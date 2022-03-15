Жителька Мелітополя про окупацію міста: "Так само починався Голокост, коли люди мовчали". ВIДЕО

Жителька Мелітополя розповіла про окупацію міста російськими військами .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

"За людьми приходять, забирають, багато хто не повертається. Я єврейка і добре знаю історію свого народу. І зараз я теж бачу знищення народу. Так само починався Голокост, коли люди мовчали і сподівалися "пересидіти", - розповіла вона.

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