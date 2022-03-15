ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки на аеродромі Херсона. ВIДЕО
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Українська артилерія знищила десятки одиниць ворожої техніки, яку ті підігнали на аеродром Херсона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео, яке розповсюджують у мережі, опублікував у Фейсбуку журналіст Денис Казанський.
"Із Херсона сьогодні погані новини для російських карателів. Бачите щось горить? Здається, це десятки одиниць техніки та гелікоптери на аеродромі. Сьогодні там знову щось сталося", - написав він.
Олександр Аронець підтвердив, що в Міжнародному аеропорті Херсон, що знаходиться в населеному пункті Чорнобаївка, "влучними пострілами ЗС України було знищено ворожу техніку, а саме: близько 10 гвинтокрилів та близько 20 машин типу "КАМАЗ" в яких розміщувалася велика кількість ворожого боєкомплекту".
Він повідомив, що також знищено значну кількість живої сили противника, яка знаходилися в цьому місці. Зазначається, що внаслідок влучення по ворожому "БК" воно почало детонувати та розлітатися по всьому периметру аеропорту, внаслідок чого ворожі сили почали втікати.
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Собсно, если чел в ССО - тогда да, если нет - лучше калаша только калаш.
Там еще про 1911 упоминали - тоже правильный калибр для ССО под глушак. .45ACP - огромная тяжелая дозвуковая пуля.
Оба этих девайса - отличная комбинация для чела. Патроны думаю союзы подсыпят.
Мои быстро отзвонились. Кацапов с утра начали утюжить……
мои говорили, что последние дни было относительно(!!!) спокойно……в основном ночью. Мало, но иногда очень громко. Связь глушат. Пробовали свои «порядки» установить, но обламывались….
Сегодня мама быстро позвонила сказала, чтобы я не переживала (я с ними рано утром списываюсь, а вечером созваниваемся). Сами наберут.
Кацапы «свежак» из Крыма через Херсон и область прут……
Я так зрозумів, що цей удар лишив їх резервів та засобів для десантної операції.
А значить прогулянка напівпорожнім Півднем України, перестає для виродків бути приємною.
Ще б жахнути по Каланчаку, бо вони з збираються втягувати свої метастази в Крим.
Але мені вже пляді цензор відключили - без VPN не працює
Меньше будут шастать.
Украина - на те, попадает!