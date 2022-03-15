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Російський танк у Маріуполі вистрілив у літнього чоловіка. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ з танку вистрілили по цивільному жителю Маріуполя. Літній чоловік намагався привернути до себе увагу, аби в нього не стріляли.
Відео опублікував полк "Азов", передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+98 Alex Best
показати весь коментар15.03.2022 21:28
+91 Давыдов Владимир
показати весь коментар15.03.2022 21:29
+29 Саша Пончик
показати весь коментар15.03.2022 21:29
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Будь ласка, зачекайте...
Однажды читал об одном эпизоде Второй мировой, в котором немчура со включёнными сиренами скидывали авиабомбы в толпу женщин с детьми...
понятно о чем я?
как может "немчура" принимать беженцев с Украины, поставлять Украине оружие, помогать финансово и политически?! как это все сочетается с немчурой?!!
хватит уже эти глупые штампы вешать на всех и вся.
Ніякої особливої різниці між вермахтом і Ваффен-СС у ставленні до цивільного населення не було.
Але існували так звані зондеркоманди. Тут уже інша справа. Ці здійснювали каральні акції, робили зачистки потенційно нелояльної частини населення.
Сьогоднішні орки, то нащадки тих вертухаїв.
пленный это когда в плену. а в канаве это дохлый москаль. и когда идет бой никаких свидетелей нет.
Сергей Тарасов ba5e82b5
если расстреливать пленных...
ДО ОСТАННЬОГО УБЛЮДКА...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ ...!!! СМЕРТЬ рашиським ублюдкам...!!!
Захід зацькує - нєгуманноє отношеніє к воєнноплєнним.
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!
Горіть в пеклі московські фашисти !
Дуло у танка влево смотрит, чел прямо по курсу танка находился.
Выстрел не из танка был... Об этом же говорят и другие челы...
Орки ********, конечно, но не нужно уподобляться им и гнать пургу...
а когда у них это не получается, просят, чтобы вы их пожалели"
Уинстон Черчилль