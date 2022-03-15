В ОРДЛО окупанти продовжують насильницьку мобілізацію. ВIДЕО

На окупованих територіях Донецької та Луганської області продовжують насильницьку мобілізацію місцевих жителів - чоловіків.

Про це у фейсбуці повідомив Ігор Коркач, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"У так звану армію "ЛДНР" призивають всіх чоловіків без розбору. Вік, інвалідність, хвороби не мають жодного значення. Усіх відправляють воювати на території Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у дописі.

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