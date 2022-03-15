УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12442 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
29 310 65
війна (56641) обстріл (21178) Одеська область (2493)

Російські кораблі та авіація відкривали вогонь по населеним пунктами Одещини, дві особи отримали поранення, - ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська авіація та кораблі обстріляли населені пункти Одеської області. Поранення отримали дві особи.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сухопутні війська противника не мають успіху на жодному з напрямків у інших областях. Тому зранку по одному з наших населених пунктів було нанесено ракетні удари ворожою авіацією та кораблями. Маємо двох поранених. Близько 14:00 по іншому населеному пункту противник відкрив вогонь з корабельної артилерії, використавши близько 90 снарядів", - сказав він.

За словами Марченка, ЗСУ гідно тримають оборону.

"За кожного нашого пораненого, за кожне руйнування ворог несе в рази білььше втрат, перемога буде за нами. Слава Україні!", - підсумував глава ОВА.

Читайте: Якщо окупанти спробують висадити десант на Одещині, їх там вже чекають, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+41
Ненависть! Ненависть! Ненависть!
показати весь коментар
15.03.2022 19:49
+22
Ждут, пока подойдут поближе, что бы наверняка
показати весь коментар
15.03.2022 19:55
+18
координаты никто давать не будет))) надеюсь что есть и "шмякнут" когда надо будет...
показати весь коментар
15.03.2022 20:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ненависть! Ненависть! Ненависть!
показати весь коментар
15.03.2022 19:49 Відповісти
Тамбовский волк тебе товарищ
показати весь коментар
15.03.2022 20:12 Відповісти
вирішили рашистські орки, ще там удобрити землю одещини
показати весь коментар
15.03.2022 19:51 Відповісти
Кстати беспилотник достать корабль может?
показати весь коментар
15.03.2022 19:51 Відповісти
так але корабель це не танк
показати весь коментар
15.03.2022 19:52 Відповісти
Ну четыре ракеты сверху тоже здоровья экипажу не добавят.
показати весь коментар
15.03.2022 19:57 Відповісти
Собьют легко беспилотник,там хорошая защита от всего летающего,в тч и крылатых ракет,разве что прохлопают
показати весь коментар
15.03.2022 20:01 Відповісти
СДК это одноразовый кораблик, там броня только где личный состав, а сам корпус как у баржи, и пробоина от снаряда потопит его, знаю не по наслышке...
показати весь коментар
15.03.2022 20:27 Відповісти
И урона почти никакого не будет даже если и не собьют.Противокорабельная например х-35 имеет боевую часть 145 кг
показати весь коментар
15.03.2022 20:06 Відповісти
У ПКР Экзосет БЧ 165 кг и она ухерачила эсминец Шеффилд (новейший на то время) даже при с отказавшим взрывателем.
показати весь коментар
15.03.2022 20:15 Відповісти
Он сгорел от пожара, вызванного ударом фактически болванки. Как и МРК Муссон .
показати весь коментар
15.03.2022 21:03 Відповісти
Ну не зовсім болванки, там тведе паливо двигуна непогано підпалилоі отруїло продуктами згоряння, двигун на твердому паливі не зупиниться, поки все паливо не вигорить. А коли палало все, що може горіти, під час пожежі і ті півцентнера гексоліту в БЧ непогано додали темератури.
показати весь коментар
15.03.2022 21:23 Відповісти
Согласен. Не забываем, что надстройка из алюминия, горящая как факел, сыграла свою роль.
показати весь коментар
15.03.2022 21:31 Відповісти
Готовятся штурмовать сегодня Одессу?
показати весь коментар
15.03.2022 19:52 Відповісти
Хіба що панталони з підігрівом одягнуть... срузьке спецназ тільки по тєліку в холодному морі плаває... В реальному житті не все так просто.
показати весь коментар
15.03.2022 19:54 Відповісти
Невідомо, але кошмарити будуть.
показати весь коментар
15.03.2022 20:20 Відповісти
берегові батареї та нептуни мовчать нажаль
показати весь коментар
15.03.2022 19:53 Відповісти
Ждут, пока подойдут поближе, что бы наверняка
показати весь коментар
15.03.2022 19:55 Відповісти
Скоріш за все то розвідка боєм.
Міркую саме відповіді вони й чекали, щоб потім розбомбити ракетами позиції з відстані та висадити десант без втрат.
показати весь коментар
15.03.2022 19:57 Відповісти
Я з вами повністю згоден, ще починаючи зі зміїнноно, вони провокують розкрити себе. Я думаю як що вони вирішать атакувати, то їх здивують.
показати весь коментар
15.03.2022 20:01 Відповісти
нептун не для мелочи, нужна рыба покрупнее
показати весь коментар
15.03.2022 20:07 Відповісти
правильно делают...им еще ватостополь накрывать,флот оттуда выгонять
показати весь коментар
15.03.2022 20:52 Відповісти
Кацапам піzда коли вони будуть мать мороку з одесбкими жуліками.
показати весь коментар
15.03.2022 19:54 Відповісти
Антон Геращенко продовжує працювати коригувальником вогню для російських військ
показати весь коментар
15.03.2022 19:56 Відповісти
андон базарный !
показати весь коментар
15.03.2022 20:00 Відповісти
путин таки решил напоследок провести десантную операцию =) одним факапом меньше, одним больше, - уже без разницы =)))
показати весь коментар
15.03.2022 19:57 Відповісти
Просто флот ще мало люлєй отримав, одного корабля мало.
показати весь коментар
15.03.2022 20:22 Відповісти
все пропьем, но флот не опозорим =)
показати весь коментар
15.03.2022 20:24 Відповісти
Где ПКР «Нептун»?
показати весь коментар
15.03.2022 19:57 Відповісти
координаты никто давать не будет))) надеюсь что есть и "шмякнут" когда надо будет...
показати весь коментар
15.03.2022 20:01 Відповісти
Далеко і не ефективно. Кораблі його ціль, да і це зараз важливіше.
показати весь коментар
15.03.2022 20:23 Відповісти
путлер-********* могут только жопой горящую кочергу взять
теперь легально убить сруского - он червь и гной а чей то сьін
надеюсь на показательньіе пьітки и расстрел пленньіх!
показати весь коментар
15.03.2022 19:59 Відповісти
насєльонний пункт називається бан
показати весь коментар
15.03.2022 20:04 Відповісти
позвони родным и близким лапоть
показати весь коментар
15.03.2022 20:09 Відповісти
Соси сушку , Саша. Если не назвали населённый пункт , значит есть причина.
показати весь коментар
15.03.2022 20:10 Відповісти
Если есть родние и близкие звони 102 там скажут пострадала бабушка Нюра или нет, еще разние сайти
показати весь коментар
15.03.2022 20:13 Відповісти
Кудикіна гора, я там отдихал і бухал на пляже
показати весь коментар
15.03.2022 20:06 Відповісти
С какой целью интересуетесь, товарищ? ПНХ, чмырь!
показати весь коментар
15.03.2022 20:12 Відповісти
от кого ватники по справжньому бздять так це одеситів. Не забули суки 2 травня
показати весь коментар
15.03.2022 20:03 Відповісти
Напевне ті корита і гамнольоти стріляли з поза 12 мильноі лініі, тіпа з нейтральних вод. Могли наші ім вібати, і роспідари точно би розкрутили ескалацію. Раніше Один нєвєбенний ракетоносець потопили градами - екіпажу підсунули ціль приманку і він так захопився що прощьолкав усі параметри
показати весь коментар
15.03.2022 20:05 Відповісти
Вони на повно ходу маневруючи неприцільно лупасили в бік берега, намагалися демаскувати наші позиції. А артою маневруючу ціль на такій відстані влучити тяжко. Чекаємо висадки.
показати весь коментар
15.03.2022 20:26 Відповісти
Пздц. ***** уже одесситов *освобождает*
показати весь коментар
15.03.2022 20:05 Відповісти
Рашисти - Вам пізд@!

показати весь коментар
15.03.2022 20:07 Відповісти
Упоротый кремлевский монгол не знал с кем связался. Или просто жить надоело.
показати весь коментар
15.03.2022 20:08 Відповісти
Бункерный расхерачил половину рабочих танков, и прочей техники. Расхерачит и флот. Жалко что такой ценой. Лучше бы повзрывал на базах и в портах..
показати весь коментар
15.03.2022 20:07 Відповісти
***** вже всьо *****, а ще живі москалі не вміють мислити навіть на півроку вперед - війна іх вазмущає тільки тому що закрили МакДональдс, а так раби рабами, вірять в *****
показати весь коментар
15.03.2022 20:22 Відповісти
90% да. Многие из тех кто против бункерного говорят что голод всё исправит. Но я сильно сомневаюсь. 90% не видят того что армия творит в Украине. А если и увидят. то поймут только когда их дома снесут в хлам.

Ну а нас 10% скоро пересажают. Или перестреляют.
показати весь коментар
15.03.2022 20:27 Відповісти
Орки.
показати весь коментар
15.03.2022 20:27 Відповісти
Кацапы ну вы в курсе
показати весь коментар
15.03.2022 20:10 Відповісти
Чого ці кляті корита ще на плаву?треба продумати підводні операції
показати весь коментар
15.03.2022 20:14 Відповісти
Акваланг в допомогу. Раніше треба було думати.
показати весь коментар
15.03.2022 20:28 Відповісти
Не треба вам нічого придумувати,менше *******.Все зроблять без вас.
показати весь коментар
15.03.2022 20:23 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 20:25 Відповісти
Ребята!!!! потопите "Москву" и это будет начало уничтожения параши!!!!!
показати весь коментар
15.03.2022 20:27 Відповісти
Началом уничтожения будет разгром сухопутной группировки, введенной в Украину. "Москва" скоро и сама на иголки пойдет, 40 лет все таки кораблю.
показати весь коментар
15.03.2022 20:43 Відповісти
это типа их символ)))) потопим ****** рашке сразу
показати весь коментар
15.03.2022 20:59 Відповісти
**** сделайте хоть что-то чтобы помочь Мариуполю
показати весь коментар
15.03.2022 21:08 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 21:15 Відповісти
Стал кацапчик удобреньем -
вот и все стихотворенье.
показати весь коментар
15.03.2022 23:05 Відповісти
 
 