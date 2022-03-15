УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12898 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
101 524 99
армія РФ (13510) війна (56641) Херсон (2347) Казанський Денис (303)

ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки на аеродромі Херсона. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська артилерія знищила десятки одиниць ворожої техніки, яку ті підігнали на аеродром Херсона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео, яке розповсюджують у мережі, опублікував у Фейсбуку журналіст Денис Казанський.

Читайте також: Колона російської техніки тікає від Миколаєва до Херсона, вони можуть готувати провокацію, - Кім. ВIДЕО

"Із Херсона сьогодні погані новини для російських карателів. Бачите щось горить? Здається, це десятки одиниць техніки та гелікоптери на аеродромі. Сьогодні там знову щось сталося", - написав він.

Читайте також: У Дніпрі затримали найманця РФ, який фотографував укріплення. ФОТО

Олександр Аронець підтвердив, що в Міжнародному аеропорті Херсон, що знаходиться в населеному пункті Чорнобаївка, "влучними пострілами ЗС України було знищено ворожу техніку, а саме: близько 10 гвинтокрилів та близько 20 машин типу "КАМАЗ" в яких розміщувалася велика кількість ворожого боєкомплекту".

Він повідомив, що також знищено значну кількість живої сили противника, яка знаходилися в цьому місці. Зазначається, що внаслідок влучення по ворожому "БК" воно почало детонувати та розлітатися по всьому периметру аеропорту, внаслідок чого ворожі сили почали втікати.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+82
Дякуємо
показати весь коментар
15.03.2022 18:10
+64
Тихо прiйшов, тихо пiйшов...
показати весь коментар
15.03.2022 18:11
+64
Горит хорошо, отзвонились с Шуменского. Гремело всю первую половину дня.
показати весь коментар
15.03.2022 18:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо
показати весь коментар
15.03.2022 18:10 Відповісти
Горит хорошо, отзвонились с Шуменского. Гремело всю первую половину дня.
показати весь коментар
15.03.2022 18:21 Відповісти
Тихо прiйшов, тихо пiйшов...
показати весь коментар
15.03.2022 18:11 Відповісти
там у орков несколько пу урагн спалили на выходе на огневые
показати весь коментар
15.03.2022 18:36 Відповісти
Надеюсь, вместе с обслугой.
показати весь коментар
15.03.2022 18:38 Відповісти
угу а это судя по всему орки опять заправку на аэродроме сделали и площадку для вертушке я тут фотку дохлого рузге с доками выкидывал там вч интересная таки зажмурили дивизион искандеров по косвенным
показати весь коментар
15.03.2022 18:41 Відповісти
Якши! По искандерам почекаймо официальной инфы...
показати весь коментар
15.03.2022 18:43 Відповісти
да Мурза это работают десантно штурмовые ЗСУ https://twitter.com/i/status/1503773249875988482
показати весь коментар
15.03.2022 18:44 Відповісти
Красавчики
показати весь коментар
15.03.2022 18:48 Відповісти
Мурза я не ослышался- рота из музыкантов русни🤣https://twitter.com/i/status/1503774581852553217
показати весь коментар
15.03.2022 18:53 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 19:01 Відповісти
хотя может быть вагнеровцы ну и их ушатаем
показати весь коментар
15.03.2022 19:04 Відповісти
Сайгон уже себе вал залутал
показати весь коментар
15.03.2022 18:59 Відповісти
Зброя має бути в добрих руках
показати весь коментар
15.03.2022 19:24 Відповісти
та Сайгон ышо тот понторез замутил ещё в 2014м себе кольт м1911 но пишет неплохо хотя отгрёб от нас за взгляды по литературе
показати весь коментар
15.03.2022 19:28 Відповісти
Толку от него в окопах? Патроны нестандартные и летают по минометной траектории (тяжелые, низкоскоростные, дозвуковые). Это оружие для спецуры в ближнем бою.
Собсно, если чел в ССО - тогда да, если нет - лучше калаша только калаш.
показати весь коментар
15.03.2022 19:33 Відповісти
он разведос армейский
показати весь коментар
15.03.2022 19:35 Відповісти
Да, тогда самое оно...
Там еще про 1911 упоминали - тоже правильный калибр для ССО под глушак. .45ACP - огромная тяжелая дозвуковая пуля.
Оба этих девайса - отличная комбинация для чела. Патроны думаю союзы подсыпят.
показати весь коментар
15.03.2022 19:39 Відповісти
К нему спецпатрон нужен, но,думается, поставят...уже "освобожденные").
показати весь коментар
15.03.2022 19:38 Відповісти
выложил полный пост Сайгона на другой теме он в своём стиле
показати весь коментар
15.03.2022 20:50 Відповісти
Шимус , зачетное видео , наши сработали очень не плохо
показати весь коментар
15.03.2022 19:29 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 18:11 Відповісти
несколько источников сегодня сообщали
показати весь коментар
15.03.2022 18:16 Відповісти
Если это сегодня и снова на том же самом аэродроме то, что тут ещё можно сказать про кацапов кроме как дебилы *****
показати весь коментар
15.03.2022 18:20 Відповісти
Это общеизвестно
показати весь коментар
15.03.2022 18:34 Відповісти
Хорошие пристрелянные места.
показати весь коментар
15.03.2022 18:42 Відповісти
Сегодня.
Мои быстро отзвонились. Кацапов с утра начали утюжить……
показати весь коментар
15.03.2022 18:19 Відповісти
Селямчик! Как там Ваши? Как вообще обстановка?
показати весь коментар
15.03.2022 18:22 Відповісти
Привет,
мои говорили, что последние дни было относительно(!!!) спокойно……в основном ночью. Мало, но иногда очень громко. Связь глушат. Пробовали свои «порядки» установить, но обламывались….
Сегодня мама быстро позвонила сказала, чтобы я не переживала (я с ними рано утром списываюсь, а вечером созваниваемся). Сами наберут.
показати весь коментар
15.03.2022 18:31 Відповісти
Ну Слава Богу, шоб они там были здоровы. У меня родня на Черкасщине, там дома одни женщины и старики остались, козаки все воюют.
показати весь коментар
15.03.2022 18:34 Відповісти
ша! тероборона на месте
показати весь коментар
15.03.2022 19:16 Відповісти
Хай Бог береже усіх черкаських козаків!
показати весь коментар
16.03.2022 00:26 Відповісти
Да, с утра и до обеда мочили, дым хорошо видно из города, особенно с Шуменского.
показати весь коментар
15.03.2022 18:23 Відповісти
Если я правильно поняла, эти ушлепки пробовали через Геологов на Николаев, НО отгребл
показати весь коментар
15.03.2022 18:27 Відповісти
пойди проверь и тут доложишь по всей форме...!
показати весь коментар
15.03.2022 18:21 Відповісти
Але ж, минулого разу, то було вночі...
показати весь коментар
15.03.2022 18:30 Відповісти
да кацапы просто молодцы, их там недавно *******, а они туда же...сказочные долбоебы....
показати весь коментар
15.03.2022 18:14 Відповісти
есть мнение, что тем кто приходит после не говорят что случилось с теми кто был до...потому до сих пор !спецоперация идет по плану"
показати весь коментар
15.03.2022 18:26 Відповісти
Какой то очень высокий чин отдал приказ - на Николаев наступать только через Чернобаевка - Херсон-Аэропорт. И никто не может этот приказ отменить. Полезные идиоты иногда очень полезны.
показати весь коментар
02.04.2022 22:03 Відповісти
кацапы думали что снаряд в одну и ту же воронку дважды не попадает
показати весь коментар
15.03.2022 19:26 Відповісти
ось це те про що Денис Казанський писав в день) сюрприз для кацапів
показати весь коментар
15.03.2022 18:15 Відповісти
Кацапи, коли ви вже накуритеся ???
показати весь коментар
15.03.2022 18:17 Відповісти
Слава Збройним Силам України! 💙💛
показати весь коментар
15.03.2022 18:17 Відповісти
ЗСУ зробили . А то це НАТО не дочекаэшся .
показати весь коментар
15.03.2022 18:17 Відповісти
Так, півшостого віддав країну коломойському, розкрав бюджет на дорогах, розвалив реформи армії і оборонзамовлення, але винувато в цьому нато і західні союзники! Іди пожалійся пуйлу. Яка твоя наступна пісенька буде? - про позаблоковий статус?
показати весь коментар
15.03.2022 18:31 Відповісти
Основний месидж - ЗСУ зробили . Все інше - розберемось після війни .
показати весь коментар
15.03.2022 18:35 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 18:21 Відповісти
Ненавчаєме стадо, заганяйте слідуючу партію.
показати весь коментар
15.03.2022 18:28 Відповісти
Лучше не надо=>нашим хлопцам много «работы» будет……
Кацапы «свежак» из Крыма через Херсон и область прут……
показати весь коментар
15.03.2022 18:35 Відповісти
Най пруть, колись вони повинні закінчитись. Да і краще бити на пристріляній території ніж у них в обороні.
показати весь коментар
15.03.2022 19:13 Відповісти
А нахрена кацапы поставили технику туда же где их ****** ранее?
показати весь коментар
15.03.2022 18:29 Відповісти
умом кацапа не понять
показати весь коментар
15.03.2022 18:30 Відповісти
в одну воронку снаряд два раза не падает
показати весь коментар
15.03.2022 18:37 Відповісти
У нас не падає, у нас влучає, молодці хлопці ))
показати весь коментар
15.03.2022 19:14 Відповісти
мазохісти.
показати весь коментар
15.03.2022 19:15 Відповісти
Потому шо по их телевизору сказали - потерь нет в спецоперации. Не верить телевизору - 15 лет кичи в рыфе.
показати весь коментар
02.04.2022 22:06 Відповісти
Мусоросжигательный завод по утилизации козломордого биомусора заработал
показати весь коментар
15.03.2022 18:29 Відповісти
Щиро дякуємо ЗСУ!
показати весь коментар
15.03.2022 18:30 Відповісти
Картина маслом відомого художника - "Втеча російськомовної органіки з херсонського аеропорту".
показати весь коментар
15.03.2022 18:32 Відповісти
Люблю ********* - за две недели это уже второй раз на одном и том же аэродроме. Просто ржу.
показати весь коментар
15.03.2022 18:34 Відповісти
Голова Миколаївської ОДА Кім, повідомив, що каци спішно відступають в бік Херсону.
Я так зрозумів, що цей удар лишив їх резервів та засобів для десантної операції.
А значить прогулянка напівпорожнім Півднем України, перестає для виродків бути приємною.
Ще б жахнути по Каланчаку, бо вони з збираються втягувати свої метастази в Крим.
показати весь коментар
15.03.2022 18:34 Відповісти
Генерал Марченко там все порішає. Тільки не заважайте
показати весь коментар
15.03.2022 18:36 Відповісти
побыстрее бы! и Марик.....
показати весь коментар
15.03.2022 19:34 Відповісти
Ой як гарно,ну просто свято!!!
показати весь коментар
15.03.2022 18:37 Відповісти
Чудово!!!
Але мені вже пляді цензор відключили - без VPN не працює
показати весь коментар
15.03.2022 18:40 Відповісти
Это где?
показати весь коментар
15.03.2022 20:06 Відповісти
В Білорусі.
показати весь коментар
16.03.2022 05:13 Відповісти
Вечер начался с отличных новостей.
Меньше будут шастать.
показати весь коментар
15.03.2022 18:40 Відповісти
Бедный Кобзон. Опять новый концерт на скобороде.
показати весь коментар
15.03.2022 18:52 Відповісти
Знешкодили один два десятки ворожої техніки але якоюціною та і коли за цей час через Керченський міст в Україну без єдиної перепони ввійшли сотні одиниць техніки.Чому мовчать ,,Нептуни,, які можуть знищувати цілі і на землі та і радіус дії у них досягає мосту.
показати весь коментар
15.03.2022 18:53 Відповісти
нептун-дальность 280 км,ни до кораблей,ни тем более крымского моста не достанет
показати весь коментар
15.03.2022 19:11 Відповісти
Тоб-то запущені із Азовського та Чорного морів ракети змогли дістати полігон Яворів а ,,Нептуни,, із Одеси не дістануть.
показати весь коментар
15.03.2022 19:17 Відповісти
Так.
показати весь коментар
15.03.2022 19:23 Відповісти
Х-55, Х-101, КР Калибр, ПКР Нептун, гуглим и не пишем всякую...
показати весь коментар
15.03.2022 19:24 Відповісти
если б чучма не отдал Х-55 и носители на него-то можно было бы даже москву обстрелять (дальность 2500 )
показати весь коментар
15.03.2022 19:26 Відповісти
Ціль Нептунів кораблі, а не мости і тим більше транспорт на мосту, хрєн наведеш.
показати весь коментар
15.03.2022 19:16 Відповісти
Так існують і інші засоби та методи в тому числі і диверсійні.
показати весь коментар
15.03.2022 19:21 Відповісти
Дуже файно прикритий і з моря і з повітря, поки най живе, може швидше збіжуть потім.
показати весь коментар
15.03.2022 19:29 Відповісти
Нема такого замка якого неможна відкрити як і дірки в яку неможливо влізти.
показати весь коментар
15.03.2022 19:36 Відповісти
Вірю в наших спеців, але підірвати міст в глибокому тилу, під такою охороною, да і тротилу напевно не менше 100 кг треба доставити, я не спєц в підривному майстерстві, об'єкт дуже великий і міцний. Це дуже ризиковано, побережіть хлопців. Да і я вірю в наше командування, вони знають що робити, значить напевно ще не на часі.
показати весь коментар
15.03.2022 19:47 Відповісти
Специ є та нема наказу так як влада більше думать про оборону Києва а не про стратегію.Диверсії мали проходити на мокшанській території,підривати жд мости та транспортні мости щоб унеможливити поставку зброї,пального та війська але цього незроблено і в першу чергу якщо не сам Ккерченський міст то підходи до нього мали бути знищені.А за 30 днів війни ні одногї диверсії.
показати весь коментар
15.03.2022 20:14 Відповісти
Багато є чого сказати, нема часу такі глобальні питання розписувати. На даний час це з розряду Вдарити по москві.
показати весь коментар
15.03.2022 20:39 Відповісти
ХЛОПЦІ МОЛОДЦІ!!!!!
показати весь коментар
15.03.2022 18:53 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава! Смерть рашистським zombi-окупантам!!!!
показати весь коментар
15.03.2022 18:56 Відповісти
Молодцы!
показати весь коментар
15.03.2022 18:58 Відповісти
Россия - снаряд в один и тот же аэродром два раза не попадает.

Украина - на те, попадает!
показати весь коментар
15.03.2022 19:13 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 19:16 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 19:18 Відповісти
сообщают, кадыровцев выгнали из Бучи
показати весь коментар
15.03.2022 19:18 Відповісти
стальной забеги к Ите на ветку
показати весь коментар
15.03.2022 19:23 Відповісти
Там качели.
показати весь коментар
15.03.2022 19:55 Відповісти
Молодці ! бийте рашиську наволоч хай земля горить у ворога під ногами . Слава ЗСУ !
показати весь коментар
15.03.2022 19:54 Відповісти
Так тримати !!!
показати весь коментар
15.03.2022 19:58 Відповісти
"внаслідок чого ворожі сили почали втікати"
показати весь коментар
15.03.2022 20:15 Відповісти
Слава Україні! Смерть ворогам! Треба бити, щоб ця кацапська біомаса більше николи не народжувалась.Вибити гадів в цьому поколінні.
показати весь коментар
15.03.2022 20:26 Відповісти
 
 