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Жителька Мелітополя про окупацію міста: "Так само починався Голокост, коли люди мовчали". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жителька Мелітополя розповіла про окупацію міста російськими військами .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

"За людьми приходять, забирають, багато хто не повертається. Я єврейка і добре знаю історію свого народу. І зараз я теж бачу знищення народу. Так само починався Голокост, коли люди мовчали і сподівалися "пересидіти", - розповіла вона.

Також читайте: Викраденого мера Мелітополя Федорова вивезли до окупованого Луганська, інкримінують справу про "тероризм", - Запорізька ОВА

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Що цікаво, багато етнічних росіян, які мешкають в нашому місті, вщент пересварились зі своїми родичами. Деякі навіть вперше за життя почали розмовляти українською.
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15.03.2022 20:12
+13
Любая, даже самая жестокая и смертоносная война предоставляет людям выбор. Можно стать жертвой войны и жить в иллюзии что тебя не коснется, а можно взять в руки оружие и пойти навстречу врагу. Больше шансов выжить с оружием в руках и защищаясь, чем прятаться по подвалам от снарядов и рассчитывать что палач тебя пощадит. Не для пощады оккупанты приходят, оккупанты приходят убивать.
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15.03.2022 20:15
+9
Таких героев как ты собаки по степям таскают. Иди поплачь в другом месте
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15.03.2022 20:18
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Що цікаво, багато етнічних росіян, які мешкають в нашому місті, вщент пересварились зі своїми родичами. Деякі навіть вперше за життя почали розмовляти українською.
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15.03.2022 20:12 Відповісти
Етнічний русскій це те ж саме, що й етнічний савєцкій. За допомогою штучної мови створили штучний народ.
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15.03.2022 20:27 Відповісти
Російська - це дійсно таке собі недо-есперанто, надьоргано з татарської("деньги", "сундук"), болгарської/старослов'янської("вещь", "время"), угро-фінських("околица", "тундра"), грецької("известь", "карта") тощо...
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15.03.2022 20:48 Відповісти
Тож тепер знають значення слова "віроломство" на власному досвіді...
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15.03.2022 20:31 Відповісти
Любая, даже самая жестокая и смертоносная война предоставляет людям выбор. Можно стать жертвой войны и жить в иллюзии что тебя не коснется, а можно взять в руки оружие и пойти навстречу врагу. Больше шансов выжить с оружием в руках и защищаясь, чем прятаться по подвалам от снарядов и рассчитывать что палач тебя пощадит. Не для пощады оккупанты приходят, оккупанты приходят убивать.
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15.03.2022 20:15 Відповісти
Таких героев как ты собаки по степям таскают. Иди поплачь в другом месте
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15.03.2022 20:18 Відповісти
Что раскисла ваня? Потяни сопли, выровняй сколиоз и становись в строй будущих 200-х
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15.03.2022 20:23 Відповісти
ваня не плачь тут, твои слезы тебе уже не помогут. Ты же не маленький, знал куда идешь. Займись делом, достань пакет и хотя бы открой его, чтобы бойцы ВСУ не тратили время на это
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15.03.2022 20:27 Відповісти
ваня ваня - знаешь сколько таких героев как ты мне глотку резать хотели... Валяются сейчас безголовые в полях Украины с засунутыми в жопу языками.
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15.03.2022 20:33 Відповісти
ваня. Я иду за тобой не паникуй только.
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15.03.2022 20:44 Відповісти
В жорсткий час живемо, але це не наш вибір, але нам приймати рішення як діяти. Хтось біжить, хтось перебігає, хтось мовчить, а хтось воює.
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15.03.2022 20:17 Відповісти
В часи Голодомору 30-Х європейці жерли здобні булочки від Сталіна і не задумувалися над тим, що ті, хто виростив цей хліб, цілими селами помирали з голоду. Також з Голокостом - Європа з цікавістю спостерігала за тим, як Гітлер розправляється з євреями. Теперішні гейропейці більше зациклилися на гейпарадах і теплому газі і не думають, що в кремлі сидить ******** Гітлер, який прийде і до них і принесе руSSкій мір в фуфайках і кірзаках, в яких вони будуть парадуватися на сибірських лісоповалах.
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15.03.2022 20:27 Відповісти
Думаєш, що россія сильніша за НАТО?
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15.03.2022 20:47 Відповісти
Нет единого исполняемого плана уничтожения оккупантов. Пока война на Украине идет по плану Путина. Фланговой атакой с укреплением освобожденной Гасударственной границы Украинуы, нужно получить инициативу в войне с РФ.
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15.03.2022 20:28 Відповісти
Перестаньте мислити війнами 20 століття, зараз так не получиться, лініями фронта ніхто не воює, воюють мобільними групами. Тому і відійшли від армій і полков а воюють БТГ, це інша війна.
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15.03.2022 20:33 Відповісти
до речі. жиди не визнають на державному рівні наш голодомор, а я знать незнаю про їхній холокост. вчора закрили нам в ізаіль вїзд, хотя кацапам дозволили літати. допомоги від жидів нуль. їхній премер в телефоній розмові з зеленським пропонував нам здатися
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15.03.2022 20:31 Відповісти
Ми їм за 70 років їхньої війни за існування теж нічим не допомогли. А москалям строять очі, бо остерігаються зайвий раз своїх сусідів, на яких великий вплив має москальня.
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15.03.2022 20:36 Відповісти
Отчет министра обороны РФ С.Шойгу https://www.youtube.com/watch?v=I6yVZ3W013I
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15.03.2022 20:36 Відповісти
Это называется Донбассизация. Власть бандюков и полное бесправие.
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15.03.2022 20:38 Відповісти
моя мама 1939 року народження. село русалівка. черкаської обл. вона мені розказувала що в їхні1й хаті від німців переховували еврея. і наражалася на небезпеку вся моя рідня. непотрібно говорити що українці евеям не помагали
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15.03.2022 20:41 Відповісти
Так, але щось не чув історій, як євреї українців під час Голодомору рятували.
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15.03.2022 20:49 Відповісти
тільки день народження в Степана Андрійовича Бандери 1 січня люди пройдуть факельною ходою. як на рашці і ізраїлі пердаки рвуться
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15.03.2022 21:14 Відповісти
 
 