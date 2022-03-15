Полонений окупант розповів, що на війну в Україну відправили навіть військовий оркестр. ВIДЕО

Відправили навіть військовий оркестр: полонений окупант визнав серйозні проблеми армії РФ в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL.

Полонений російський окупант розказав, що Кремль відправив служити в Україну військовий оркестр.

За словами загарбника, сам він служив у залізничних військах і здався у полон ЗСУ, як тільки з‘явилася можливість. Від моменту вторгнення РФ на територію України він перебував поблизу кордону на Чернігівщині, а потім був перенаправлений на нове місце дислокації.

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Полонений військовий зазначив, що дуже хоче подзвонити додому в Росію і негативно ставиться до цієї війни.