17 965 31
Жителька Мелітополя про окупацію міста: "Так само починався Голокост, коли люди мовчали". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жителька Мелітополя розповіла про окупацію міста російськими військами .
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.
"За людьми приходять, забирають, багато хто не повертається. Я єврейка і добре знаю історію свого народу. І зараз я теж бачу знищення народу. Так само починався Голокост, коли люди мовчали і сподівалися "пересидіти", - розповіла вона.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар15.03.2022 20:12
+13 Виктор Дийнега
показати весь коментар15.03.2022 20:15
+9 Виктор Дийнега
показати весь коментар15.03.2022 20:18
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ksenia VB
показати весь коментар15.03.2022 20:12 Відповісти Мені подобається 15
віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар15.03.2022 20:27 Відповісти Мені подобається 6
Константин См
показати весь коментар15.03.2022 20:48 Відповісти Мені подобається 0
Семен Шкаралупа
показати весь коментар15.03.2022 20:31 Відповісти Мені подобається 1
✘
Виктор Дийнега
показати весь коментар15.03.2022 20:15 Відповісти Мені подобається 13
✘
Виктор Дийнега
показати весь коментар15.03.2022 20:18 Відповісти Мені подобається 9
✘
Виктор Дийнега
показати весь коментар15.03.2022 20:23 Відповісти Мені подобається 4
✘
Виктор Дийнега
показати весь коментар15.03.2022 20:27 Відповісти Мені подобається 6
✘
Виктор Дийнега
показати весь коментар15.03.2022 20:33 Відповісти Мені подобається 3
✘
Виктор Дийнега
показати весь коментар15.03.2022 20:44 Відповісти Мені подобається 1
✘
Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар15.03.2022 20:17 Відповісти Мені подобається 8
✘
✘
Микола Третяк
показати весь коментар15.03.2022 20:27 Відповісти Мені подобається 4
віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар15.03.2022 20:47 Відповісти Мені подобається 1
Юрий b7b1ba6d
показати весь коментар15.03.2022 20:28 Відповісти Мені подобається 0
Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар15.03.2022 20:33 Відповісти Мені подобається 5
Володимир Пастушенко
показати весь коментар15.03.2022 20:31 Відповісти Мені подобається 3
Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар15.03.2022 20:36 Відповісти Мені подобається 0
Юлик Горький
показати весь коментар15.03.2022 20:36 Відповісти Мені подобається 0
Петр Иванов 637dda9f
показати весь коментар15.03.2022 20:38 Відповісти Мені подобається 2
Володимир Пастушенко
показати весь коментар15.03.2022 20:41 Відповісти Мені подобається 5
віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар15.03.2022 20:49 Відповісти Мені подобається 3
Володимир Пастушенко
показати весь коментар15.03.2022 21:14 Відповісти Мені подобається 4
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...