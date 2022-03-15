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В ОРДЛО окупанти продовжують насильницьку мобілізацію. ВIДЕО
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На окупованих територіях Донецької та Луганської області продовжують насильницьку мобілізацію місцевих жителів - чоловіків.
Про це у фейсбуці повідомив Ігор Коркач, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У так звану армію "ЛДНР" призивають всіх чоловіків без розбору. Вік, інвалідність, хвороби не мають жодного значення. Усіх відправляють воювати на території Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
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Мэр города Конотоп, Сумской области, Артем Семенихин жестко разогнал собрание сторонников Виктора Медведчука.
https://www.facebook.com/watch/?v=330422952396185&t=4
теперь будет "тебя нигде не ждут, андон"
За что боролись, на то и напоролись.