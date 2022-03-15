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"Одна військова бригада - і ми погонимо ворога до Луганська", - Гайдай. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Луганщина наразі дуже сильно потребує військову бригаду.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайда, передає Цензор.НЕТ.

"Одна військова бригада - і ми погонимо ворога до Луганська. Нас запитують - що зараз потрібно Луганщині? Нині вся Україна допомагає Луганській області, щодня отримуємо вагони конче потрібних речей та продуктів.

Є проблема з доставкою допомоги до громад. Російські обстріли не дозволяють оперативно допомагати населеним пунктам. Маємо пальне, але через гатіння зброї, не можемо дістатися людей, яким так потрібна допомога. Ворог хоче смертей…Ми не дозволимо!
ЗСУ не дозволять! Нам треба трошки більше…і ці кляті виродки відступлять", - наголосив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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а ще краще до Ростова
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15.03.2022 20:47 Відповісти
Не стоит заходить на их территорию - потери многократно возростут и западные партнеры могут не понять. Разумно - просто выгнать их со своей земли перемолов по максимуму. Ваше командование очень грамотно действует.
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15.03.2022 21:02 Відповісти
я и написал что ДО Ростова а не в Ростов заходить
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15.03.2022 21:04 Відповісти
Тяжко, але позитивно. Слава Україні.
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15.03.2022 20:51 Відповісти
их надо не до луганска. а за луганск
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15.03.2022 21:00 Відповісти
До бункера Х----ла
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15.03.2022 21:02 Відповісти
Поймал себя на мысли только что....
Путин => poo tin => жестяная емкость для говна (можно перефразировать более народно)....
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15.03.2022 21:19 Відповісти
Нахера гнати ворога до луганська, щоб було?
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15.03.2022 22:03 Відповісти
какого к херам Луганска??? К границам Украины.
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16.03.2022 01:34 Відповісти
Правда?
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16.03.2022 08:17 Відповісти
По ходу да.
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16.03.2022 19:38 Відповісти
 
 