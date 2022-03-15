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Колона російської техніки тікає від Миколаєва до Херсона, вони можуть готувати провокацію, - Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колона російських окупантів рухається із Миколаївської області у бік Херсона, вони можуть готувати провокацію з обстрілом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім у фейсбуці.

"Тривають  бойові дії, зачистка кількох сіл. Є там кілька танків-блукальців. Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці через Херсон у бік від Миколаївської області чухає колона окупантів. Вони тікають.

До мене дійшла інформація, що вони поширюють інформацію, що по Херсону можливий масований обстріл. Українська армія не планує і не буде обстрілювати Херсон! Може, вони збираються обстрілювати? Тому слідкуйте за їхніми переміщеннями. Херсонці, ми з вами! Чекайте. Разом до перемоги!" - сказав він.

Читайте також: Миколаїв будуть додатково укріплювати, щоб не дати ворогу взяти місто, - Кім
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Топ коментарі
+48
Денис Казанський


Из Херсона сегодня будут не очень хорошие новости для русских военных преступников





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15.03.2022 16:51
+42
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15.03.2022 16:52
+21
Дуже хочеться вірити . Слава Україні !
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15.03.2022 16:54
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Денис Казанський


Из Херсона сегодня будут не очень хорошие новости для русских военных преступников





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15.03.2022 16:51 Відповісти
Дуже хочеться вірити . Слава Україні !
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15.03.2022 16:54 Відповісти
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15.03.2022 16:52 Відповісти
хай тікають, і чим хуткіше, тим краще для них. Підсрачника доброго б їм у слід
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15.03.2022 16:58 Відповісти
Піздануть би поїм гарнесенько!
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15.03.2022 17:00 Відповісти
От чувак МОЛОДЕЦЬ,послухаєш його і на серці РАДІСТЬ!!!! МОЛОДЕЦЬ!!!!
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15.03.2022 17:00 Відповісти
Русня тікає!!
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15.03.2022 17:04 Відповісти
Харків. Русню знищують колонами. Так буде з кожним окупантом

https://www.facebook.com/chumak.nikkita/videos/922207915143219
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15.03.2022 17:07 Відповісти
догонять и мочить
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15.03.2022 17:14 Відповісти
к сожалению они не тикают ,а идут либо на Запорожье , либо на Донецк , разбить бы их на марше
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15.03.2022 17:15 Відповісти
Штани на бігу сушать?!
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15.03.2022 17:18 Відповісти
Ким ты красава!
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15.03.2022 17:42 Відповісти
Хай тікають зразу на той світ! Прямиком до аду!!!
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15.03.2022 20:11 Відповісти
 
 