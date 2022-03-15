Окупанти знайшли по фотографіях в школі ветеранів АТО і розстріляли їх в селі Піски на Миколаївщині, - Кім. ВIДЕО

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив інформацію, що в селі Піски окупанти знайшли по фотографіях у школі ветеранів АТО і розстріляли їх.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у телеграмі.