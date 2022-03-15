Окупанти знайшли по фотографіях в школі ветеранів АТО і розстріляли їх в селі Піски на Миколаївщині, - Кім. ВIДЕО
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Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив інформацію, що в селі Піски окупанти знайшли по фотографіях у школі ветеранів АТО і розстріляли їх.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у телеграмі.
Топ коментарі
+117 Саша Пончик
показати весь коментар15.03.2022 22:13
+76 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар15.03.2022 22:14
+63 Ksenia VB
показати весь коментар15.03.2022 22:14
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Будь ласка, зачекайте...
Треба знищувати. В полон не брати.
Про справу ДБР /ФСБ проти Пашинського по якій проходимо і ми зі Стугною скажу ще кілька слів. Нас звинувачують в тому, що мocκαλіβ по всій країні б'є зброя, яка була виготовлена на експорт. Однак за це Пашинському взагалі то треба давати орден, а мені медальку.
Розказую, було виробництво КБ "Луч" в Малині. Коли зелена влада сповідувала ідею просто перестать стрілять КБ "Луч" залишилося без замовлень МО і працювало на експорт. Перед війною склади були заповнені ракетами Стугни, Корсара і Вільхи. Зараз виробництва в Малині вже не має, склади рознесені вщент ракетними ударами.
Але мocκαλі запізнилися - рознесли пусті склади. І все через Пашинського. Це він організував евакуацію ракет, які передані ЗСУ та іншим бойовим підрозділам.
Я також особисто вивозила ракети. Двічі робила ходку на електромобілі, в першу ніч війни, щоб оперативно доставити перші ракети і зупинити танки під Іванковим, а потім ще одну ходку вже перед знищенням складів. ТОДІ вже ворог був поряд, пам'ятаю міст перед Малином який треба було проскочити, розстріляний там автомобіль і вбитих поліцейських... А в мене 20 ракет в електромобілі, треба було проскочити кров з носу.
А вантажила я їх як - вночі - обстріл поряд, 30 кг кожна ракета - я особисто їх тягала. І це не даремно, саме привезені мною ракети били танки в бою під Броварами - там до сих пір валяються залишки путінських консерв.
Але то дрібниця птрк. Головна заслуга Пашинського - "Вільха"...Він організував вивіз ракет зроблених на експорт перед сами бомбардуванням, забрав пускову з Шепетівки... Зібрав все до купи і передав ЗСУ. Все це власною ініціативою, силою волі та авторитетом... без повноважень. Інакше все би пропало... І щоб ви розуміли, багато кадрів знищення колон військової техніки, особливо під Ірпінем, це не Байрактар це Вільха... Недороблені ракети теж забрані і дороблються в таємному місці, ще Вільха буде бити нечисть...
Ракети Нептун теж врятовані Пашинським вже потопили два корабля. Недороблені ракети - дороблені і вже на бойовому чергуванні... Те що не змогла зробити розвалена "очами путіна" за два роки оборонка, було зроблено кількома людьми без посад, просто на коліні. Бо головне не папірці, а результат - захист країни! Тому сподіваюся завтра цей абсурд буде припинено.
Прошу одне, зебобіки, не заважайте, бити мocκαλіβ експортною зброєю. Не буде нас, мocκαλі до вас доберуться і не пожаліють. Зрада потрібна кожному, а зрадник нікому...
А я в свою чергу обіцяю, що не буду нагадувати, що мені доводиться стріляти танки на дорогах, які ви для них, танків, збудували, коли забрали зарплати з армії, забрали гроші з оборонки, два роки не фінансували виробництво Стугн, Корсарів, Вільхи... І саме тому мені доводиться воювати експортною зброєю...
А ДБР хай йде туди куди пішов російський корабель... Зараз не до вас. А ось після війни я це ДБР власноручно посаджу, коли стану генпрокурором.
Тем более что в селе и так все о всех знают.
https://t.me/ragnarockkyiv/18956?single
Найдём это животное и закопаем в нашу землю!
Сомневаюсь, что фотографий хватило, скорее всего не обошлось без продажной твари, которая продала рашистам своих односельчан. Эту тварь надо вычислить и повешать у сельсовета
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA