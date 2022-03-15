Російський танк у Маріуполі вистрілив у літнього чоловіка. ВIДЕО

Війська РФ з танку вистрілили по цивільному жителю Маріуполя. Літній чоловік намагався привернути до себе увагу, аби в нього не стріляли.

Відео опублікував полк "Азов", передає Цензор.НЕТ.

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