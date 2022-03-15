УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12470 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
51 933 52
війна (56641) Чернігівщина (1313) полонені (1950) тероборона (336)

Шість окупантів на чолі з майором здалися в полон на Чернігівщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Силам територіальної оборони Срібнянської громади Чернігівської області здалися в полон шестеро окупантів на чолі з майором російської армії.

Про це повідомляє "Газета Срібнянщина", інформує Цензор.НЕТ.

"Шість вояків на чолі з майором-розвідником, дізнавшись, що сталося вночі з їхнім сусіднім блокпостом, не захотіли бути наступними на шляху у потойбічний світ і здалися в полон у найближчому селі. Що й врятувало їм життя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти повторювали вже відому мантру про навчання й про те, що вони не знали, як опинилися в Україні.

Також читайте: Двох окупантів-мародерів затримала тероборона під Броварами. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+50
Бачу на півночі вже дойшло коли почне доходити вже на півдні
показати весь коментар
15.03.2022 21:08
+41
Да да, месяц учений на территории Украины я уже поверил
показати весь коментар
15.03.2022 21:10
+39
Жить хотят вот и все ... Жаль что большинство конченные садисты особенно кадыровские ублюдки - их нужно казнить
показати весь коментар
15.03.2022 21:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бачу на півночі вже дойшло коли почне доходити вже на півдні
показати весь коментар
15.03.2022 21:08 Відповісти
спочатку треба провести артпідготовку- тоді і до тих дійде.
показати весь коментар
15.03.2022 21:11 Відповісти
Жить хотят вот и все ... Жаль что большинство конченные садисты особенно кадыровские ублюдки - их нужно казнить
показати весь коментар
15.03.2022 21:13 Відповісти
И это вторая сраная армия в мире.
показати весь коментар
15.03.2022 21:10 Відповісти
вторая сраная армия в мире.....так, так....з кінця!
показати весь коментар
15.03.2022 21:45 Відповісти
Ці гниди шли та мріяли о медалі за взяття України... Все вони знали наперед. І зуби та душі гнилі , ........ рускіє шли вбивати українців .... в голові не владується... ні німці ні французи ні китайці , ...русские. Смерть вам и нет прощения на века...
показати весь коментар
15.03.2022 21:51 Відповісти
На шляху декласифікації.
показати весь коментар
15.03.2022 21:52 Відповісти
Да да, месяц учений на территории Украины я уже поверил
показати весь коментар
15.03.2022 21:10 Відповісти
Головне, що навчання з бойовими набоями та повним боєкоплектом
показати весь коментар
15.03.2022 21:41 Відповісти
Точно орки. Зубы гнилые, рожи страшные. Точно свинособаки!
показати весь коментар
15.03.2022 21:13 Відповісти
Там генофонд на вине замешанныйполностью сдох, не только зубы …
показати весь коментар
15.03.2022 21:29 Відповісти
Черниговская терооборона настолько сурова, что кацапы даже уже в плену продолжают труситься от страха, хотя к ним вроде норм отношение на видео.
показати весь коментар
15.03.2022 21:14 Відповісти
они какието тупые, даже не понимают что происходит
показати весь коментар
15.03.2022 21:15 Відповісти
Українські військові зачистили від кадирівців Бучу (відео
показати весь коментар
15.03.2022 21:16 Відповісти
Что, навоевались, "намочили хахлов"? А как опасно и голодно стало решили сдаться? Правильно, вас сейчас обогреют, накормят, и будете отдыхать в комфортных условиях. А потом говорящая голова Верещук будет верещать вашим оркам чтобы те изловили любых мирных граждан на захваченной территории, и отпустили в обмен на вас.
показати весь коментар
15.03.2022 21:19 Відповісти
відрубати руки - і к мамє в рашку!
показати весь коментар
15.03.2022 23:26 Відповісти
Добре ,що здались до Чернігівської тероборони ... а не "Азову"
показати весь коментар
15.03.2022 21:21 Відповісти
Молодцы.
показати весь коментар
15.03.2022 21:21 Відповісти
«Честное слово я никого не убивал" …. Бль всі чесні то якого х воно тут робить
показати весь коментар
15.03.2022 21:23 Відповісти
А от якби не сказав «честное слово», то не повірили б, а так повірили😂😂
показати весь коментар
15.03.2022 21:35 Відповісти
Він забув додати «комсомольське» ) , пздть )
показати весь коментар
15.03.2022 22:31 Відповісти
Кацапу вірити-себе не поважати.
показати весь коментар
15.03.2022 23:27 Відповісти
УСІ ШЕСТЕРО кацапомордих-москалики БРЕШУТЬ...!!!
ВОНИ ПРЕКРАСНО ЗНАЛИ КУДА І ЧОГО ЇДУТЬ...!!!
показати весь коментар
15.03.2022 21:25 Відповісти
мужик нервно выключил телефон. и дальше видео нет. походу дальше был ликбез тупому свинорусу за - "я никого не убивал"...
показати весь коментар
15.03.2022 21:28 Відповісти
Скрипач(майор) не нужен..За іншими нехай мами приїзжають.
показати весь коментар
15.03.2022 21:28 Відповісти
відрубати руки - і к мамє в рашку!
показати весь коментар
15.03.2022 23:26 Відповісти
Ну хорошо хоть все как один знают кто путен
показати весь коментар
15.03.2022 21:28 Відповісти
Не важко уявити що трапляється в іхних штанах після слів: що ти хочеш сказати своїй мамі...
показати весь коментар
15.03.2022 21:29 Відповісти
відрубати руки - і к мамє в рашку!
показати весь коментар
15.03.2022 23:25 Відповісти
Хлопці, чуєтє "учєнія" - бийте в зуби.
показати весь коментар
15.03.2022 21:31 Відповісти
Віськовополонені - це люди що прийшли вас УБИВАТИ але ... в них не вийшло. Сер Уінстон Черчіль.
показати весь коментар
15.03.2022 21:31 Відповісти
35 загиблих військових на яворівському полігоні, більше сотні тяжко поранених, які, мабуть, не повернуться в стрій... Говорили ж, ніякого полону !!!
показати весь коментар
15.03.2022 21:32 Відповісти
В плен не брать. Раненых добивать!!!
показати весь коментар
15.03.2022 21:32 Відповісти
Сегодня в Николаевской области в селе Пески твари из лднр устроили настоящий геноцид украинцев - грабили селян, раздевали, потом зашли в школу и сняли фото с нашими АТОшниками со стены. Кого нашли расстреляли или семью. Потом с награбленным свалили в лес. Сейчас их ловят военные ****, словите и закопайте живьём тварей.
показати весь коментар
15.03.2022 21:34 Відповісти
Господь над нами,
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!
показати весь коментар
15.03.2022 21:34 Відповісти
Он не прищуриваются, он издевается и насмехается
показати весь коментар
15.03.2022 21:43 Відповісти
Да всё они знали, твари!
показати весь коментар
15.03.2022 21:45 Відповісти
Цікаво шо вони досі, а це майже 20 днів війни, все одно розповідають про навчання і шо вони не знали куди йшли. Це ще одне підтвердження їхнього основного плану на швидку війну і захоплення України за пару днів, бо вони навіть не готували якусь іншу легенду на той випадок шо їхній наступ захлинеться в їхній же крові і бойові дії будуть тривалими, а брехня про навчання буде виглядати абсурдом.
показати весь коментар
15.03.2022 21:50 Відповісти
У русни на семь лет просрочены сухпайки "Не только дохлые будете здесь валяться, а еще и обосранные"
Ну це реально армія бомжів якась до нас вторглася... росіян сюди відправляють з пайками, у яких термін придатності закінчився у 2015 році
"сільнєйшая армія в мірє"... 😎
t.me/telegraf_com_ua/9840
показати весь коментар
15.03.2022 22:07 Відповісти
***** полная , где это на учениях ,на марше выдают боевые патроны , гранаты Все они знали , ****** , как дышат
показати весь коментар
15.03.2022 22:07 Відповісти
******* эта легенда. Их научили так говорить, это все ******* и профанация
показати весь коментар
15.03.2022 23:55 Відповісти
РАССТРЕЛЯТЬ!!!
показати весь коментар
15.03.2022 23:00 Відповісти
відрубати руки - і к мамє в рашку!
показати весь коментар
15.03.2022 23:24 Відповісти
Думаю кадыровцы уйдут из Украины.
показати весь коментар
15.03.2022 23:54 Відповісти
так брешуть же, як пітдать брешуть..
показати весь коментар
16.03.2022 00:46 Відповісти
200 тысяч "никого не убивавших" и 150 миллионов "ничего не знавших"
показати весь коментар
16.03.2022 00:51 Відповісти
Никулков, мудак, врет, как Соловьев: приехал охранять украинцев от российских мародеров. Скотина.
показати весь коментар
16.03.2022 08:39 Відповісти
расстрелять пидаров.
показати весь коментар
16.03.2022 09:03 Відповісти
"Попали в засаду мирного населения..." - БРАВО!
показати весь коментар
16.03.2022 12:37 Відповісти
 
 