Колона російської техніки тікає від Миколаєва до Херсона, вони можуть готувати провокацію, - Кім. ВIДЕО
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Колона російських окупантів рухається із Миколаївської області у бік Херсона, вони можуть готувати провокацію з обстрілом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім у фейсбуці.
"Тривають бойові дії, зачистка кількох сіл. Є там кілька танків-блукальців. Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці через Херсон у бік від Миколаївської області чухає колона окупантів. Вони тікають.
До мене дійшла інформація, що вони поширюють інформацію, що по Херсону можливий масований обстріл. Українська армія не планує і не буде обстрілювати Херсон! Може, вони збираються обстрілювати? Тому слідкуйте за їхніми переміщеннями. Херсонці, ми з вами! Чекайте. Разом до перемоги!" - сказав він.
Топ коментарі
+48 Максім ХОЙ 07fb0949
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+42 Слава Свид
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+21 Igor Svatko
показати весь коментар15.03.2022 16:54
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Будь ласка, зачекайте...
Из Херсона сегодня будут не очень хорошие новости для русских военных преступников
https://www.facebook.com/chumak.nikkita/videos/922207915143219