Пам'яті загиблого в боях з російськими окупантами українського пілота Олександра Оксанченка: "Ми віримо в небо! Слава Україні!". ВIДЕО

25 лютого, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув льотчик-ас з Полтавської області Олександр Оксанченко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пам'яті свого побратима українські льотчики створили спеціальний відеоролик, де використані кадри одного з демонстраційних польотів Оксанченка.

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