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У Бучі російські окупанти ховають техніку у дворах житлових будинків. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В Бучі російські загарбники ховають свою техніку в дворах житлових будинків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеодоказ цього опублікований в соцмережах.

На записі принаймні вісім одиниць бойової техніки окупантів з тактичним знаком "V" розміщено в кількох дворах приватних будинків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми ніколи не забудемо це, російські ублюдки, - кадри знищеної Бучі. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+32
Оператор со стальными яйцами
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15.03.2022 17:06
+10
Харків. Русню знищують колонами. Так буде з кожним окупантом

https://www.facebook.com/chumak.nikkita/videos/922207915143219
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15.03.2022 17:08
+8
Им не спрятаться в кустах. Долго так не простоишь.
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15.03.2022 17:14
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Оператор со стальными яйцами
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15.03.2022 17:06 Відповісти
В российском камуфляже и соответствующими знаками различия)
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15.03.2022 17:08 Відповісти
Геолокацію в студію !
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15.03.2022 17:24 Відповісти
Буча, вул. Островського, поруч з моєю
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15.03.2022 17:37 Відповісти
Оперативный ЗСУ:

Покинута техніка знищених кадировців.
Буча. Тепер це можна опублікувати. Район зачищено нашими захисниками
https://t.me/operativnoZSU/13725
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15.03.2022 19:09 Відповісти
казли
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15.03.2022 17:07 Відповісти
C H U I PUTIN (RASPUTIN PARODIA)
https://www.youtube.com/watch?v=Kw6Hhmvi5Rk&t=159s
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15.03.2022 17:08 Відповісти
Харків. Русню знищують колонами. Так буде з кожним окупантом

https://www.facebook.com/chumak.nikkita/videos/922207915143219
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15.03.2022 17:08 Відповісти
ну так вони окупанти от і поводяться класично
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15.03.2022 17:08 Відповісти
Во дворах их технику надо взрывать коктейлями Молотова
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15.03.2022 17:09 Відповісти
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15.03.2022 17:10 Відповісти
Там с 28 числа расхерячены все заправки, отсюда вопрос - из чего прикажете делать эти коктейли?
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15.03.2022 17:45 Відповісти
Очень не умный совет - гарантированно спалить дома! Долго в норке не отсидятся.
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15.03.2022 18:35 Відповісти
Смерть там всім цапам.
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15.03.2022 17:11 Відповісти
********** по бейцалам!
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15.03.2022 17:30 Відповісти
придётся работать по домам а то эти ублюдки еще больше людей положат
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15.03.2022 17:12 Відповісти
Им не спрятаться в кустах. Долго так не простоишь.
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15.03.2022 17:14 Відповісти
так когда они говорят что "враг располагает технику во дворах и в жилых кварталах
враг не дает зеленые корридоры" и прочее
это их все касается

ничего, сейчас не 80е годы, когда эта груда металла прям суперкрутой казалась
без топлива и поддержки это хлам
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15.03.2022 17:14 Відповісти
ЛАПАТНИХ ЗАГАРБНИКІВ-ВБИВЦЬ ВЖЕ НІЧОГО НЕ ВРЯТУЄ ВІД СМЕРТІ В УКРАЇНІ...
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15.03.2022 17:16 Відповісти
Треба зберегти для трибуналу. А зараз можна потролити москалів. Велікая нєпабедімая, млять.
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15.03.2022 17:25 Відповісти
Байрактарам пох
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15.03.2022 17:25 Відповісти
цели есть, осталось дело за байрактарами!
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15.03.2022 17:25 Відповісти
Там наша БМП стояла.((
Розумію, що ми теж втрачаємо техніку, але все рівно хріново на душі.
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15.03.2022 17:39 Відповісти
там чисто десантная техника ракухи и бмд 2 и бмд 3
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15.03.2022 17:44 Відповісти
Я в техніці не товой, але фарбування пікселем наше.
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15.03.2022 17:50 Відповісти
Схоже вулиця Озерна, південна частина Ірпеня
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15.03.2022 17:41 Відповісти
пока они по дворам стоят, они не имеют никакой военной пользы. Как только начнут что то предпринимать, собираться, их **********.

Ну и скорее всего, их просто начнут сжигать коктейлями, прямо в местах парковки ... они же спать хотят, и жрать ... голодные и холодные, им та техника похер
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15.03.2022 17:42 Відповісти
Пид#ры ссыкливые
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15.03.2022 17:52 Відповісти
корм для украинского байрактара
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15.03.2022 18:04 Відповісти
А сколько в лесах ? Нужно как-то викуривать !
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15.03.2022 18:18 Відповісти
Вырезать по тихому ночью, а техника в идеальном состоянии.
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15.03.2022 18:32 Відповісти
Все равно это их, *********, не спасет....
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15.03.2022 18:41 Відповісти
В телеграм-канале Оперативный ЗСУ так описано:
Покинута техніка знищених кадировців.
Буча. Тепер це можна опублікувати. Район зачищено нашими захисниками
https://t.me/operativnoZSU/13725
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15.03.2022 19:05 Відповісти
👋
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16.03.2022 00:35 Відповісти
Подлые твари!🤬
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16.03.2022 00:33 Відповісти
 
 