 32 одиниці техніки.
Топ коментарі
+62 Georg Lotar Georg Lotar
показати весь коментар15.03.2022 14:56
+58 экзорцист
показати весь коментар15.03.2022 15:02
+44 Шимус
показати весь коментар15.03.2022 15:03
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Будь ласка, зачекайте...
Редко встречались V - єто овцейобьі.
Дорогу в рай искали долго...
Не нашли!
2) Метал обгорівший.
ехали - да не доехали , так держать
Скільки там посмаженних орків "погорільців" - чи 100, чи 200 -- невідомо !
Слава Україні !
А вдоль дороги - мертвые с косами стоят. И тишина.
Ну вот, бог не Тимошка, видит немножко!
Вот так, встала утром, куча дел, куча проблем, муторно на душе.... Потом открыла Цензор.нет, просмотрела этот ролик- и настроение СУПЕР на весь день!!! Спасибо Вам!