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У Бучі російські окупанти ховають техніку у дворах житлових будинків. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В Бучі російські загарбники ховають свою техніку в дворах житлових будинків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеодоказ цього опублікований в соцмережах.
На записі принаймні вісім одиниць бойової техніки окупантів з тактичним знаком "V" розміщено в кількох дворах приватних будинків.
Топ коментарі
+32 Chandler Bing
показати весь коментар15.03.2022 17:06
+10 Saskia Jansen
показати весь коментар15.03.2022 17:08
+8 Ostap Bender c683cd52
показати весь коментар15.03.2022 17:14
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Покинута техніка знищених кадировців.
Буча. Тепер це можна опублікувати. Район зачищено нашими захисниками
https://t.me/operativnoZSU/13725
https://www.youtube.com/watch?v=Kw6Hhmvi5Rk&t=159s
https://www.facebook.com/chumak.nikkita/videos/922207915143219
враг не дает зеленые корридоры" и прочее
это их все касается
ничего, сейчас не 80е годы, когда эта груда металла прям суперкрутой казалась
без топлива и поддержки это хлам
Розумію, що ми теж втрачаємо техніку, але все рівно хріново на душі.
Ну и скорее всего, их просто начнут сжигать коктейлями, прямо в местах парковки ... они же спать хотят, и жрать ... голодные и холодные, им та техника похер
Покинута техніка знищених кадировців.
Буча. Тепер це можна опублікувати. Район зачищено нашими захисниками
https://t.me/operativnoZSU/13725