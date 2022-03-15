Кожен удар по Україні – це крок до самознищення Росії, - звернення Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні – це кроки до самознищення Росії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми воюємо за життя. Ми виборюємо життя у ракет, авіабомб, артилерії, танків, мінометів. І всього іншого, що російські війська використовують, щоб знищити нас. Усього іншого, чим Росія руйнує зараз і себе. Тому що кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні – це кроки до самознищення Росії" - заявив Зеленський.
"Кожна з понад 800 російських ракет, які вдарили по нашій державі, є відповіддю на давнє питання про НАТО. Про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс, що небо над Україною потрібно закрити", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Дуже-дуже погані тенденції в переговорах знову намітилися саме з нашого боку. Ніби ж після очікуваного провалу переговорів у Анталії тема про відмову від НАТО та казочки про нейтральний статус, при якому нам хтось, включно з московією, дасть гарантії безпеки, почали стихати. Наїлися лайна, бажаючи поступитися пуйлу і отримали знову ті ж самі 6 пунктів ультиматуму.Сьогодні Зеленський знову почав повторювати те саме.
Схоже, що це та позиція, яку готова здати ця влада вже на старті переговорів з рашею. Жодних своїх жорстких вимог: про ту ж реадмісію, про покарання винних у воєнних злочинах не звучить. Ворог на переговори піднімає ставки, маємо піднімати й ми. Далі вже можна вести перемовини. Але коли на зуустріч диким і неприйнятним вимогам ворога ви навпаки починаєте з поступок, то ці переговори завідомо програні. А путін уже отримав сигнал, що воєнною силою та шантажем можна досягнути результату. І тому далі для нас усе буде тільки гірше.
А якщо навіть і вдасться поступками викляньчити мир (на межі реального перелому у війні), то день нових ультиматумів, звинувачень та потрійного тиску лише дуже прискориться. І шанс отримати нову війну буде ще більшим. Як на мене навіть заїкатися про таке - це вже потоптання Конституції, а після всіх дотеперішніх жертв та подвигів - це ще й зрада. За яку ми можемо дуже дорого заплатити.
P.S.: І звідки ця теза, що в НАТО нас ніхто не хоче приймати? До війни, коли ти розвів вселенську корупцію, віддав країну на розграбування парі найодіозніших олігархів, згортав реформи, переслідував опозицію, злив спецоперації проти РФ, а ще ослаблював армію та провалив оборонне замовлення, тобі цілком закономірно казали "Ні". Зараз, коли українська армія доказала, що найефективніша на континенті, тобі лише треба було б гарантувати, що по старому ти вже правити не станеш, і можна було б цілком аргументовано добиватися ПДЧ і далі членства. Тим більше, що раша вже показала, що вона колос на глиняних ногах і її погрози та ультиматуми можна ігнорувати.
Ми переможемо.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
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