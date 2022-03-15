Проукраїнський мітинг відбувся у Залізному Порті на Херсонщині. ВIДЕО

У Залізному Порті на Херсонщині, який за офіційною інформацією, не є окупованим, відбувся проукраїнський мітинг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з мітингу поширюють в соцмережах і месенджерах.

Кілька сотень людей прийшли на мітинг, щоб заявити: "Залізний Порт - це Україна".