У Бучі російські окупанти ховають техніку у дворах житлових будинків. ВIДЕО

В Бучі російські загарбники ховають свою техніку в дворах житлових будинків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеодоказ цього опублікований в соцмережах.

На записі принаймні вісім одиниць бойової техніки окупантів з тактичним знаком "V" розміщено в кількох дворах приватних будинків.

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