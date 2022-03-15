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В ОРДЛО окупанти продовжують насильницьку мобілізацію. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На окупованих територіях Донецької та Луганської області продовжують насильницьку мобілізацію місцевих жителів - чоловіків.

Про це у фейсбуці повідомив Ігор Коркач, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У так звану армію "ЛДНР" призивають всіх чоловіків без розбору. Вік, інвалідність, хвороби не мають жодного значення. Усіх відправляють воювати на території Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у дописі.

Також читайте: Йшов за продуктами, посадили в автобус і відправили на війну - полонений розповів, як мобілізують в ОРДЛО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
нова програма, тепер - від уроду ерефії - "Велика Утилізація"...
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15.03.2022 20:25
+21
«Я мэр этого города и не позволю проводить здесь сепаратистский шабаш! Вон из Конотопа! Вы - мрази и убийцы украинских воинов. Если еще раз здесь появитесь - вылетите вниз через окно! У вас есть десять минут, чтобы покинуть пределы города»
Мэр города Конотоп, Сумской области, Артем Семенихин жестко разогнал собрание сторонников Виктора Медведчука.
https://www.facebook.com/watch/?v=330422952396185&t=4
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15.03.2022 20:26
+21
Лугандонци це ті тварі які за кацапську пенсію продали матінку Україну в 14 році..вони для мене ще огидніші ніж кацапи
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15.03.2022 20:33
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15.03.2022 20:23 Відповісти
СБУшникам після визволення тих територій буде менше роботи.))
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15.03.2022 20:31 Відповісти
нова програма, тепер - від уроду ерефії - "Велика Утилізація"...
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15.03.2022 20:25 Відповісти
Велика Унітазниця
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15.03.2022 20:32 Відповісти
«Я мэр этого города и не позволю проводить здесь сепаратистский шабаш! Вон из Конотопа! Вы - мрази и убийцы украинских воинов. Если еще раз здесь появитесь - вылетите вниз через окно! У вас есть десять минут, чтобы покинуть пределы города»
Мэр города Конотоп, Сумской области, Артем Семенихин жестко разогнал собрание сторонников Виктора Медведчука.
https://www.facebook.com/watch/?v=330422952396185&t=4
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15.03.2022 20:26 Відповісти
Посилання не те.
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15.03.2022 20:50 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=10154270917026012
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15.03.2022 21:26 Відповісти
отборные гвардейцы Лугандонии
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15.03.2022 20:27 Відповісти
лугандейцы
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15.03.2022 20:34 Відповісти
Тобто спочатку їх насілуют а потім мабілізіруют? Посвященіє в попочленці
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15.03.2022 20:28 Відповісти
Не верю я ему !
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15.03.2022 20:29 Відповісти
А тепер нехай Євпропа подумає що б було якщо б росії дали захопити Україну! Довго б Європа жила мирно?
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15.03.2022 20:33 Відповісти
Бляха, а ми думали що з ними робити після поверенння територій. Здається, рашка замість нас про це непогано подбала.
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15.03.2022 20:33 Відповісти
Отож.)
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15.03.2022 20:35 Відповісти
Лугандонци це ті тварі які за кацапську пенсію продали матінку Україну в 14 році..вони для мене ще огидніші ніж кацапи
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15.03.2022 20:33 Відповісти
Ну вот и хорошо.... они же просились в состав россии? Ну вот россия их и приняла.(за мясо.)
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15.03.2022 20:36 Відповісти
їх не шкода від слова зовсім, чим більше утилізуємо цього біо - сміття, тим краще!
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15.03.2022 20:36 Відповісти
Ну так где менты?
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15.03.2022 20:43 Відповісти
Отряды доблестных дворников и кондукторов троллейбусов.
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15.03.2022 20:42 Відповісти
Это не суер смешно, врядли эти люди планируют убивать украинцев, а вот попасть под арт обстрел им вполне реально светит
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15.03.2022 20:47 Відповісти
Хто не хотів, той давно в Києві - Львові..
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15.03.2022 21:05 Відповісти
Вся трагедія у тому,що це біосміття буде їсти і пити у той час,коли діти від зневоднення помирають...
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15.03.2022 20:42 Відповісти
верю каждому его слову, знаю что с улицы людей забирают и кидают на передовую даже тех, кто никогда не служил нигде
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15.03.2022 20:42 Відповісти
Потому что в отличии от русских срочников у ЛДНРовцев вообще нет никаких прав на который всем плевать. Они мусор. Но они так жили восемь лет. А Украина их кормила все эти годы. Вот теперь они нам платят тем, что работают пушечным мясом и кошмарят жителей Мелитополя и Бердянска.
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15.03.2022 20:47 Відповісти
Теперь эти "наши люди" работают как неисчерпаемый ресурс оккупанта. Они все могут подохнуть - это как бы России насрать.
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15.03.2022 20:51 Відповісти
Чем кормила?
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15.03.2022 20:55 Відповісти
Пенсиями и продуктами. Надо было еще в 15 году рубануть там всё.
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15.03.2022 20:57 Відповісти
И чого ж вони не зібралися, обіжені, та не перестрілляли караул та не здалися? Гнилі недоноски - жити хочуть..
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15.03.2022 21:09 Відповісти
ну как бы...не хотели по доброй программе "тебя ждут дома"...
теперь будет "тебя нигде не ждут, андон"
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15.03.2022 20:42 Відповісти
фух, слава богу - не будут кормить нахлебников из нато и ес!
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15.03.2022 20:50 Відповісти
имперцев можно менять на наших, сепаров сразу на удобрения. Прямо сейчас "народ бимбаса" лютует на юге (похищение мэра Мелитополя,из них состоят новые полицаи и т.д.). В общем на встречу с Гиви .
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15.03.2022 20:54 Відповісти
на эту коллаборантскую пиз......доту женевская конвенция про военнопленных не распространяется-поэтому взяли 10-20 для показухи западу,остальных в расход
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15.03.2022 21:27 Відповісти
Ну так они каждое победобесие верещали "Можем павтарить!". Теперь все как у дидов при их любимом Жукове: В руках винтовка Мосина, сзади загранотряд с пулеметами, впереди вполне можно нарваться на МГ-3, который мало отличается от МГ-43. Жаль только мин под ногами у них нет, тогда повторение было бы полным, специально для тех, кто не усваивает уроков истории.
За что боролись, на то и напоролись.
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08.04.2022 20:48 Відповісти
 
 