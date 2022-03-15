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Український консул покарав ведучу Єгорову за підтримку Путіна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українське консульство в Анталії відмовилося продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей акторки та ведучої Сніжани Єгорової, яка висловлювала підтримку президенту РФ Володимиру Путіну та вітала визнання так званої незалежності "ЛНР" та "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на відео, опублікованому у своєму YouTube-каналі (пізніше воно було вилучене YouTube). 

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Огляд ситуації на своєму каналі зробив Сергій Стерненко.

Консул України в Анталії Емір Рустамов відмовив у проханні продовжити закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років через її політичну позицію. Разом із дітьми вона перебуває у Туреччині від серпня 2021 року.

Єгорова каже, що консул нагадав їй пост у Facebook від 26 січня, в якому вона повідомляла, що підтримує Путіна у питаннях "світової громадської безпеки".

Український консул покарав ведучу Єгорову за підтримку Путіна 01

"Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України", – заявила скандальна знаменитість.

Рустамов поставив їй питання, чи підтримує ведуча дії Путіна наразі.

"Я сказала, що ні. Тоді мене запитали, чому не видалила цей пост. Я пояснила, що не можу цього зробити, оскільки моя сторінка зламана. Хочу офіційно заявити. Я не підтримую військові дії Російської Федерації на території України", – пояснила вона.

На аудіозаписі розмови, який Єгорова опублікувала у своєму Телеграм-каналі, консул повідомив про розпорядження керівництва не надавати консульські послуги тим, хто не підтримує Україну.

Єгорова додала, що присутні в консульстві люди аплодували стоячи рішенню консула. 

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Стерненко підкреслив, що Єгорова не змінила своїх поглядів, адже у своєму зверненні використовувала свою стару риторику, назвавши Революцію Гідності державним переворотом, а Україну - штучною державою.
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Топ коментарі
+81
Отак її курві і треба.
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15.03.2022 20:51
+51
вона постійно на медведчуковських каналах називала Українців рагулями,таке не можна забути і простити
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15.03.2022 20:52
+36
Я вообще не понимаю , почему таких нельзя лишать гражданства Украины и депортировать на Московию ?
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15.03.2022 20:54
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Отак її курві і треба.
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15.03.2022 20:51 Відповісти
********** - ************...
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15.03.2022 21:05 Відповісти
Чемодан вокзал -- и за кораблем руцким
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15.03.2022 21:06 Відповісти
Лопатою по *******! ****! Здохни !
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15.03.2022 21:14 Відповісти
Звичний для неї "золотий дощ" )))
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15.03.2022 21:42 Відповісти
У этой путинской шльондры есть подружка Оксана Байрак - такая же путинская шльондра
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15.03.2022 21:58 Відповісти
скоро напишет что 5 детей вовсе и не ее дети.... а Путина и она как бы в прокат сдавала свое одно место... просто так.. бизнес и ничего кроме бизнеса....
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15.03.2022 22:12 Відповісти
Звідки у неї стільки дітей? Вона ж страшна, як смерть...
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15.03.2022 20:51 Відповісти
Ты что не знаешь от куда у курвы дети берутся.
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15.03.2022 20:53 Відповісти
Наверно давала всем, кто не просил)
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15.03.2022 20:54 Відповісти
Ківа постарався.
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15.03.2022 20:58 Відповісти
3-є точно від Антіна Мухарського обідраного аліментами та судами до нитки.
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15.03.2022 21:03 Відповісти
Ніби нормальний чувак - зразу не зрозумів, що за курва? Треба було дітей від неї настругати?
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15.03.2022 21:16 Відповісти
Палучаіцца, взламалі нє толька странічку...
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15.03.2022 21:09 Відповісти
Перед утром могла сама присесть, пока муж спал
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15.03.2022 21:42 Відповісти
Что-то я в этой жизни не понимаю
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15.03.2022 22:17 Відповісти
Будь ласка, не ображайте Смерть. Я в подібних випадкаг говорю - страшна, як старе відро!
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16.03.2022 07:14 Відповісти
вона постійно на медведчуковських каналах називала Українців рагулями,таке не можна забути і простити
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15.03.2022 20:52 Відповісти
ну, простили ж одному , правда з бєніних каналів! деякі , навіть символом вважають((( отак і живемо...
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15.03.2022 21:02 Відповісти
Невже сюди повернеться? Ахахах
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15.03.2022 20:53 Відповісти
До кацапледу. Пішки
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15.03.2022 20:56 Відповісти
будет еще 5 детей.
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15.03.2022 21:02 Відповісти
Я вообще не понимаю , почему таких нельзя лишать гражданства Украины и депортировать на Московию ?
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15.03.2022 20:54 Відповісти
Депортувати можна лише туди, звідки приїхала. А от заборонити голосувати, займати певні посади і взагалі обмежити в громадянських правах - треба.
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15.03.2022 20:59 Відповісти
В Дании был турок , он родился в Дании , родители имели датское гражданство, и он по родителях имел , но он очень занимался криминалом и его депортировали в Турцию , а тут безопасность страны и что нельзя ?
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15.03.2022 21:05 Відповісти
Треба дорожку до мордору показать, хай туди валить.
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15.03.2022 20:55 Відповісти
в лом навіть коментувати, цю недалеку кацапську шльондру єгорову, не розумію, чому в неї досі укр паспорт?!(((((
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15.03.2022 20:56 Відповісти
»Єгорова»- одним словом
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15.03.2022 21:00 Відповісти
тупа москальська кизда
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15.03.2022 21:01 Відповісти
Гімн Туреччини пробувала консулу заспівати ? А краще Батько наш Бандера
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15.03.2022 21:01 Відповісти
Нисего нового... Страничку взломали... заблудились на учениях... умственно отсталые...
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15.03.2022 21:05 Відповісти
даже не знаю кто это и ***** на нее
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15.03.2022 21:06 Відповісти
і , вибачаюся, дуже і дуже вибачаюся, а чим сніжана єгорова відрізняється від власника одного президента, дяді бєні, який казав , взяти 100млрд від росіюшки і забути про кров? чим відрізняється????? масштабами піздєца? чим вона відрізняється від бужанського? агєнта в рясі онуфрія? зеленого шевченка? чим???? може тим, що як почали без розбору падати кацапські бомби , то всі зразу переобулися і стали " патріотами"?? чи світ вже поділений на "до" і "після"!???
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15.03.2022 21:08 Відповісти
Хлопчики і дівчатка ця війна змінить дуже багато і якщо хтось думає що пісоя її закінчення вони повернуться до тихого розпилу і дерібану то вони дуже помиляються їх просто винесуть ногами вперед
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15.03.2022 21:15 Відповісти
Пока розмовляв на 10 фонтана с нормальними пацанами що це взагалі за шлюха вотєта єгорова **** пропустил трамвай 10
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15.03.2022 21:08 Відповісти
Її вже перейменували на СНЕЖАБУ Егорову
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15.03.2022 21:09 Відповісти
"Найрозумніше, що колись приходило в голову Сніжани Єгорової - це зуй Антіна Мухарського" (с)
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15.03.2022 21:10 Відповісти
Фуйловська соска
вали в фуйлостан
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15.03.2022 21:11 Відповісти
теперь я понял почему они развелись с Антином Мухарским, почему на нем столько алиментов. Как он вообще мог с ней связаться.
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15.03.2022 21:12 Відповісти
Як їх почнуть пиз...и після війни... Я їй не заздрю.
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15.03.2022 21:13 Відповісти
Є@@нута баба, і як з нею Антін жив?
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15.03.2022 21:13 Відповісти
Кобыла. Тварь. ****.
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15.03.2022 21:13 Відповісти
Не дай Боже впустити цю твар назад на Україну!
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15.03.2022 21:15 Відповісти
а можно ее пристрелить как бешеную собаку?
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15.03.2022 21:17 Відповісти
Війна обов'язково закінчиться і головне щоб Украінці довго пам'ятали імена зрадників!!!
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15.03.2022 21:17 Відповісти
и эта эскортница и "мамка" проституток еще смеет рот раззевать
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15.03.2022 21:22 Відповісти
Тепер хай дітки подякують ватній мамкі-самкі
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15.03.2022 21:24 Відповісти
З Туреччини літаки до Росії досі літають, як там кажуть: "скатєртью дорожка".
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15.03.2022 21:35 Відповісти
Консул , супер , умница
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15.03.2022 21:38 Відповісти
Жаба єгорова хай валить на запорєбрік і хай там висирає ротом, курка безголова.
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15.03.2022 21:43 Відповісти
Красава. Респект.

Ще б громадянство забирати…
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15.03.2022 21:50 Відповісти
У паскудної шлюшки смоктало заточене під кацапський член
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15.03.2022 22:17 Відповісти
Дуже правильно і повчально - по курсу руского корабля і до любимого путлера.
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15.03.2022 22:34 Відповісти
Пришлите её домой, а ещё лучше ко мне, под Киев. Я проведу по местам "славы российского оружия", а потом предложу застрелиться. Если сдрейфит, помогу.
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15.03.2022 23:19 Відповісти
У нас сейчас не все законы должны действовать. Когда война, точно не впускать ее в страну без объяснения причин.
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15.03.2022 23:29 Відповісти
**** козломорда! Хер тобі, а не український паспорт ! Пішла за кацапським кораблем на хой!!!
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15.03.2022 23:35 Відповісти
Лишать гражданства Украины и пусть валит за поребрик.
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15.03.2022 23:38 Відповісти
 
 