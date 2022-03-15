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війна (56641) СБУ (10053) рашисти (17)

За зарплату військового в РФ тепер можна купити один унітаз: СБУ перехопила розмову окупанта з матір'ю. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місячної зарплати російського загарбника вистачить хіба що на те, щоб придбати унітаз.

Про це йдеться в розмові окупанта з його матір'ю, яку опублікувала СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Жінка скаржиться на іпотеку у 30% і що до вересня не можна купити валюту.

"Цены растут, как в сказке. Бабы покупают унитазы, так они по 43 тысячи! С валютой Сбербанк не работает: санкции везде", - заявляє в розмові матір російського загарбника.

"Але навіть така реальність не тверезить промиті пропагандою мізки. Тож мати окупанта цитує російські ЗМІ, які говорять що "..кольцо вокруг Украины сжимается и все нормально", - зазначили в СБУ.

"Вона – яскрава представниця тих росіян, які хочуть, щоб їхні сини "пытали бандеровцев" і вірять казкам Путіна", - ідеться в повідомленні. Також вона радить сину віджати в когось з місцевих телефон і дзвонити їй щодня.

"Син, який вже встиг зрозуміти різницю між рашистською пропагандою і реальним життям, тільки й спромігся на: "Та ну, не. Это все пи.добольный ящик", - зазначили в СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ кидає своїх: СБУ виклала запис розмови загарбника з дружиною. АУДIО
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Топ коментарі
+55
В ее унитазе (голове) один унитаз... А что ее сынок убивает людей в чухой стране, ей пох... Типа забери телефон у местных, так и у тебя заберут тогда, потом...
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15.03.2022 19:44
+42
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15.03.2022 19:43
+42
пойди забери у местного телефон... про що тут можна говорити!? тільке тотальне знищення мордора
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15.03.2022 19:46
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15.03.2022 19:43 Відповісти
Сраные вайска, дрищебатальон.
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15.03.2022 20:06 Відповісти
Автора текста не знаю, но подписываюсь под каждым словом:

"Я думала ненавидеть вас сильнее уже невозможно.
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.
Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте нах… всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.

Мы ненавидим вас.

Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.

Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.

Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.

За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону.
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.

За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За каждый разрушенный роддом, больницу, школу, храм, жилой дом…
Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.

Мы посеем хлеб на ваших костях.

Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро, как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваши ржавые Z и V.

Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше «иже еси на небеси»- отправить вас туда побольше.
Наше «аминь» - чтоб вы сдохли.

Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем «нех@й шастать!»

А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру, как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить:«Помните страну, которая п@здила свнсбак?"

Отож.
«Добрий вечір, ми з України!» (с.)
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15.03.2022 20:07 Відповісти
Поддерживаю очень сильно.
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15.03.2022 20:21 Відповісти
Всраться і не жить...
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17.03.2022 12:33 Відповісти
В ее унитазе (голове) один унитаз... А что ее сынок убивает людей в чухой стране, ей пох... Типа забери телефон у местных, так и у тебя заберут тогда, потом...
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15.03.2022 19:44 Відповісти
Брехня! Ще на йоршик залишається!
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15.03.2022 19:44 Відповісти
Там Песьков справиться
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15.03.2022 19:45 Відповісти
Вата касабська негодує
.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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15.03.2022 19:44 Відповісти
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15.03.2022 19:44 Відповісти
Діждеш ти , курва, свого вишкребка в мішочку
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15.03.2022 19:45 Відповісти
або взагалi нiчого недочекається.
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15.03.2022 21:23 Відповісти
Унітаз для кацапів - розкіш.
Тому перше, що вони мародерять - це унітази.
Тобто це навіть не жарт
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15.03.2022 19:45 Відповісти
Настоящему русскому человеку не нужны эти буржуйские примочки.
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15.03.2022 19:57 Відповісти
так они с него чай пьют
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15.03.2022 19:59 Відповісти
У них унитаз там вмест головы у всех.
А путин вчера сказааааал....
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15.03.2022 19:45 Відповісти
Скоро хватит только на туалетную бумагу если срать чем будет.
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15.03.2022 19:45 Відповісти
какая туалетная бумага?!!
не будет никакой туалетной бумаги...
а будут газеты с портретами руководителей страны.
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15.03.2022 20:59 Відповісти
От дурний кацап.... на що йому "унітаз" .... скоро небуде чим с#рти.... купуй місце на кладовищі щоб собаки не тягали.
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15.03.2022 19:45 Відповісти
пойди забери у местного телефон... про що тут можна говорити!? тільке тотальне знищення мордора
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15.03.2022 19:46 Відповісти
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15.03.2022 19:46 Відповісти
новая иллюстрация поговорки: дай дураку стеклянный хер - он и его разобьет, и руки порежет.
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15.03.2022 19:49 Відповісти
В бажанні бути схожими ******* кацапи ні перед чим не зупиняються...
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15.03.2022 20:26 Відповісти
"Трофей из Дамбаса" Семён Скрепецкий
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15.03.2022 19:48 Відповісти
Тварь... получишь письмо о без вести пропавшем и увольнение задним числом
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15.03.2022 19:49 Відповісти
Як же сильно наші народи відрізняються. Наші матері дізнавшись про викрадення чужих речей сказали б повернешся додому, вихопиш, а ці не питають як здоров'я в дитини, та ще й прямо каже відіжми в когось телефон!!!
Вони не лише тупі, а ще й безсовісні. Ми дві країни, які дуже сильно відрізняються.Ганьба їхнім матерям,ганьба їхнім синам.
Україні і героям слава.
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15.03.2022 19:49 Відповісти
Московія вигнала зі своєї території всіх нормальних людей. Сторіччями займалися вирощуванням бидла.
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15.03.2022 20:00 Відповісти
частину вигнала, iншу частину знищила
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15.03.2022 21:25 Відповісти
на каналі сбу дуже багато відосів з прослуховуванням кацапів, цікава річ полягає у тому, що насітєлі язика пушкіна, взагалі без матів не спілкуються.
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15.03.2022 19:50 Відповісти
Как сантехник в анекдоте пояснял ситуацию.

Как е... т... мать так ну его ..., а как ну его на... так е... т... мать
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15.03.2022 19:58 Відповісти
уважаемый, походу вы не всего Пушкина знаете )))
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15.03.2022 20:35 Відповісти
Не знаю. Але як на мене в розмовах одне й те ж саме... Срочніків нема, ціни ростуть, санкції.... ладно вата дибіли, їм пропаганда сцить і сре в очі і в рот....
... Невже їм не цікава ні сім'я ні якісь особисті питання... Ні я тебе люблю дружині і дітям ... Тупе, санкції, жрать нічого, срочніків нема, путін говоріть, Київ взяли...

Таке враження, що цим однотипним текстом, вже з нас дебілів роблять... Не може бути, що тексти розмов суть одна й та сама... Лише голоса інші...
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15.03.2022 19:50 Відповісти
Все дуже просто, пройдіться у Твіттері по публікаціях з похоронами знищеної в Україні русні. Там такі містая які виглядають як безнадійна діра. В армії служать реально ті хто ніде не пригодився, тобто етнічна тупорила русня, яка нічого робити не вміє. Маргінали і просто сракоруки. Як ви думаєте вони будуть між собою говорити і себе вести?
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15.03.2022 20:04 Відповісти
Не знаю... Але ж теоретично, чому вони нічого про дітей не питають, про погоду там... Хз для прикладу, я на війні, дзвоню додому, я хочу почути, щось хороше позитивне... Згадати якісь пам'ятні події, психологічно розрядитись...
Не знаю, тим більше дивує, що їм командування не доводить, що про вбивства і мародерства не можна по телефоні говорити ... Може дійсно я щось занадто в психологію поліз...
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15.03.2022 20:20 Відповісти
не думаю, что СБУ выкладывает эти разговоры полностью
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15.03.2022 21:17 Відповісти
Теж варіант. Сцени в 'ліжку' могли вирізати, щоб ми не забували, що по телефону орк говорить.
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15.03.2022 21:23 Відповісти
Да и сами разговоры далеко не все выкладывают
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15.03.2022 21:30 Відповісти
**** купи два піноблока по постав за ізбой
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15.03.2022 19:51 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.03.2022 19:51 Відповісти
Рапорта не буде, будуть добрива!
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15.03.2022 19:52 Відповісти
************ прийдется научится паклевать! ибо силиконовый герметик ни для блока двига ни для сантехники ни вд40 он не увидит лет 5-10 минимум! червь-гной-***** должен страдать! ни кобатового сверла ни-ку-а!
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15.03.2022 19:52 Відповісти
Дійсно полонених в Україні "питаютЬ" - якого ... ви прийшли в Україну? )))
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15.03.2022 19:52 Відповісти
"Можешь атабрать телефон у местных и званит?"
Визволителі, ***...
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15.03.2022 19:53 Відповісти
... асвабадітєлі. Дасть Бог поженемо цю орду до мацкви, кацапи прозріють без доллара, гамбергера, унітаза, голодні та голі, тоді ми будемо для них визволителями від х..йла та його зграї. Хоча думаю, що зграя сама його розтерзає, якщо тільки добереться до бункера.
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15.03.2022 20:05 Відповісти
"Ка-ада вы уже ва-азьмёти Кииф? Ну ни можыти фзя-ать Кииф, ва-азьми тада у метсных ма-а-абилу-у!"

Культура, Чайковский, Достоевский, фсе дила.
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15.03.2022 19:53 Відповісти
Это не связь а ппц, нельзя слушать
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15.03.2022 19:55 Відповісти
унітаз то предмет першої необхідності для кацапів... головне, щоб з\п вистачило їм на гроб...
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15.03.2022 19:55 Відповісти
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15.03.2022 19:55 Відповісти
Навіть коментувати западло, одним словом мордор.
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15.03.2022 19:55 Відповісти
Настоящяя русская свиноматка.
"А ты можешь забрать у местных телефон"
**** русский биомусор,**** стошнило,лучьше бы Я этого не слышал,эту русскую тварь.
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15.03.2022 19:56 Відповісти
На данный момент сжиматся только кольцо отверстия в нижнем конце пищеварительного тракта Кирилла.
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15.03.2022 19:57 Відповісти
А де ви там бачили МАТІР???!! То гнидюча самка, шо зовні має подобу до особини жіночого роду, і ця самка висрала такого ж як вона сама виблюдка недолюда. Це генетичне біосміття має бути ТОТАЛЬНО утилізоване!!!
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15.03.2022 19:59 Відповісти
Все что нужно знать о русском биомусоре.
Эту русскую тварь не интересует погибшее мирное население,одни унитазы в голове,ущербные ублюдки.
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15.03.2022 19:59 Відповісти
Мамаша орку своєму - а ти нє можеш у какаих то мєстних забрать тєлєфон і звоніть мнє каждий дєнь ?
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15.03.2022 20:02 Відповісти
абы покупают унитазы, так они по 43 тысячи! Джерело: https://censor.net/ua/v3325451навіщо брехати .. по 3 тис в розмові.....
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15.03.2022 20:03 Відповісти
******** кацапські виродки...
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15.03.2022 20:07 Відповісти
Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат.
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15.03.2022 20:18 Відповісти
А на гроб сколько зарплат надо?
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15.03.2022 20:20 Відповісти
Какие гробы? В лучшем случае спалят, в худшем - собакам на корм оставят.
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15.03.2022 20:46 Відповісти
Некоторым повезло
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15.03.2022 21:01 Відповісти
Ирония судьбы: нахера им унитазы, если скоро есть будет нечего?
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15.03.2022 20:26 Відповісти
Сайгон в своём репертуаре
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15.03.2022 20:41 Відповісти
билет в один конец
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15.03.2022 21:44 Відповісти
Это не *** - это бюстик любимого говном-командующего.
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16.03.2022 12:26 Відповісти
кагда ви вазьмьетє Кієв... Та твій х_й скоро здохне. Кієв.
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15.03.2022 20:43 Відповісти
Телефон у місцевого відібрати?
Сучище мокшанське, як і кожна мокшанська самка.
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15.03.2022 20:44 Відповісти
ну может это то от которого остался один конец
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15.03.2022 20:46 Відповісти
Ги, вже каже що В Україні а не на
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15.03.2022 20:49 Відповісти
вот и все что нужно знать про паРашников, унитаз у них , это бентли, Если у них такой стояк на унитазы, куда они ходят срать ? 21 век на дворе , это просто жесть , ее сына завтра на чернозем намажут , а она про унитазы и цены , вот и вся любофь.
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16.03.2022 01:50 Відповісти
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16.03.2022 04:11 Відповісти
Скоро только ПАМПЕРСЫ и большой черный полиэтиленовый пакет (для мусора-труппа)!


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16.03.2022 07:49 Відповісти
"А ты не можешь забрать телефон у кого-нибудь из местных и звонить мне каждый день!!" Говорит мамаша-рашистская мрази! Раша должна быть уничтожена!!!
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16.03.2022 16:10 Відповісти
Zombi-оккупанты будут уничтожены!!! Она говорит " не вы пытаете, а они пытают!" Рашисты конченые! Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!! СМЕРТЬ рашистським оккупантам!!!
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16.03.2022 16:13 Відповісти
 
 