Шість окупантів на чолі з майором здалися в полон на Чернігівщині. ВIДЕО

Силам територіальної оборони Срібнянської громади Чернігівської області здалися в полон шестеро окупантів на чолі з майором російської армії.

Про це повідомляє "Газета Срібнянщина", інформує Цензор.НЕТ.

"Шість вояків на чолі з майором-розвідником, дізнавшись, що сталося вночі з їхнім сусіднім блокпостом, не захотіли бути наступними на шляху у потойбічний світ і здалися в полон у найближчому селі. Що й врятувало їм життя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти повторювали вже відому мантру про навчання й про те, що вони не знали, як опинилися в Україні.

Також читайте: Двох окупантів-мародерів затримала тероборона під Броварами. ФОТО