Муфтій Ісмагілов закликав мусульман світу не ставати найманцями Росії проти України. ВIДЕО

Муфтій Духовного управління мусульман "УММА" Саїд Ісмагілов у відеозверненні закликав мусульман світу не ставати частиною путінського задуму знищення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, звернення він виклав у Фейсбуку.

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"Нам cтало відомо, що злочинний російський путінський режим бажає вербувати найманців з різних країн, щоб використовувати їх у війні проти України. Я закликаю мусульман усього світу не ставати на бік злочинця, агресора, нападника, не ставати на бік Росії, яка напала і вбиває нас. Напала на нашу вільну і незалежну Україну, де мусульмани жили щасливо та вільно сповідували іслам. Ми повноцінні громадяни нашої країни і зараз потерпаємо від російської агресії", - наголосив муфтій.

Він застеріг мусульман, які стають путінськими найманцями, не ставати на бік злочину, який є великим гріхом перед Аллахом.

"Я закликаю мусульман світу ставати на бік України, допомагати нам своїми молитвами, пожертвами, своєю підтримкою, бо це дуже важливо для нас. Я закликаю усіх найманців з Близького Сходу та інших країн, які зголосилися бути на боці російської окупації, не робити цього. Це не принесе вам ні щастя, ні прибутку, а буде великим злочином", - закликав мусульман муфтій Ісмагілов.

Він запевнив, що мусульмани України вже стали на захист своєї землі: "Ми захищаємо нашу державу і надалі будемо її захищати. Я прошу Аллаха, щоб він утримав усіх найманців, передусім мусульман, та всіх людей від такої великої помилки. Будьте людьми миру, справедливості і добра".

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