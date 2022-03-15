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ветерани (844) Миколаївська область (1828) розстріл (180) Кім Віталій (452)

Окупанти знайшли по фотографіях в школі ветеранів АТО і розстріляли їх в селі Піски на Миколаївщині, - Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив інформацію, що в селі Піски окупанти знайшли по фотографіях у школі ветеранів АТО і розстріляли їх.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у телеграмі. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+117
Не берите пленных. Этих животных надо только убивать.
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15.03.2022 22:13
+76
Руководство школы - дебилы. За такое должны сесть. На уродов, расстрелвших АТОошников нужно устроить охоту.
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15.03.2022 22:14
+63
Мразоти вистачає.
Треба знищувати. В полон не брати.
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15.03.2022 22:14
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Не берите пленных. Этих животных надо только убивать.
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15.03.2022 22:13 Відповісти
Руководство школы - дебилы. За такое должны сесть. На уродов, расстрелвших АТОошников нужно устроить охоту.
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15.03.2022 22:14 Відповісти
Ні. Їм вишка на місці.
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15.03.2022 22:15 Відповісти
При чём тут руководство школы?
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15.03.2022 22:38 Відповісти
Не діло в керівництві школи, так як інформацію можна отримати з різних джерел. Колишні атошники мають розуміти що в такій ситуації вони будуть однією з перших цілей, тому або відхід з військом або боротьба на нелегальному становищі, бо чекати по хатам рускі то не варіант.
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15.03.2022 23:00 Відповісти
Мразоти вистачає.
Треба знищувати. В полон не брати.
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15.03.2022 22:14 Відповісти
Тетяна Чорновіл:
Про справу ДБР /ФСБ проти Пашинського по якій проходимо і ми зі Стугною скажу ще кілька слів. Нас звинувачують в тому, що мocκαλіβ по всій країні б'є зброя, яка була виготовлена на експорт. Однак за це Пашинському взагалі то треба давати орден, а мені медальку.
Розказую, було виробництво КБ "Луч" в Малині. Коли зелена влада сповідувала ідею просто перестать стрілять КБ "Луч" залишилося без замовлень МО і працювало на експорт. Перед війною склади були заповнені ракетами Стугни, Корсара і Вільхи. Зараз виробництва в Малині вже не має, склади рознесені вщент ракетними ударами.
Але мocκαλі запізнилися - рознесли пусті склади. І все через Пашинського. Це він організував евакуацію ракет, які передані ЗСУ та іншим бойовим підрозділам.
Я також особисто вивозила ракети. Двічі робила ходку на електромобілі, в першу ніч війни, щоб оперативно доставити перші ракети і зупинити танки під Іванковим, а потім ще одну ходку вже перед знищенням складів. ТОДІ вже ворог був поряд, пам'ятаю міст перед Малином який треба було проскочити, розстріляний там автомобіль і вбитих поліцейських... А в мене 20 ракет в електромобілі, треба було проскочити кров з носу.
А вантажила я їх як - вночі - обстріл поряд, 30 кг кожна ракета - я особисто їх тягала. І це не даремно, саме привезені мною ракети били танки в бою під Броварами - там до сих пір валяються залишки путінських консерв.
Але то дрібниця птрк. Головна заслуга Пашинського - "Вільха"...Він організував вивіз ракет зроблених на експорт перед сами бомбардуванням, забрав пускову з Шепетівки... Зібрав все до купи і передав ЗСУ. Все це власною ініціативою, силою волі та авторитетом... без повноважень. Інакше все би пропало... І щоб ви розуміли, багато кадрів знищення колон військової техніки, особливо під Ірпінем, це не Байрактар це Вільха... Недороблені ракети теж забрані і дороблються в таємному місці, ще Вільха буде бити нечисть...
Ракети Нептун теж врятовані Пашинським вже потопили два корабля. Недороблені ракети - дороблені і вже на бойовому чергуванні... Те що не змогла зробити розвалена "очами путіна" за два роки оборонка, було зроблено кількома людьми без посад, просто на коліні. Бо головне не папірці, а результат - захист країни! Тому сподіваюся завтра цей абсурд буде припинено.
Прошу одне, зебобіки, не заважайте, бити мocκαλіβ експортною зброєю. Не буде нас, мocκαλі до вас доберуться і не пожаліють. Зрада потрібна кожному, а зрадник нікому...
А я в свою чергу обіцяю, що не буду нагадувати, що мені доводиться стріляти танки на дорогах, які ви для них, танків, збудували, коли забрали зарплати з армії, забрали гроші з оборонки, два роки не фінансували виробництво Стугн, Корсарів, Вільхи... І саме тому мені доводиться воювати експортною зброєю...
А ДБР хай йде туди куди пішов російський корабель... Зараз не до вас. А ось після війни я це ДБР власноручно посаджу, коли стану генпрокурором.




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15.03.2022 22:32 Відповісти
это просто жесть...
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15.03.2022 23:14 Відповісти
Яким боком пашинський і чорновол до КБ «Луч»?
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16.03.2022 07:40 Відповісти
Таким, як ти до України.
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16.03.2022 12:27 Відповісти
«Круто»
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16.03.2022 13:38 Відповісти
Прошу адміна звернути увагу на тварин, що лайкнули цю новину.
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15.03.2022 22:17 Відповісти
Вы еще перговоры и компромисы с етими выродками будете обсуждать?
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15.03.2022 22:17 Відповісти
Розстрілять їх там нахєр в лісі, цю ******..., з говно республік.
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15.03.2022 22:18 Відповісти
Саме так, куля в лоб!
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15.03.2022 22:18 Відповісти
здохніть скоти їбані
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15.03.2022 22:18 Відповісти
Потому и нельзя выставлять фото солдат. Их лица надо ретушировать, про фио и говорить не приходится. У нас же все можно, делают что хотят, совершенно не думая, что все это отслеживается.
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15.03.2022 22:19 Відповісти
Особенно Херащенко с Арахамией
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15.03.2022 22:24 Відповісти
Це взагалі унікальні довбойоби. Хєращенку вже й представники ДСНС писали, щоб він не займався ******* і не публікував дані про прильоти.
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15.03.2022 22:32 Відповісти
Это односельчане, герои. Дети должны знать и уважать своих героев.
Тем более что в селе и так все о всех знают.
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15.03.2022 22:28 Відповісти
Если сдали «свои» то ретушь не поможет. Но все же это нужно делать. Показателен Израиль в этом смысле, а они в вопросах безопасности разбираются. Но здесь простейший здравый смысл должен срабатывать.
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15.03.2022 22:35 Відповісти
В красном Поле прошли по домам и если что то находили из военной формы ( от носков до шапок) стреляли сразу
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15.03.2022 23:03 Відповісти
Тим часом ******* продовжують лiкувати та годувати кацапськiх полонених.
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15.03.2022 22:20 Відповісти
Справедливости ради русские солдатики и донбасские это разные величины. Последние бандиты, живущие в своей непризнанной помойке, а первые приехали деньжат заработать.
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15.03.2022 22:28 Відповісти
Ніякої пощади. Тварюки прийшли вбивати. Цього досить!
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15.03.2022 22:31 Відповісти
Не ляпай ясиком,погана людина
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15.03.2022 22:40 Відповісти
І перших, і других треба нищити!
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15.03.2022 22:40 Відповісти
Вот,что творят русские солдаты.
https://t.me/ragnarockkyiv/18956?single
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15.03.2022 23:05 Відповісти
Российская тварь Михаил Романов - который убивал людей и насиловал женщин в Броварском районе Киевской области. У себя в Рашке он приличный семьянин и отец детей.

Найдём это животное и закопаем в нашу землю!
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15.03.2022 23:10 Відповісти
Інформація про роботу окупантів по колишнім атошникам є з декількох областей, і думаю буде надалі ще більш системною.
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15.03.2022 23:05 Відповісти
Вот как раз донбасские сейчас на юге и проводят репрессии , они практически тут все знают в отличие от кацапов ,те силовым прикрытием у них
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15.03.2022 23:07 Відповісти
Ето о чем я и говорил чего хочет *****. Чтобы Украина признала ОРДЛО автономией а етх орков народной милицией и законом. Вот пример и компромисы того что ***** хочет нам устроить.
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15.03.2022 22:21 Відповісти
Паскуды. Никакой пощады.
Сомневаюсь, что фотографий хватило, скорее всего не обошлось без продажной твари, которая продала рашистам своих односельчан. Эту тварь надо вычислить и повешать у сельсовета
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15.03.2022 22:23 Відповісти
Да, кто-то подсказал
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15.03.2022 22:25 Відповісти
100 пудов какие-то тварюки колаборантские всё организовали.
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15.03.2022 22:33 Відповісти
Та ради бога , у нас государство сдает причем с такой лёгкостью , что ты себе не представляешь
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15.03.2022 23:15 Відповісти
Не обязательно , не хочу писать методику по которой они выискивают но поверь способов просто до хрена
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15.03.2022 23:10 Відповісти
Кім - це Українське прізвище !!! Господь привітає по свою праву руку героїв, котрі захищали ціною свого життя, незалежність і соборність України. Всі воїни , що захищали волю і незалежність України, та загинули в боях, зараз, як праведники, стоять біля Господа ! Бог завжди на стороні тих , хто боронить свою Землю від нелюдів-загарбників, тому перемога за нами !!! Смерть москалям !
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15.03.2022 22:24 Відповісти
Припиняти існування паскуд
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15.03.2022 22:29 Відповісти
В николаевской области работает сеть предателей это 100%
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15.03.2022 22:24 Відповісти
А где их нет? У нас попов МП зажопили с квадрокоптерами и рациями... Мажорчика местечкового за слив инфы местные отходили так, что до сих пор в коме...
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15.03.2022 22:33 Відповісти
В Луцьку було 3 городських сумасшедших. 2 брати-комуністи білоруси Кононєвичі і авіатор рузьке Сметанін. Любителі совка. Всі троє виявились диверсантами. З ними проводили сбу співбесіди, затримали лише тепер.
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15.03.2022 23:20 Відповісти
То все фігня на фоні потужного менеджера Єрмака
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15.03.2022 23:43 Відповісти
Это и есть обещанная "денацификация". Надо разносить на международный уровень. Они в последние дни начали заниматься активным массовым террором.
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15.03.2022 22:26 Відповісти
а ми їх ***** ще кормим,******* на учєніях,убивати сволоту
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15.03.2022 22:27 Відповісти
Ті,що беруть окупантів в полон- злочинці,й вбивці громадян!!!
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15.03.2022 22:27 Відповісти
Их расстреляли донбасяне. Наши, родненькие. Не русские солдаты.
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15.03.2022 22:29 Відповісти
Неіснує донбасян, існують кацапські ви@лядки. Хоч,Вам,й родненькі
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15.03.2022 22:32 Відповісти
Якщо пустити їх далі, вони так зроблять в усіх містах і селах
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15.03.2022 22:29 Відповісти
Почему ветераны АТО не были вооружены и почему в этих поселках не было создано территориальной обороны. Даже 10 теробороновцев с оружием могли покрошить оккупантов.
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15.03.2022 22:30 Відповісти
Їм,невидавали зброю. Вбивцям видавали,патріотам Ні. Де живемо?
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15.03.2022 22:34 Відповісти
Потому что кто-то во власти вместо подготовки к войне к шашлыкам усиленно готовился. И разбор полетов еще будет.
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15.03.2022 22:35 Відповісти
Аваков раздавал наградное оружие (Пашинский...)
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15.03.2022 22:36 Відповісти
Пашинський Стугни спас
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15.03.2022 23:23 Відповісти
Тільки вбивати цю сволоту
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15.03.2022 22:33 Відповісти
Війна це серьйозна штука. Треба робити висновки. Керівництво школи не винно. Це просто савкова тема патріотизм розвивати за рахунок героїв та ветеранів. Тепер боком вилізло. Там школа гордиться шо в ній вчився ветеран або герой який загинув. Нафіга такий бред і показуха. Така інформація має бути секретною. А якщо ветеран оче піару то інстаграм в поміч. Вважаю шо має бути централізований указ позабирати у всіх держ стуктурах такий пафос. Хочете виділитися шо з вашої кантори ветеран є. Видайте премію.
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15.03.2022 22:33 Відповісти
Живемо,в оркозалежному середовищі. Покидьки від влади, десятиліттями нав'язували загалу оркозалежність
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15.03.2022 22:38 Відповісти
Вивод лише такий: ветерани не можуть залишатися на окупованих територіях.
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15.03.2022 22:35 Відповісти
А кто может оставаться на окупированных территориях? Знаешь сколько в каждом селе-городе волонтеров, проукраинских активистов, и просто украинцев с твердой украинской позицией? Здесь уже принцип выживания или мы орков всех до одного утилизируем или они будут кошмарить нас и наших родных до конца дней. У нас нет выбора кроме как победить
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15.03.2022 22:44 Відповісти
прикро((
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15.03.2022 22:36 Відповісти
Це выйськовий злочин, за таке в Нюрнберзі вішали. І юрисдикція по ним універсальна - будуть по всьому світу виловлювати.
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15.03.2022 22:40 Відповісти
Народ, вот ето вая пример что будет если мы не дай Бог проиграем или сдадимся поверив в какие то компромисы. тысячи орков с даунбаса будут ходить по Украине в повязках *народная милиция* и расстреливать всех кто им напоминает украинцев. ***** мечтает сделать в Украине настоящую гражданскую войну а сам предложит Западу свою кандидатуру якобы для наведения порядка
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15.03.2022 22:41 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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15.03.2022 22:58 Відповісти
А вообще кто-то подумал, чтобы на захваченных, или которые под угрозой захвата, территориях уничтожить данные об участниках АТО? В центрах комплектации, в соцзащите и тд?
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15.03.2022 23:04 Відповісти
Думаю майже нереально, враховуючи значне поширення інформації в інтернеті, соц мережах, змі, а також наявність любителів рюскава міра.
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15.03.2022 23:11 Відповісти
Все рівно. Переважну більшість цих людей такі запобіжні заходи захистили б.
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15.03.2022 23:16 Відповісти
Поцікався методами їх допитів з прістрастієм в Чечні чи Саратовській колонії для прикладу.
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15.03.2022 23:18 Відповісти
В ОРДЛО если находят у тебя в соцсетях или в телефоне украинский флаг отправляют на пытки. По крайней мере я такое слышал еще в 16 году. Я прям представляю какое у них раздолье будет, так как у нас каждый с флагом почти или имеет фотки с ним.
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15.03.2022 23:25 Відповісти
могли и старые "друзья" сдать. есть еще твари... пока была Украина они слюной в соцсетях брызгали, а как приперлись "освободители", то решили что их время пришло. у меня самого таких хоть пруд пруди.
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15.03.2022 23:51 Відповісти
Лугандонів брати на обмін тільки по списку Кобзона...(((
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15.03.2022 23:48 Відповісти
Найти полупокеров, и запхать кусками в свиней породивших єто дерьмо.
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16.03.2022 00:12 Відповісти
Боже, як це ?
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16.03.2022 00:52 Відповісти
 
 