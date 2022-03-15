УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12470 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
26 747 49
армія РФ (13510) полонені (1950)

Полонений окупант розповів, що на війну в Україну відправили навіть військовий оркестр. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відправили навіть військовий оркестр: полонений окупант визнав серйозні проблеми армії РФ в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL.

Полонений російський окупант розказав, що Кремль відправив служити в Україну військовий оркестр. 

За словами загарбника, сам він служив у залізничних військах і здався у полон ЗСУ, як тільки з‘явилася можливість. Від моменту вторгнення РФ на територію України він перебував поблизу кордону на Чернігівщині, а потім був перенаправлений на нове місце дислокації.

Читайте також: В ОРДЛО окупанти продовжують насильницьку мобілізацію. ВIДЕО

Полонений військовий зазначив, що дуже хоче подзвонити додому в Росію і негативно ставиться до цієї війни.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+53
Правильно, хору Олександрова потрібні музиканти...))
показати весь коментар
15.03.2022 20:55
+29
военный оркестр преимущественно состоит из флейтистов - кадыровцам играют на флейтах
показати весь коментар
15.03.2022 20:57
+23
Репетируют большой концерт Кобзона
показати весь коментар
15.03.2022 20:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно, хору Олександрова потрібні музиканти...))
показати весь коментар
15.03.2022 20:55 Відповісти
Кобзона главное не забыть пригласить
показати весь коментар
15.03.2022 21:20 Відповісти
Пророцтво священика Германа Будзінського Якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас? Посилання на джерело: https://youtu.be/wVCeydFoJjc
показати весь коментар
15.03.2022 20:56 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 20:57 Відповісти
Подихають під музичку, скрепно.
показати весь коментар
15.03.2022 20:57 Відповісти
военный оркестр преимущественно состоит из флейтистов - кадыровцам играют на флейтах
показати весь коментар
15.03.2022 20:57 Відповісти
🤣
показати весь коментар
15.03.2022 21:07 Відповісти
Теперь Кобздон пуйла встретит как положено.
показати весь коментар
15.03.2022 20:57 Відповісти
Похоронный аркестр рф.
показати весь коментар
15.03.2022 20:58 Відповісти
Мабуть на парад.
показати весь коментар
15.03.2022 20:58 Відповісти
Репетируют большой концерт Кобзона
показати весь коментар
15.03.2022 20:59 Відповісти
Сантехникам приготовиться...
показати весь коментар
15.03.2022 21:01 Відповісти
как єта панімать, пачиму кабздон астався без музикі!!!!!!!!!!!!!!! єта зрада мать их
показати весь коментар
15.03.2022 21:01 Відповісти
Это железнодорожник, ему повезло. А музыканты всем оркестром к Кабзону.
показати весь коментар
15.03.2022 22:07 Відповісти
Кабзон тепер буде з оркестром концерти давати
показати весь коментар
15.03.2022 21:03 Відповісти
та не буде, здався в полон оркестр, хіба під фонограму
показати весь коментар
15.03.2022 21:04 Відповісти
Там вже є хор Александрова
показати весь коментар
15.03.2022 21:18 Відповісти
Правильно ,похоронный марш вате играть ...
показати весь коментар
15.03.2022 21:03 Відповісти
Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.

ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.

2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.

Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.

3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.

Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.

За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.

За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"

Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.

Слава Нації!
показати весь коментар
15.03.2022 21:03 Відповісти
Капец портянка. А короче никак нельзя было?
И "Конечна мета" по украински звучит как "кiнцева мета".
показати весь коментар
16.03.2022 00:16 Відповісти
агов оркестр може бути і вагнерівці
показати весь коментар
15.03.2022 21:04 Відповісти
А .балерини з большого театра тоже тут матьвавйоб
показати весь коментар
15.03.2022 21:04 Відповісти
ээх.
Гитару жалко....
показати весь коментар
15.03.2022 21:04 Відповісти
На войне первая заповедь не потерять бдительность. Враг может вводить в заблуждение. Много сражений в мире было проиграно только из за того что одна сторона теряла бдительность.
показати весь коментар
15.03.2022 21:05 Відповісти
Ну а как иначе? Репоеды любят, что их закапывают под музыку.
показати весь коментар
15.03.2022 21:05 Відповісти
Без мобилищации кирдык русне, но оно тоже мало поможеть, эти вообще в москву могуть направится, как прогнозировал невзоров
показати весь коментар
15.03.2022 21:07 Відповісти
а лєгітімнава пачєму нє взяли?
показати весь коментар
15.03.2022 21:08 Відповісти
Залп из дальнобойных барабанов...
показати весь коментар
15.03.2022 21:09 Відповісти
А где Газманов с концертом?
показати весь коментар
15.03.2022 21:11 Відповісти
Газманов в Ізраілі випрошує громадянство. Згадав "ісконниє корні".
показати весь коментар
15.03.2022 22:19 Відповісти

показати весь коментар
15.03.2022 21:11 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 21:14 Відповісти
Русня начал уже гнать на них, типа позери, только на видео их и видно
показати весь коментар
15.03.2022 22:02 Відповісти
Какая мерзкая обезьяна! Ой, простите обезьяны за сравнение с этим ничтожеством!
показати весь коментар
15.03.2022 22:02 Відповісти
Я думав, що рашисти вже пробили дно, однак, коли дізнався, що кацапский оркестр прислали воювати - з дна постукали.
показати весь коментар
15.03.2022 21:17 Відповісти
Оркестр уже тут, ждём сводный отряд артистов-куплетистов-пропагандистов.
показати весь коментар
15.03.2022 21:23 Відповісти
а не пойти бы им на концерт ансам_бля Александрова который на дне черного моря
показати весь коментар
16.03.2022 00:35 Відповісти
Как будто чувство вины будет, если он будет нервничать. Будет только страх за собственную шкуру. Чувство вины для вяликой руцкой нации недоступно - они выше этого! (на самом деле оно атрофировано в результате рабской жизни: виноват начальник, а мы люди маленькие, ни за что не отвечаем - какой с нас спрос, какая вина?)
показати весь коментар
15.03.2022 21:51 Відповісти
Другие посмотрят что этого не съели и тоже сдадутся. Всё лучше чем их обосраных по посадкам отлавливать.
показати весь коментар
16.03.2022 00:14 Відповісти
Стєсняюсь спрасіть, а балєт з ********** озєрам будєт ?... Очінь нравіца !
показати весь коментар
15.03.2022 21:49 Відповісти
Оркестр... нэ ну це вже пыздец
показати весь коментар
16.03.2022 00:11 Відповісти
наверняка тож клюнули за 100500 ру>***
показати весь коментар
16.03.2022 00:28 Відповісти
На Титанике тоже оркестр играл, до последнего. Как-то даже символично, когда знаешь что и там, и там в итоге будешь на дне.
показати весь коментар
16.03.2022 00:29 Відповісти
С первого апреля они не только курсантов военных учебных заведений, но и гражданских студентов призовут в армию (отсрочки от службы в армии отменят, досрочно завершат обучение выпускников), 18-21-летнее молодое мясо отправят в мясорубку бессмысленной и обреченной бойни!
показати весь коментар
16.03.2022 08:14 Відповісти
... а мьі оркестр отправим на акомпанемент кабздону )
показати весь коментар
16.03.2022 08:45 Відповісти
не варто думати що рашисти скоро відступлять, треба завжди готуватися до гіршого, спідіватися на краще
показати весь коментар
16.03.2022 09:36 Відповісти
 
 