Це потужне свідчення підтримки, - Зеленський зустрівся з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії у Києві. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром та віцепрем’єром Польщі, а також прем’єрами Чехії та Словенії у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Голова польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо", - відзначається у повідомленні.

На опублікованому відео уривків зустрічі, Зеленський констатував, що росіяни обстрілюють усю Україну, в тому числі західні області.

Також він розповів, що частина тих, хто воює на боці росіян, говорять "незрозумілою нам мовою".

"Тобто вони чи з Сирії, чи ще звідкись їх звозять", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден їде на саміт НАТО, не виключена зустріч із Зеленським, - Білий дім