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Російський танк у Маріуполі вистрілив у літнього чоловіка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ з танку вистрілили по цивільному жителю Маріуполя. Літній чоловік намагався привернути до себе увагу, аби в нього не стріляли.

Відео опублікував полк "Азов", передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+98
Нет слов. Немецкие Нацисты по сравнению - как дети из ясельной группы....
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15.03.2022 21:28
+91
Фашисты так не делали... Рашисты ******...
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15.03.2022 21:29
+29
Десять пленных повесить к кучи собачьим.
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15.03.2022 21:29
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Нет слов. Немецкие Нацисты по сравнению - как дети из ясельной группы....
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15.03.2022 21:28 Відповісти
Ця сволота не може бути осуджена, - таких потрібно знищувати негайно !!!
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15.03.2022 22:30 Відповісти
Фашисты так не делали... Рашисты ******...
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15.03.2022 21:29 Відповісти
За фашистов не знаю, но нацисты тоже промышляли зверскими поступками.
Однажды читал об одном эпизоде Второй мировой, в котором немчура со включёнными сиренами скидывали авиабомбы в толпу женщин с детьми...
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15.03.2022 21:41 Відповісти
не может быть! это наверняка были или макаронники или еще какие черножопые...

понятно о чем я?
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15.03.2022 21:53 Відповісти
Ну-ну... А ты думаешь среди нациков было много порядочных людей и мало фанатиков? В Германии были свои ватники с сильно запудренными мозгами. В противном случае воевать за гитлеровские бредни никто бы не пошёл.
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15.03.2022 22:49 Відповісти
много или мало, какая разница? нацистская Германия проиграла ту войну. выплатила все репарации, которые назначили победители, потеряла территории. но страна изменилась, она нашла в себе силы пойти вперед по пути демократического развития, а ты все еще живешь прошлым. все еще хочешь за что-то отомстить?
как может "немчура" принимать беженцев с Украины, поставлять Украине оружие, помогать финансово и политически?! как это все сочетается с немчурой?!!
хватит уже эти глупые штампы вешать на всех и вся.
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15.03.2022 23:07 Відповісти
Козломорді кацапи гірші за макаронників та інших чорножопих, як ти пишеш! Це -русофашисти козломорді! Смерть їм!
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15.03.2022 23:06 Відповісти
Російські казки?
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15.03.2022 21:55 Відповісти
Німецькі
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15.03.2022 22:50 Відповісти
хрень обычная, совково-мокшанская пропаганда, авиабомбы бросают из самолета и пилот с высоты не может видеть кто внизу, а тут расстояние в 50-70 метров, кацапский фашист видит кто перед ним.... и развлекается убивая.
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15.03.2022 21:56 Відповісти
То ты мало книжек забугорных читал, дружок.
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15.03.2022 22:52 Відповісти
твоя загробна макулатура дала свій пропагандорезультат... видно неозброєним оком. Я читав документи про 2 Світову.
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15.03.2022 23:15 Відповісти
Да были к них такие СС. Сам по себе Вермахт как правило не творил такого.
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15.03.2022 22:02 Відповісти
Ваффен-СС були найбільш боєздатними і дисциплінованими частинами німецької армії.
Ніякої особливої різниці між вермахтом і Ваффен-СС у ставленні до цивільного населення не було.
Але існували так звані зондеркоманди. Тут уже інша справа. Ці здійснювали каральні акції, робили зачистки потенційно нелояльної частини населення.

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15.03.2022 22:34 Відповісти
Звичайно були зондеркрманди, навожу приклад їх діяльності, з під Києва - стояло собі тихе село, комунособаки його покинули, віддали німцям, німці звичайно установили там свою владу в особі очкарика-учителя, не пригодного для фронтової служби... так собі село і жило, практично без змін, зато з новою владую...одного осіннього дня в село вірвались "доблесні" совітопартизаний вбили того безобідного німця... декілька днів ті свинособаки святкували "перемогу" в селі, грабуючи селян, до поки німці не взнали про той злочин і направили в село зондеркрману... совіцька банда партизан начала тікати в ліс, в банді окрім самих партизан були полеві дружини й багато новоявлених від "героїв" дітей... загнали німці банду в болота, діти начали плакати... і доблесні "защитнички" дали команду потопити дітей, щоб їх крик не почули німці і не виявили їх місценаходження... питається в задачі, хто виноват в тих смертях невинних дітей? другий приклад на волині коли "великий" партизан вбив гауляйтера і німці в протидію злочину вбили біля 20.000 українців-заручників. кому була потрібна та злочинна комуно-партизанщина??? і таких, подібних прикладів море...
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15.03.2022 23:31 Відповісти
Кацапо-більшовики - найбільші вороги всього людства.
Сьогоднішні орки, то нащадки тих вертухаїв.

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15.03.2022 23:49 Відповісти
Історія моїх родичів, тільки кидали в концтабір "Майданек". Дядько моєї бабці там і помер. Мій дід був випущений з вагою до 40 кг. З дідового села війну пережило двоє молодих чоловіків.
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16.03.2022 05:59 Відповісти
Фанатики и просто отмороженные ублюдки были не только в СС и вермахте.
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15.03.2022 22:53 Відповісти
Это делали в основном сралин и жуков
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15.03.2022 22:21 Відповісти
Эти два ****** тоже натворили кучу всякой *****.
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15.03.2022 22:45 Відповісти
Десять пленных повесить к кучи собачьим.
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15.03.2022 21:29 Відповісти
не согласен. пленных не брать. кончать на месте.
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15.03.2022 21:32 Відповісти
если расстреливать пленных они перестанут сдаваться - пусть лучше сдаются
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15.03.2022 21:40 Відповісти
здесь нюанс. никто не знает как сдох урюк. может убегал. об этом не нужно говорить. это нужно делать. а бегать по лесам голодным и босым это их выбор. только уничтожение. имхо.
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15.03.2022 21:48 Відповісти
ничего нового от него не услышим. я не знал, меня обманули, меня бросили, я хочу быть украинцем и т д. кацапу поверить себя нае"ать.
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15.03.2022 21:52 Відповісти
«Честное слово»)
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15.03.2022 22:22 Відповісти
ну пристрелишь ты втихоря одного ну двух а дальше? массовый расстрел сдающихся в плен не скроешь , как правило всегда есть свидетели или те у кого рот непроизвольно открываться да и чем мы будем отличаться от них , постепенно озвереем и станем такими же как они я все понимаю что все сейчас жаждут мести и желают адских мук всем кацапам но нельзя скатываться до их уровня
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15.03.2022 21:56 Відповісти
вы верите в массовую сдачу в плен? я нет. у нас есть поговорка. видишь москаля, стреляй.
пленный это когда в плену. а в канаве это дохлый москаль. и когда идет бой никаких свидетелей нет.
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15.03.2022 22:15 Відповісти
Навіть відео є, як їх переганяють з Миколаєва до Одеської обл.
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16.03.2022 06:02 Відповісти
хуже! если расстреливать пленных, то поддержка Запада прекратится еще до того как последнего расстреляют.
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15.03.2022 21:56 Відповісти
ну это то же , хотя если это будут единичные случаи то запад скорей всего закроет на это глаза
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15.03.2022 22:01 Відповісти
я не предлагаю убивать пленных. повторяю. унчтожать на поле боя
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15.03.2022 22:17 Відповісти
мой ответ был на этот пост:

Сергей Тарасов ba5e82b5

если расстреливать пленных...
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15.03.2022 22:30 Відповісти
так все только за , но на несколько ответов выше речь шла о пленных или сдающихся в плен
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15.03.2022 22:39 Відповісти
те что в плену пусть живут. пока. а других не надо. я неплохо стреляю. кмс. и если я буду там буду убивать каждого. пока патронов хватит. ну че идет грязное зачмыреное нечто. ручки поднял. вам он нужен. мне нет. за детей, стариков, женщин, за наши дома.
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15.03.2022 22:55 Відповісти
вы немного недопонимаете но нельзя расстреливать пленных или сдающихся в плен во первых они перестанут сдаваться (не будет для них смысла ) а будут воевать и не важно что многие из них плохие солдаты но они способны все равно убить во вторых если их не растеливаться и они будут знать что их в плену или при сдаче в плен не расстреляют у них будит выбор или тихо зажмуриться или выжить хоть для этого придётся пройти через плен ( а это уже деморализующий фактор ) , в третьих рано или поздно если это приобретет массовый характер запад начнет высказывать "обеспокоенность и озабоченность" а от запада мы зависим крути не крути это не говоря о том какой вой поднимет мордор ,да и несколько патронов с экономиться , да и мне ни живые кацапы не нужны ни мертвые конечно в данной ситуации лучше мертвые
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15.03.2022 23:17 Відповісти
больше похоже на минометную мину,или выстрел с бтр
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15.03.2022 21:30 Відповісти
да и ствол танка развернут немного левее, вполне возможно там стоит ещё техника вне поля зрения
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15.03.2022 21:39 Відповісти
Ага, это актёр, кадры с голливудского фильма, да? Где-то это уже слышали..
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15.03.2022 22:58 Відповісти
УСЮ КАЦАПОМОРДУ НАВОЛОЧ ВБИВАТИ НА УСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ....!!!
ДО ОСТАННЬОГО УБЛЮДКА...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ ...!!! СМЕРТЬ рашиським ублюдкам...!!!
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15.03.2022 21:30 Відповісти
В новом теперь мире нужно убрать все союзы где решение принимается полным большинством!!!!!!! иначе мир связан рубашкой для психбольных!!!!!!! Решение должно приниматься 51% от всех в любой организации!!!! иначе мир падет вообще(((
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15.03.2022 21:31 Відповісти
Якщо ця кацапська падаль потрапить у полон, будь ласка, поріжте її на шматки.
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15.03.2022 21:32 Відповісти
Те кому удастся живым вернуться в рашку, будут жить так и не ответивши за свои преступления. Тарантино показал что с такими делать.
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15.03.2022 21:33 Відповісти
Так, тавро на лоба і вперед, щоб і через 30 років героя було видно здалеку.
Захід зацькує - нєгуманноє отношеніє к воєнноплєнним.
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15.03.2022 21:35 Відповісти
Z
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16.03.2022 03:27 Відповісти
Этих тварей нельзя называть ни военными, ни даже террористами... Кацаповыбл*дки
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15.03.2022 21:33 Відповісти
Я, звичайно, вєлікій воєнний експерт, але з дула танку/БМП пострілу не було.
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15.03.2022 21:34 Відповісти
І що це по-твоєму тоді було?
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15.03.2022 21:35 Відповісти
Возможно прилет, или ТМка с лежащей сверху ПМНкой, но не выстрел из танка. Ствол на 15 градусов левее смотрит, дульной вспышки нет.
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15.03.2022 22:07 Відповісти
"Я никого не убивал, думал учения..." А тут, уверен, черти в аду аж рты пооткрывали, смотря на етих нелюдей... Ироды
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15.03.2022 21:35 Відповісти
Перестанте сравнивать немцев с рашкой = это несравнимые величины
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15.03.2022 21:35 Відповісти
А с кем можно тогда сравнивать эту нечисть?
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15.03.2022 21:36 Відповісти
Бірманські головорізи?
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15.03.2022 21:38 Відповісти
Точніше, камбоджійські...
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15.03.2022 21:43 Відповісти
Немцы уж точно не пёрли унитазы и не срали на стол в гостинной.
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15.03.2022 22:06 Відповісти
Смерть цапським тварюкам!
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15.03.2022 21:36 Відповісти
І п'ятій колоні

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15.03.2022 22:52 Відповісти
Господь над нами,
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!
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15.03.2022 21:38 Відповісти
РуSSкий Рейх во всей красе. Бесславные ублюдки.
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15.03.2022 21:38 Відповісти
А наші їм перевязочки, операції, гарячого супчика в ліжечко у лікарні...............

Горіть в пеклі московські фашисти !
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15.03.2022 21:40 Відповісти
Не беріть у полон сволоту, вони не люди
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15.03.2022 21:42 Відповісти
И ЭТО ДЕЛАЮТ ТЕ 20 ЛЕТНИЕ УБЛЮДКИ КОТОРЫЕ В ПЛЕНУ СОПЛИ ЛЖИВЫЕ ЖУЮТ ПРО УЧЕНИЯ, ВАЛИТЬ ИХ ВСЕХ НАДО ЭТО НЕ ЛЮДИ ЭТО ТВАРИ
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15.03.2022 21:48 Відповісти
Там окрім трусні нікого не було, якщо ви про це.
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15.03.2022 21:57 Відповісти
..ну зачем же он там ходил,на открытой местности перед танком..господь,жги этих нелюдей повсеместно,******..
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15.03.2022 21:58 Відповісти
Сам в себя выстрелил?
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15.03.2022 22:01 Відповісти
Нацист играет в кармагедон. Ничего, скоро в гостях у Кобзона.
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15.03.2022 22:07 Відповісти
Не вижу вспышки ствола у "танка" и та машина не шелохнулась . это либо мина либо выстрел произвела другая машина.не та что указана в кадре. возможно я ошибаюсь.В любом случаи оккупанты нелюди.
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15.03.2022 22:08 Відповісти
Росія маніпулює громадською думкою. Спочатку вони створюють гуманітарну катастрофу, руйнують українські міста, а потім приїжджають і роздають подачки
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15.03.2022 22:09 Відповісти
Може хтось бачив якісніше відео? Я не можу зрозуміти, чому не видно пострілу танку, ні вогню від ствола, не віддачі. Далі, здається башта взагалі була повернута в іншу сторону. Таке враження, що стріляли у танк, але схибили. Та й відео знято цікаво. Спочатку приближення, потім віддалення . Фіксація на танку та на людині.
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15.03.2022 22:19 Відповісти
Тоже такая мысль что. "промахнулись" .но не решился ее высказать. Ближайшее здание. 8 этаж торец.удар рикошета. От места взрыва метров +-30. скорость осколков около 1000 м/c а тут рассинхрон . могу судить о рикошете от момента взрыва.потому как на этом. по качеству видео не видно попаданий осколков в остальную часть торца здания .возможно и не прилет мины а выстрел танка. который находиться вне поле зрения оператора .дальше. за машиной что в кадре.
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15.03.2022 23:18 Відповісти
дальше. за машиной что в кадре в глубь
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15.03.2022 23:19 Відповісти
Админ, зачем комментарий удалил с картинкой? Мой коммент ничем не отличался от других, подобных по смыслу...
Дуло у танка влево смотрит, чел прямо по курсу танка находился.
Выстрел не из танка был... Об этом же говорят и другие челы...
Орки ********, конечно, но не нужно уподобляться им и гнать пургу...
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15.03.2022 22:23 Відповісти
https://24tv.ua/rosiyski-zmi-atakuyut-lyudey-yaki-viyihali-mariupolya-stvoryuyuchi_n1907236
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15.03.2022 22:28 Відповісти
, я хочу напамятати- німці ще й гроші намагались платити це радяньські видання підтвержували, ці покідьки не стидаються нічого. в полон не брати розстрілювати на місці
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15.03.2022 22:37 Відповісти
Русизм пострашнее будет чем фашизм. В плен не брать это зверьё
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15.03.2022 23:16 Відповісти
"Пленные - это такие люди, которые приходят вас убить,
а когда у них это не получается, просят, чтобы вы их пожалели"
Уинстон Черчилль
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15.03.2022 23:43 Відповісти
суки! пусть земля горит под вашими ногами, и полыхает небо над головой до конца ваших дней!
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16.03.2022 00:02 Відповісти
рашизм - это худшая стадия фашизма
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16.03.2022 00:10 Відповісти
******! это от бессилия. Дедушке царствие небесное, не заслужил он умереть вот так на своей земле из-за озлобленных турых калорашных свиней
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16.03.2022 00:49 Відповісти
я больше не верю в бога
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16.03.2022 00:51 Відповісти
Рашистскую наволочь убивать на месте без суда и следствия. Эта нация орков не имеет права на существование.
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23.03.2022 19:11 Відповісти
 
 