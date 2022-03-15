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Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

Рашисти починають тікати? День 20. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двадцятий день Народної війни України. Контрудар по писку русні.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Актуальні та духопідйомні новини – як ЗСУ нищать окупантів та множать на нуль "другу найбільшу армію світу".

Буде гаряче, вмикайтеся!

Дивіться також: Окупанти знищують все. День 19. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО
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Топ коментарі
+10
якщо в кацапів "друга" армія, то наша, без сумнівів - ПЕРША.
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15.03.2022 20:37
+10
Пуйло должен застрелиться так обосраться на весь мир.
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15.03.2022 20:39
+8
😉 Коли ворог не може перемогти нас фізично (і не зможе), то він починає вдаватись до інформаційної війни.

Основна ціль ворога - розірвати довіру між народом та керівництвом країни. Вони роблять все, щоб ми почали сумніватись в наших військових і правильності їх дій. Вони будуть виставляти будь-яку подію в такому світлі, щоб ви...конкретно ТИ, почав сумніватись. Бо де сумнів, там недовіра, а там і відсутність підтримки. А без підтримки народу - армія мертва!

Декілька прикладів, щоб ти не попадався на той же гачок ворога та не втрачав віру в наше ЗСУ до того моменту, доки не оголошена наша перемога.

▪️ Коли ворог бере в оточення Маріуполь і не дає змоги надіслати гуманітарну допомогу, створюючи голодомор, для чого він це робить? В місто вони не зайдуть, тож використовують цю ситуацію, щоб згодом завалити соцмережі інформацією, що українська влада не допомагає та нічого не робить! Це посіє сумнів у тебе чи твого сусіда.

▪️ Коли кажуть, що до нас йдуть кадировці, сирійці, іншопланетяни, чи вершники на слонах - створюють в тебе страх та сумнів, що наші хлопці з ЗСУ можуть з ними не впоратись.

▪️ Коли стріляють ракетами по випадковим цілях, домах, пологовим будинкам - це все несе одну й ту ж ціль: створити страх та сумнів у твоїй голові. І ти біжиш в соцмережі та репостиш заклики: «Спасіть Х, чому влада нічого не робить!!!?». Просто знай, що в момент, як тільки ти виразив свій страх та сумнів публічно - ворог досяг своєї цілі, і переміг, конкретно ТЕБЕ! Зупинись!

Повторюй як мантру: ЗСУ робить все можливе, щоб перемогти! І я в це вірю!

Тож ще раз:
▪️ Не вір жодній інформації, яка може створити сумнів, щодо дій наших хлопців.
▪️ Не розповсюджуй жодної інформації, яка може викликати розбрат чи сумнів у інших.
▪️ Чекаєш на звістку про перемогу, а до того часу робиш все від себе можливе!

Ми вже перемогли! Треба тільки, щоб до тих мудаків це дійшло. Бо ж вони тупі, тож потрібно трішки часу

Все буде Україна 🇺🇦

Реальная Война
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15.03.2022 20:35
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😉 Коли ворог не може перемогти нас фізично (і не зможе), то він починає вдаватись до інформаційної війни.

Основна ціль ворога - розірвати довіру між народом та керівництвом країни. Вони роблять все, щоб ми почали сумніватись в наших військових і правильності їх дій. Вони будуть виставляти будь-яку подію в такому світлі, щоб ви...конкретно ТИ, почав сумніватись. Бо де сумнів, там недовіра, а там і відсутність підтримки. А без підтримки народу - армія мертва!

Декілька прикладів, щоб ти не попадався на той же гачок ворога та не втрачав віру в наше ЗСУ до того моменту, доки не оголошена наша перемога.

▪️ Коли ворог бере в оточення Маріуполь і не дає змоги надіслати гуманітарну допомогу, створюючи голодомор, для чого він це робить? В місто вони не зайдуть, тож використовують цю ситуацію, щоб згодом завалити соцмережі інформацією, що українська влада не допомагає та нічого не робить! Це посіє сумнів у тебе чи твого сусіда.

▪️ Коли кажуть, що до нас йдуть кадировці, сирійці, іншопланетяни, чи вершники на слонах - створюють в тебе страх та сумнів, що наші хлопці з ЗСУ можуть з ними не впоратись.

▪️ Коли стріляють ракетами по випадковим цілях, домах, пологовим будинкам - це все несе одну й ту ж ціль: створити страх та сумнів у твоїй голові. І ти біжиш в соцмережі та репостиш заклики: «Спасіть Х, чому влада нічого не робить!!!?». Просто знай, що в момент, як тільки ти виразив свій страх та сумнів публічно - ворог досяг своєї цілі, і переміг, конкретно ТЕБЕ! Зупинись!

Повторюй як мантру: ЗСУ робить все можливе, щоб перемогти! І я в це вірю!

Тож ще раз:
▪️ Не вір жодній інформації, яка може створити сумнів, щодо дій наших хлопців.
▪️ Не розповсюджуй жодної інформації, яка може викликати розбрат чи сумнів у інших.
▪️ Чекаєш на звістку про перемогу, а до того часу робиш все від себе можливе!

Ми вже перемогли! Треба тільки, щоб до тих мудаків це дійшло. Бо ж вони тупі, тож потрібно трішки часу

Все буде Україна 🇺🇦

Реальная Война
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15.03.2022 20:35 Відповісти
Тільки не плутайте керівництво ЗСУ, яким віримо беззаперечно, з деякими представниками керівництва цивільного, до яких є дуже неприємні питання...
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15.03.2022 20:54 Відповісти
якщо в кацапів "друга" армія, то наша, без сумнівів - ПЕРША.
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15.03.2022 20:37 Відповісти
Вторая с конца. Первая с конца "гвардия" дырова.
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15.03.2022 20:40 Відповісти
Пуйло должен застрелиться так обосраться на весь мир.
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15.03.2022 20:39 Відповісти
То швидка смерть, баньку з полонієм і чайку з новачком.
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15.03.2022 20:44 Відповісти
Отчет министра обороны РФ С.Шойгу https://www.youtube.com/watch?v=I6yVZ3W013I
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15.03.2022 20:39 Відповісти
Не дивився, але впевнений, що вони вже перемогли, і майже взяли Київ
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15.03.2022 20:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SQFwxgpWT4o&ab_channel=SAMOKHVALOV


Тут и про отчет для ВВХ и другое смешное.... Очень зачетный видос
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15.03.2022 20:45 Відповісти
Аргентина и Великобритания война за фавелские острова... Нато.
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15.03.2022 20:53 Відповісти
На Срібнянщині, учора 14 березня, склали зброю 6 російських військових на чолі з майором Віктором Блюдіним
Попали в засаду к мирному населению. Здались. Хотели вынести двухсотого", - каже полонений росіянин.
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15.03.2022 20:55 Відповісти
Нам потрібна могутня власна армія і парасолька ядерна.
І не треба гнати на НАТО.
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15.03.2022 21:00 Відповісти
НАТО это по сути США.... если кто -то помнит истерику в Европе насчет выхода США из НАТО поймет(при Трампе). А что говорят США? - мы не хотим устроить третью мировую войну. Так что есть на что гнать...
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15.03.2022 21:05 Відповісти
А як тоді підписувати з ними договір ?
Допоможе ?
Тільки колективна безпека і сильна власна мілітаризована держава.
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15.03.2022 21:07 Відповісти
Нам предлагают что-то подписать?
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15.03.2022 21:12 Відповісти
Добавьте PayPal линк
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15.03.2022 21:36 Відповісти
Янез Янша это такой словенский Путин, у которого в плане 2 вещи - заработать денег и получить поддержку на апрельских выборах за счёт украинского народа. Пошлите его ***** вместе с русским кораблем.
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16.03.2022 00:17 Відповісти
Ми тримаємось, але небо закрийте, що б вам пір'я в роті поросло! Нам летить на голову, а ви спите спокійно, чекаєте на то ж?
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16.03.2022 01:30 Відповісти
 
 