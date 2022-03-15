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армія РФ (13510) Маріуполь (2821) Азов (678)

Ми тут непотрібні, навіщо ми взагалі приїхали, - полонений "Азовом" окупант. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військові полку "Азов" взяли у полон одного з окупантів. У розмові той шкодує та закликає росіян скласти зброю, бо люди в Україні самі розберуться.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал полку "Азов".

Полонений захисниками Маріуполя - сержант, старший оператор взводу протитанкового 810 батальону морської піхоти рф. Розповідає, що не хотів їхати. За відмову - до 10 років ув'язнення. Разом з ним приїхало 700-800 військовослужбовців рф. Близько половини "АЗОВ" вже ліквідував.

"Знаю випадки коли місцеві самі отруювали нас", - додав полонений росіяни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полк "Азов" розбив підрозділ 22-ї бригади спеціального призначення ЗС РФ, - ООС. ФОТО
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Топ коментарі
+33
Очередной ********, который сказки рассказывает. Все они знали и понимали.
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15.03.2022 15:03
+25
Хакніть його втиху. Скажіть, що втік. До мами на чай.
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15.03.2022 15:02
+23
как дышит...
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15.03.2022 15:01
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как дышит...
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15.03.2022 15:01 Відповісти
Хакніть його втиху. Скажіть, що втік. До мами на чай.
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15.03.2022 15:02 Відповісти
Уже попал на видео, уже нельзя. Вот до сьёмки-аж бегом.
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15.03.2022 15:32 Відповісти
Можна списати на коронавірус
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15.03.2022 15:39 Відповісти
Вряд ли. Вон, касабы на 8 день отменили QR коды, а сейчас и обязательный масочный режим отменяют.
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15.03.2022 15:54 Відповісти
ці полонені - це бомба уповільненої дії для росії, коли вони повернуться до росії. Вони сотням розкажуть , що бачили. Для московії - вони вже бандерівці і зрадники.
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15.03.2022 15:56 Відповісти
В расход. Пусть дебильные родичи кредит оплачивают.
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15.03.2022 15:02 Відповісти
Очередной ********, который сказки рассказывает. Все они знали и понимали.
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15.03.2022 15:03 Відповісти
прикинь, за 20 діб не поміняли методичку легенди при здачі у полон...
хоча у них суйпайки пригодні до 2015 року, та броня з картону для яєць...

мозок, напевно "із того жє матєріала"
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15.03.2022 15:06 Відповісти
сухпайки*
хача суйпайки також норм, якщо з 2015 року)
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15.03.2022 15:08 Відповісти
не факт. В дзвінках кацапи часто розказують , що не знали,що хдуть на війну.
Але це неважливо.
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15.03.2022 15:51 Відповісти
зачєм, зачєм... мароженку пайесть, *****
и па телефону мамє позвонить
самьіе удачливіє или трусливьіє или умньіє
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15.03.2022 15:03 Відповісти
Физический поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» в прямом направлении (из России в Германию) утром 15 марта остановился на входе в газотранспортную систему (ГТС) ФРГ, пишет «Интерфакс». Об этом сообщает "Рамблер".
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15.03.2022 15:04 Відповісти
Кацап до полону: "Ха, паєхалі на Украіну... мачіть тупих хахлов!"
Кацап у полоні: "Мама, ми здєсь акупанти, нам сказалі, што ета спєцапірация... Здєсь на... В Украінє харошиє люді... Нас даже нє б'ют."

Стріляйте їх до бісової матері.
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15.03.2022 15:06 Відповісти
Та длячого ж iх бить, час гаяти.
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15.03.2022 15:15 Відповісти
Отож. Все ви розумієте.
А чого їдете і їдете?
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15.03.2022 15:08 Відповісти
Надо фотографии всех пленных размещать в интернете на англоязычных ресурсах . Это важно сейчас . Чтобы хутин потом не уничтожил их и не сообщил в Гааге , ЧТО ХТАМНЕТ
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15.03.2022 15:14 Відповісти
АЗОВ успешно демилитаризирует русню. Но хлопцам надо помочь. Они сверхлюди, но без еды, воды и главное боеприпасов, не выдержат вечно.
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15.03.2022 15:19 Відповісти
Все що полонений будь якої країни каже під тиском не більше ніж "білий шум". У нас чомусь всі полонені закликають "здаватися", "припиняти війну" і "виходити на мітинги проти *****". Кацапи сприймають це як брехню. Ми теж сприймаємо це як брехню для виживання. Ну от і на біса нам дивитися оцей абсолютно однаковий сюжет в сотнях екземплярів?
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15.03.2022 15:19 Відповісти
НБ, маю підозру, що в нас теж є тупи віконавці на зразок більшості кацапских пропагандонов
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15.03.2022 16:39 Відповісти
Ага... "Квартал 95" в широкому форматі.
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15.03.2022 17:55 Відповісти
Для відкриття вікна Овертона. Нас поступово і планомірно привчають спочатку жаліти цих сук, потім пробачити їх, потім відшукати в мордорі "нетаких" русскіх, потім помиритися ...
А я, наприклад, чітко уявляю цього дегенерата зі зброєю, який розстрілює людей, відрубує руку з тату тризуба, катує полоненого, грабує квартиру, дзвонить і бахвалиться своїй самиці, що прикопав кількох мирних і пришле їй вкрадений блендер ...
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15.03.2022 19:35 Відповісти
чому не дохлий? слушать его не интересно видеть дохлым интересно очень даже
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15.03.2022 15:20 Відповісти
Неживим,й далі нецікаво
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15.03.2022 15:24 Відповісти
Если бы раша знала, что, в плен на Украине неберут, то, их бы уже давно здесь небыло.А так, все задержанные поют одну и ту же пестню ----я незнал, но, перед этим, стрелял в мирное население, зная что, доказать это невозможно.В плен небрать .
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15.03.2022 15:20 Відповісти
відрубати руки - і к мамє в рашку!
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15.03.2022 15:22 Відповісти
відрубати руки - і к мамє в рашку!
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15.03.2022 15:21 Відповісти
Тварюки
'білі й пухнсті'
Мордор
Відпусти,й знов вбиватиме
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15.03.2022 15:22 Відповісти
відрубати руки - і к мамє в рашку!
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15.03.2022 15:22 Відповісти
Ясик й оскопити
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15.03.2022 15:29 Відповісти
не верю я тебе кацап по глазам вижу не искренне говоришь а со страху
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15.03.2022 15:22 Відповісти
Доки,вони лишатимуться живими, Лізтимуть
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15.03.2022 15:23 Відповісти
Лишить органа размножения или укоротить его наполовину.
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15.03.2022 15:26 Відповісти
Й ясик. Він вялікій й магучій
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15.03.2022 15:30 Відповісти
Дохлий кацап тільки не бреше
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15.03.2022 15:30 Відповісти
По закону воєнного часу.До стінки його.
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15.03.2022 15:34 Відповісти
Rig Sec


@Rigsector

·
7 ч



Знаю пример русофобии в Германии. Уволили женщину за то, что она русская. Но это по её словам. По словам прекратившей пользоваться её услугами немки причиной стал прямой ответ этой русской «Да, я поддерживаю то, что делает Путин в Украине».
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15.03.2022 15:37 Відповісти
правильно её выкинули, пускай теперь сосет у пуйла!
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15.03.2022 15:48 Відповісти
Весь в украинской крови - он пил её
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15.03.2022 15:45 Відповісти
на швабру хай присядет!
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15.03.2022 15:46 Відповісти
Пришить и записать, что отравился бандеровской колбасой.
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15.03.2022 15:51 Відповісти
Стероидная ярость. У путина мозговые расстройства на фоне лечения от рака

диктатор страны-террориста мог «слететь с катушек» из-за медицинских препаратов

13.03.2022


© Getty Images/Global Images Ukraine

Источники в разведке утверждают, что рассенский диктатор владимир путин страдает мозговым расстройством, вызванным деменцией, болезнью Паркинсона или «стероидной яростью», возникшей в результате лечения рака стероидами.

Ссылаясь на источники, близкие к кремлю, высокопоставленные чиновники разведывательного альянса «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение решения российского президента вторгнуться в Украина, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на Daily Mail.

Разведывательное сообщество делится растущим числом сообщений о «все более беспорядочном поведении» путина в сочетании с раздутой внешностью на недавних кадрах и абсурдной дистанцией, которую он упорно держит с посетителями кремля.

«За последние пять лет или около того, в его принятии решений произошли заметные изменения. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает мир вокруг нас».

Источник сказал, что эта неспособность ясно мыслить усугублялась отсутствием «петли отрицательной обратной связи», поскольку российский лидер «просто не был информирован» об элементах неудач во время вторжения.

Разведка, которую, как считается, передало высокопоставленным британским политическим деятелям, предполагает, что путин перенес психологическое ухудшение, вызванное физиологическими факторами.

Они выдвигают теории о том, что путин или страдает заболеванием мозга, например, болезнью Паркинсона или более общей формой деменции, или что у него рак, и лечение, которое он получает, изменило его душевное равновесие.

Последняя теория, которую британская разведка считает правдивой, состоит в том, что ухудшение психического состояния является следствием так называемой «стероидной ярости», вызванной длительным употреблением стероидов.

Источники ссылаются на решение путина физически изолировать себя от гостей как признак страха перед «сопутствующими заболеваниями» - другими серьезными заболеваниями, которые могут увеличить риск смерти, или использованием лекарств, которые угнетают иммунную систему, делая его уязвимым для инфекции.

Когда путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в прошлом месяце, Макрон был вынужден сесть на другом конце длинного стола, тогда как многие из входивших в его присутствие были вынуждены две недели отсидеть карантин в отеле.

Getty Images/Global Images Ukraine

В последнее время у российского президента заметно увеличилось опухание лица и шеи, что может оказаться побочным эффектом стероидов, наряду с «изменениями настроения и поведения».

После встречи с Макроном также цитировали французского чиновника, который сказал, что путин «не тот», что когда господин Макрон встречался с ним двумя годами раньше, в некоторых отношениях «с ума сошел».
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15.03.2022 16:00 Відповісти
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15.03.2022 16:12 Відповісти
Так, так, вони дуже не ********** назву Укрзалізниця. І Укр, і залізниця
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15.03.2022 16:45 Відповісти
вбийте цю гидоту!!!
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15.03.2022 17:26 Відповісти
Растрелять без суда и следствия!
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15.03.2022 18:12 Відповісти
 
 