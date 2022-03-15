Літак російських окупантів збито поблизу Харкова: "Есть! Сбили! Сбили п#дараса русского!". ВIДЕО

Українські захисники збили літак російських окупантів поблизу Харкова.

Про це у Facebook повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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