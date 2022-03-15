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Це потужне свідчення підтримки, - Зеленський зустрівся з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії у Києві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром та віцепрем’єром Польщі, а також прем’єрами Чехії та Словенії у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Голова польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо", - відзначається у повідомленні. 

На опублікованому відео уривків зустрічі, Зеленський констатував, що росіяни обстрілюють усю Україну, в тому числі західні області.

Також він розповів, що частина тих, хто воює на боці росіян, говорять "незрозумілою нам мовою".

"Тобто вони чи з Сирії, чи ще звідкись їх звозять", - сказав Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович
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Потужне. Десь я вже чув.
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15.03.2022 23:20 Відповісти
І вже дєрьмак по праву руку сидить і зиркає.
Зейло не змінилось і не зміниться.
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15.03.2022 23:29 Відповісти
Действительно сильно . И если еще брать во внимание ,что роспропаганда рассказывает об окружении Киева и тут такая серьезная делегация .
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15.03.2022 23:44 Відповісти
Дєржитє нас в курсє, що там бреше роспропаганда, це дуже "важливо" для нас
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16.03.2022 06:48 Відповісти
Не ясно, навіщо зелені кловани говорять до чехів, словенців і поляків ангельскою.
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16.03.2022 03:07 Відповісти
 
 