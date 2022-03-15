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Пам'яті загиблого в боях з російськими окупантами українського пілота Олександра Оксанченка: "Ми віримо в небо! Слава Україні!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

25 лютого, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув льотчик-ас з Полтавської області Олександр Оксанченко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пам'яті свого побратима українські льотчики створили спеціальний відеоролик, де використані кадри одного з демонстраційних польотів Оксанченка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повітряний бій поблизу Києва. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+100
Світла пам'ять!
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15.03.2022 17:29
+63
які люди гинуть!!!😰
Світла пам,ять Герою!
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15.03.2022 17:31
+56
Вічна пам'ять героям України! Хлопці, їб@ште!
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15.03.2022 17:32
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Світла пам'ять!
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15.03.2022 17:29 Відповісти
які люди гинуть!!!😰
Світла пам,ять Герою!
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15.03.2022 17:31 Відповісти
Вічна пам'ять героям України! Хлопці, їб@ште!
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15.03.2022 17:32 Відповісти
Герою Украіни слава , слава , слава ✊💪🙏🏼
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15.03.2022 17:34 Відповісти
Дякую за відео.
Герой України Олександр Якович Оксанченко - уродженець Дніпропетровщини, навчався у Харкові, жив у Миргороді Полтавської області, загинув у боях за Київ.
Вічна йому пам'ять і слава.
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15.03.2022 17:34 Відповісти
Віячна шана Герою!

Просто залишу це здесь. На згадку

19.07.2021
По словам представителя командования ВС ВСУ Олега Гаврилко, в течение последних двух лет со службы уволились порядка 140 человек летного состава, еще более 40 человек хотят уволиться в этом году.
Увольняются и новички, и опытные пилоты. Так, за этот год уволились 5-ро летчиков истребителей, которые выпустились в 2016 году, - это половина выпуска.
Командование ВС ВСУ объясняет это низкими зарплатами: часть кадров "перетекает" из Минобороны в МВД, где платят больше.
Сами же летчики рассказывают, что зарплаты - это последняя из причин увольнения. Больше их донимает бюрократия: на "бумажную работу" уходит около 70% рабочего времени, а налетывают за год 40-50 часов.
Также среди причин недовольства - отношение командования и невозможность реализовать свой опыт в работе, даже если он получен за границей или в боях на Донбассе.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/19/7301014/
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15.03.2022 17:37 Відповісти
Эх верховный, верховный.....
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15.03.2022 17:45 Відповісти
Вічна пам'ять Герою України! Сили рідним пана Олександра. Дуже сумно.
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15.03.2022 17:38 Відповісти
Герою,спи спокійно.Низький уклін і вічна шана.Сумуємо.
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15.03.2022 17:45 Відповісти
Герою слава! R.I.P 🇺🇦
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15.03.2022 17:48 Відповісти
Прекрасное и сильное видио!
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15.03.2022 17:50 Відповісти
Героям Честь!
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15.03.2022 18:03 Відповісти
дуже шкода.завзятий пілотяга був.та й боєць неабиякий
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15.03.2022 18:04 Відповісти
Прошу редакторів виправити:
льотчик-ас з Житомирської Полтавської області Олександр Оксанченко.
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15.03.2022 18:20 Відповісти
Надеюсь, это не Призрак.
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15.03.2022 18:29 Відповісти
Ні, це не він.
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15.03.2022 22:58 Відповісти
А яка різниця? Призрак не Призрак... Це наші хлопці, наші Герої і всім їм шана і подяна.
Дуже сумно... Спочивай з миром Герою.
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16.03.2022 07:09 Відповісти
Герої не вмирають
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15.03.2022 18:32 Відповісти
"Промчался он, промчался он звездой горящей.
Погиб охваченный огнём.
Чтоб наше небо было ясным,
Он навсегда остался в нём ..."
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15.03.2022 18:56 Відповісти
Вечная память Герою.
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15.03.2022 19:45 Відповісти
Таким людям должны стоять памятники после войны в городах и селах, на месте комунистических памятников.
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15.03.2022 20:19 Відповісти
Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.

ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.

2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.

Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.

3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.

Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.

За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.

За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"

Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.

Слава Нації!
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15.03.2022 20:53 Відповісти
ВОТ ЭТО ЭЛИТА !!! А НЕ ОЛИГАРХИ-ОЛИГОФРЕНЫ КАКИЕ ТО !!!
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16.03.2022 03:28 Відповісти
Низький уклін...вічна пам*ять героям!!!
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16.03.2022 09:42 Відповісти
 
 