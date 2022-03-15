Українські десантники знищили танк окупантів. ВIДЕО безпілотника

Українські десантники знищили ворожий танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували на своїй сторінці в соцмережі.

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