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Українські десантники знищили танк окупантів. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські десантники знищили ворожий танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували на своїй сторінці в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розбита колона російських окупантів в районі Старого Салтова на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+66
лапти аж до ростова полетели....
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15.03.2022 17:47
+56
можно смотреть вечно
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15.03.2022 17:46
+44
За водкой отправили в сельмаг
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15.03.2022 17:48
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То вони відправили танк у розвідку в село без прикриття піхотинців?
Друга армія світу...)))
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15.03.2022 17:46 Відповісти
За водкой отправили в сельмаг
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15.03.2022 17:48 Відповісти
Пехотинцы закончились вчера.
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15.03.2022 18:06 Відповісти
а що би дали піхотинці ? коли танк наїхав наміну..)) хіба більше слухачів концерту кобзона
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15.03.2022 18:55 Відповісти
І вже ніхто, нікуди не їде! Дивився би на таке - вічно!!! Молодці хлопці.
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15.03.2022 18:57 Відповісти
можно смотреть вечно
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15.03.2022 17:46 Відповісти
красивое )))
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15.03.2022 17:46 Відповісти
Красівое! На ночь такое смотрю с улыбкой кровавого Пастора
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15.03.2022 17:47 Відповісти
лапти аж до ростова полетели....
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15.03.2022 17:47 Відповісти
Асвабадітєлі,киздуйде в пекло!
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15.03.2022 17:47 Відповісти
Потерь нет или трое легкораненых танкиста?
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15.03.2022 17:47 Відповісти
Хероические танкисты были контужены, но снова завели танк и продолжили бой
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15.03.2022 17:50 Відповісти
Чудово палає москальня
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15.03.2022 17:47 Відповісти
в мясо підарасів
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15.03.2022 17:49 Відповісти
На мину походу наехал. Аж лохмотья от касабов полетели
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15.03.2022 17:49 Відповісти
Схоже на те. Вигорів вщент. Після такого навіть пів баночки не буде.
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15.03.2022 17:52 Відповісти
Согласен, тоже так подумал. И, скорее даже на 2 мины одновременно, по обе гускт, так как взрыв был посередине
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15.03.2022 22:42 Відповісти
Cвиноматка на раисє навіть грошей не отримає, бо запишуть прапавшим без вісті.
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15.03.2022 17:49 Відповісти
Мина
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15.03.2022 17:50 Відповісти
З правої сторони прилетіло
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15.03.2022 17:54 Відповісти
То он газонул перед смертью. Мина противотанковая
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15.03.2022 18:01 Відповісти
Присмотритесь.переезжая траншею в момент когда он клюет носом землю происходит детонация и судя по мощности взрыва "подрыва" склоняюсь к тому что это мина
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15.03.2022 18:03 Відповісти
Противотанковая мина?
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15.03.2022 17:51 Відповісти
еще и горящее тело какое то успело выбраться
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15.03.2022 17:52 Відповісти
Там мгновенные покойники, остались только тени тел.
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15.03.2022 17:56 Відповісти
Тут відео обрізане, але все одно палаючу фігуру трохи видно, що йде по курсу танку. На іншому ресурсі бачив це відео, але на пару секунд довше. Там танкіста добре видно
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15.03.2022 18:13 Відповісти
Так, теж помітив біжучу фігуру, коли передивився відео на іншому ресурсі
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15.03.2022 18:51 Відповісти
та це якась бочка котиться.
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15.03.2022 22:20 Відповісти
Это чем его так расх#ярило? Мина что ли? В первый раз вижу видео от наших где танк вдребезги разлетелся. Это все таки танк а не БМП)
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15.03.2022 17:52 Відповісти
Т 72 завжди так вибухають - там соляропровід проходить по "салону" під ногами екіпажу танку
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15.03.2022 17:56 Відповісти
Тампо перметру башни карусель из снарядов
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15.03.2022 18:04 Відповісти
Снаряди взриваються як динаміт, а не горять великим полумям.
Подивись відео про Т 72 у Сирії, там вони гарно горять і інтревю у кацапських танкістів.
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15.03.2022 18:06 Відповісти
Для такого костра пороха в гильзах, особенно если боекомплект близок к полному, вполне достаточно, даже если сами снаряды и не сдетонируют.
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15.03.2022 18:51 Відповісти
Вам кажуть чому Т 72 такі "полумяні", а ви мені знова про порох.
Порох він є у всіх танках, але тільки Т 72 так гарно полихають.
Ще раз кажу, треба відкрити You Tube з війною у Сирії, там гарні кадри є.
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15.03.2022 20:34 Відповісти
Предлагаю провести эксперимент - налить в ведро\кастрюлю\тазик соляры и попробовать ее разжечь спичками или зажигалкой.

Вот что является причиной улета башни или факелов из люков



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15.03.2022 21:00 Відповісти
Т 72 гівно.
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16.03.2022 11:11 Відповісти
І завжди був лайном.
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16.03.2022 11:12 Відповісти
Пока метательный заряд невредим, он имеет одни габариты, включающие в себя взрывчатку, заключённую в «картон», и металлический поддон. После выстрела, «картонка» и взрывчатое вещество сгорают, образуя газы, которые выталкивают снаряд из ствола. Остаётся только поддон, который гораздо меньше всей гильзы в целом.


при наличии подходящей температуры в "салоне", либо гильза воспламенится, а с нею и порох, либо капсюль, а за ним и порох, и гильза и далее цепная реакция

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15.03.2022 21:11 Відповісти
У Т-72 артвыстрелы расположены внизу под поликом и хорошо детонируют от пт- днищевой мины..Это кумулятивная мина с вертикальными штырями.Видимо орки и напоролись на нее.
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15.03.2022 19:46 Відповісти
Бахнула мина,а потом боекомплект выгорел. Всё по фен шую.
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15.03.2022 18:00 Відповісти
Ага, швидко та технічно. Ще туловіще в шоковому стані кудись бігло, мабуть люк був відкритий і його вибухом викинуло, м-дас....
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15.03.2022 19:32 Відповісти
Как ни жестоко это звучит, но это "тело" живое зомби. Вернется домой если выживет, будет всегда пить и буянить, стучать себя в грудь и кричать "Да я за вас там..!" , очень скоро надоест даже самым близким, и всем вокруг, всем своим существованием постоянно напоминая о войне, пока не умрет уже и телом от цирроза печени. Так что если выживет, то даже лучше. Нично так не отнимает желание воевать, как инвалиды войны. Не зря совок всех инвалидов после Отечественной собрал и выслал домирать на отдаленные острова.
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16.03.2022 04:32 Відповісти
Разлетается он от своего боекомплекта.
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15.03.2022 18:43 Відповісти
такая красота, спасет Мир...
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15.03.2022 17:52 Відповісти
Вспомнилось сразу довоенное :
- Украинцы просят военнослужащих РФ, сосредоточенных у границ с Украиной, на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев, чтоб это все обрело хоть какой-то смысл. *кроме танкистов. Тут все бессмысленно.
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15.03.2022 17:53 Відповісти
Палала вата...Палала
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15.03.2022 17:53 Відповісти
От шо значит не отремонтированные дороги - в ямку поставил, присыпал снежком и Бинго.
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15.03.2022 17:54 Відповісти
колона стоит под мостом. а этот бедолага видно на мину наехал. красота.
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15.03.2022 17:55 Відповісти
что там, табличку не поставили? АТУНГ, МИНЕН!)))))
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15.03.2022 17:55 Відповісти
Украiнцi - справжни Руiнивники Мiфiв. Зруйновали головний мiф 21-го сторiччя вщент.
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15.03.2022 17:55 Відповісти
Мина?
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15.03.2022 17:55 Відповісти
Nlaw
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15.03.2022 17:56 Відповісти
І маладая-я-я нє узнаєт какой в танкіста бил конєц....
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15.03.2022 17:57 Відповісти
Це прекрасно.

Слава Українській Армії! 💙💛
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15.03.2022 17:57 Відповісти
Мы едем,едем,едем ..к кобзону на концерт.
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15.03.2022 17:58 Відповісти
Очєнь красіва, горілку не привезуть своїм полапатнікам.
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15.03.2022 18:00 Відповісти
В СРАЙ УЛЯТЕЛИ ВАТОПИТЕКИ *************
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15.03.2022 18:01 Відповісти
Бах и пісюны по деревах
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15.03.2022 18:05 Відповісти
Красота, лапті на всі сторони розлетілися! Цікаво то протитанкова міна чи щось побільше?
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15.03.2022 18:05 Відповісти
в яблочко )
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15.03.2022 18:11 Відповісти
Навіть в компютерних стрілялках таку красоту не малюють
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15.03.2022 18:11 Відповісти
Посмотрите, в конце видео там из дыма горящее тело выбегает.
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15.03.2022 18:13 Відповісти
хочет теще пламенный привет передать
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15.03.2022 21:55 Відповісти
Жесть!Для русского оккупанта слишком легкая смерть.
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15.03.2022 18:14 Відповісти
Тоже немного огорчило что оккупанты сдохли так сказать быстро .
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15.03.2022 18:34 Відповісти
Джавелін?
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15.03.2022 18:24 Відповісти
Неописуемая красота . 6-раз анализировал сей обворожительный фильм . рекомендую . Слава Украине !!!!!!
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15.03.2022 18:25 Відповісти
по кладці думав річечку переїхать )) й ракам нічого не дістанеться ))
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15.03.2022 18:39 Відповісти
А що це за спалах у верхньому куті на початку відео?Хто знає?
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15.03.2022 18:40 Відповісти
Похоже на взрыв от чего-то не очень тяжелого.
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15.03.2022 19:02 Відповісти
Яка краса
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15.03.2022 19:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9vQ9sCkpX8o Це про них )
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15.03.2022 19:27 Відповісти
Красота-то какая!
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15.03.2022 19:43 Відповісти
Умнички.Знатно поджарились орки.
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15.03.2022 20:03 Відповісти
Рашистские оккупанты утверждают, что в войне в Украине у них #нетпотерь. На самом деле:

https://twitter.com/stabilnosti/status/1503632921252581377?s=20&t=Oqxrh_8YN14CtXB5Jb3hBw
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16.03.2022 05:38 Відповісти
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16.03.2022 05:38 Відповісти
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16.03.2022 05:39 Відповісти
кацапы сказочники

https://twitter.com/ua_industrial/status/1501225677634551808?s=20&t=DHlz5NBM941Ng4_qny5yIw
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16.03.2022 05:41 Відповісти
https://twitter.com/ua_industrial/status/1501225727546785792?s=20&t=DHlz5NBM941Ng4_qny5yIw
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16.03.2022 05:42 Відповісти
БМД-4 та повний боєкомплект тепер в ЗСУ.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1503876804653862913?s=20&t=DHlz5NBM941Ng4_qny5yIw
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16.03.2022 05:46 Відповісти
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16.03.2022 05:47 Відповісти
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16.03.2022 05:47 Відповісти
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16.03.2022 05:48 Відповісти
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16.03.2022 05:48 Відповісти
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16.03.2022 06:07 Відповісти
Аналогії очевидні. Звичайний фашизм.

https://twitter.com/babaikit/status/1503819751579078657?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:09 Відповісти
К кобзону на концерт отправились)Скоро там аншлаг будет.
Смерть ворогам,слава Украине!
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16.03.2022 06:57 Відповісти
Гарного полювання нашим воякам. Смерть Кацапії !
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16.03.2022 11:13 Відповісти
 
 