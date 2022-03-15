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Розбита колона російських окупантів в районі Старого Салтова на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксована розбита колона російських окупантів Старого Салтова на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео щонайменше 32 одиниці техніки.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+62
Трупами ворон кормят!
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15.03.2022 14:56
+58
У кадирівців на емблемі зображена овечка із стриженим задом.
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15.03.2022 15:02
+44
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15.03.2022 15:03
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Z - южная группировка с крыма, что они делают возле Харькова
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15.03.2022 14:54 Відповісти
Трупами ворон кормят!
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15.03.2022 14:56 Відповісти
Дохнут
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15.03.2022 14:57 Відповісти
Перебрасывают на восточный фронт, ибо восточный округ армии рф там ***********
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15.03.2022 14:57 Відповісти
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15.03.2022 15:00 Відповісти
У кадирівців на емблемі зображена овечка із стриженим задом.
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15.03.2022 15:02 Відповісти
и подпись: "каДырка"
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15.03.2022 15:59 Відповісти
кадЫрка на бутЫлке, анус свой расширяет
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15.03.2022 16:36 Відповісти
Єто неверно. Основная группировка направленная на Харьков и Киев имеет маркировку Z. Сожженной техники и пруфов полно.
Редко встречались V - єто овцейобьі.
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15.03.2022 15:00 Відповісти
С Крыма z в рамке
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15.03.2022 15:00 Відповісти
Не в рамке, а в гробу
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15.03.2022 15:51 Відповісти
То не норки, то дирки )) То не рамки, то гробіки ))
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15.03.2022 18:11 Відповісти
Заблудились и найхх...
Дорогу в рай искали долго...
Не нашли!
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15.03.2022 15:06 Відповісти
перебросили войска, ну точнее попытались, впрочем этих Z под Харьковом и раньше хватало.
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15.03.2022 15:06 Відповісти
Вот порадовали. Побольше таких видео -- не стесняемся херачим падлюк. Чем больше убьем тем быстрее прозреют -- твари ********** !!!
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15.03.2022 15:55 Відповісти
О, это новенький хлам, крымских пидоров *********. Закономерный итог предателей.
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15.03.2022 14:56 Відповісти
да думаю это уже не сегодня, обратите внимание на метал, уже сильно в ржавчине
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15.03.2022 15:02 Відповісти
1) Техніка стара.
2) Метал обгорівший.
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15.03.2022 15:04 Відповісти
Обгоревшая техника при текущей погоде берется ржавчиной за сутки - ночью вьіпадает конденсат и утром уже все ржавое.
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15.03.2022 15:04 Відповісти
Это бот - работа ************* у него - кричать всегда - " эта фейка!"...
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15.03.2022 15:08 Відповісти
это обгоревшие, может и не сегодня, но сразу же никто не поедет рассматривать "орочий помет"
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15.03.2022 15:05 Відповісти
скоріше за все частину колони вже показували. Було цікаво побачити її усю
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15.03.2022 15:27 Відповісти
Сгоревшая техника сразу становится ржавой. И понятно, что несколько дней, потому, что не дымит. Но видео новое, не заезженное.
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15.03.2022 15:22 Відповісти
это действие огня
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15.03.2022 16:05 Відповісти
Если не ошибаюсь, это где-то 5 или 6 марта. Но все равно приятно смотреть.
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15.03.2022 18:26 Відповісти
Сгоревшая техника очень бистро ржавеет, буквально за пару суток.
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17.03.2022 06:51 Відповісти
СЛАВА ВОЇНАМ-ГЕРОЯМ!!! СМЕРТЬ КАЦАПАМ
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15.03.2022 14:56 Відповісти
Жесть!
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15.03.2022 14:57 Відповісти
металобрухт
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15.03.2022 15:03 Відповісти
+ фарш, свіжозаморожений
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15.03.2022 18:13 Відповісти
Круто! Слава нашим воїнам- захисникам!
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15.03.2022 14:58 Відповісти
рашисти їхали зачищати Харків від цивільних, але щось пішло не так
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15.03.2022 14:58 Відповісти
Чому кримський міст не пошкоджений.
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15.03.2022 14:59 Відповісти
Тому що ти до сих пір не замінував його. Досить чекати, просто зроби це.
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15.03.2022 15:02 Відповісти
Спроси у зелёных ,заморозивших в 2019 году разработку ракет ,которые могли бы это сделать сейчас
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15.03.2022 15:11 Відповісти
Може, я і не великий поціновувач пейзажів, але цей зворушив моє серце своєю красою.
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15.03.2022 15:00 Відповісти
Колони вже не ті, бронетехніки все менше.
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15.03.2022 15:01 Відповісти
Вантажівки пригодяться прямо зараз, в будь якій ситуації є свої плюси.
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15.03.2022 15:03 Відповісти
буков , судя по технике мусора ихние , пехота на таких не ездит , урон в живой силе норм
ехали - да не доехали , так держать
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15.03.2022 15:18 Відповісти
Танки и самоходки бросают, потому что вот такие колонны не доходят - с топливом и боеприпасами.
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15.03.2022 15:20 Відповісти
Якщо я не помилився то с захисту один бтр, зпрк Тункуска і пару тигрів.
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15.03.2022 18:16 Відповісти
нормально кацев нашинковали
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15.03.2022 15:02 Відповісти
Газельки, гражданские зилы...мнда...
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15.03.2022 15:02 Відповісти
вторая армия мира х..ле
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15.03.2022 15:10 Відповісти
Гражданские... газельки.... хлеб везли голодным украинцам.... а они так неприветливо встретили.
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15.03.2022 15:10 Відповісти
Но таки довезли)
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15.03.2022 15:32 Відповісти
Як на мене дуже файно привітали ))
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15.03.2022 18:16 Відповісти
Нехай би таке показали по ракінських фед каналах...от би було пабєдобєсіє
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15.03.2022 15:02 Відповісти
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15.03.2022 15:03 Відповісти
Браво ! Яке прекрасне кіно. Пропоную на Оскар.
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15.03.2022 15:03 Відповісти
Краще не Оскар, а в програму Поле чудєс.
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15.03.2022 16:59 Відповісти
а можна ще раз перегляну відео...око пря милується
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15.03.2022 15:06 Відповісти
Я нарахував 30 одиниць тільки утілізованної техніки .

Скільки там посмаженних орків "погорільців" - чи 100, чи 200 -- невідомо !

Слава Україні !
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15.03.2022 15:06 Відповісти
хороший шашлык
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15.03.2022 15:06 Відповісти
Прелесть!Бальзам на раны!
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15.03.2022 15:06 Відповісти
"Жесть жжестьяйшая пережжжестьжяйшая..." Да это просто кацапский металлолом с кацапскими вонючими трупами. Всё нормально.
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15.03.2022 15:13 Відповісти
счас на раше флешмоб - все эту Z на всем рисуют и брошки и ленты и значки и символы повсюду и люди выстраиваются, короче, повальное зета-бесие..., где там наши Анонимусы, покажите населению параши этот чудесный фильм по всем каналам и включите им хорошую украинскую песню...
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15.03.2022 15:14 Відповісти
они б еще SS- нарисовали-что б уже от гитлеровцев вообще не отличаться
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15.03.2022 15:30 Відповісти
они гораздо хуже, поэтому должны отличаться
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15.03.2022 15:50 Відповісти
оху**еть кричали гости
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15.03.2022 15:21 Відповісти
я нарахував 33, білі цивільні не враховував. дохлих свинособак порахуватии немає можливості.
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15.03.2022 15:24 Відповісти
И тишина
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15.03.2022 15:24 Відповісти
Да, как у классика.
А вдоль дороги - мертвые с косами стоят. И тишина.
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15.03.2022 15:58 Відповісти
душа поёт
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15.03.2022 15:25 Відповісти
Нормуль дохлятинки
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15.03.2022 15:27 Відповісти
смiливi жiнкi
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15.03.2022 15:35 Відповісти
СпілбЄрґ, прєкраті снімать ролікі!
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15.03.2022 15:37 Відповісти
Справжня Українська тендітна жіночка! Мокалятина з ким ви зібралися "воювати", в Україні ви можете тільки подихати та перетворюватись на гній!
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15.03.2022 15:37 Відповісти
Дуже гарний коментар нашої жінки, чи дівчини...
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15.03.2022 15:39 Відповісти
А кто помнит что свинособаки говорили когда их колонны пхнули в Ростове в сторону нашей границы? на хохлов, мочите их, наши молодцы и т.д...
Ну вот, бог не Тимошка, видит немножко!
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15.03.2022 15:42 Відповісти
Як бальзам!
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15.03.2022 15:43 Відповісти
Красота! Эта колонна шла по Белоруси два-три дня назад, есть видео
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15.03.2022 15:50 Відповісти
Руссо туристо
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15.03.2022 15:54 Відповісти
Дорога похоже отремонтирована зелеными.
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15.03.2022 15:58 Відповісти
НИЧЕ так не радует как шашлык из Zомби.
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15.03.2022 16:04 Відповісти
Це ото та херойська армія що , за інформацією касапів, "окружила і заняла " Харківську область.
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15.03.2022 16:16 Відповісти
А ви звернули увагу, що медичний транспорт не обстріляний? Всю колонну спалили, а медиків - ні
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15.03.2022 16:31 Відповісти
Бо ми не варвари.
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15.03.2022 18:20 Відповісти
Отож... я саме про це
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15.03.2022 21:18 Відповісти
По долінам і по вгорьям пошла дівізія Zombie нах#й прямо в АД!!
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15.03.2022 16:46 Відповісти
Класс, класс. ********* кацарской *******. Слава Украине, слава нации, ***** ******** **********.
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15.03.2022 16:52 Відповісти
Боже, как приятно смотреть такие ролики, особенно с аудио сопровождением! Рассеяне, ПТХ, фсб.... вот, голос за кадром- это и есть отношение обычных( т.е.100%) украинцев к вам, к "братскому" народу. Это наше "хлеб с солью". "профессор Плейшнер,- вы ошиблись адресом".

Вот так, встала утром, куча дел, куча проблем, муторно на душе.... Потом открыла Цензор.нет, просмотрела этот ролик- и настроение СУПЕР на весь день!!! Спасибо Вам!
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15.03.2022 17:06 Відповісти
Слава ЗСУ!
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15.03.2022 17:11 Відповісти
Яка красива природа по весні в Україні ))
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15.03.2022 18:09 Відповісти
КТО УМЕЕТ - распространяйте это видео в Расии!
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17.03.2022 09:36 Відповісти
 
 