Російські окупанти вбили цивільного чоловіка, який вийшов з машини та підняв руки. ВIДЕО
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Окупанти вбили цивільного під Києвом. Німецькі журналісти оприлюднили доказ злочину загарбників проти мирного населення
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
"Німецьке медіа ZDF Frontal оприлюднило відео з дрона, на якому зафіксовано, як окупанти під Києвом розстріляли цивільного мешканця, який підняв руки угору. "
Путін говорить про спецоперацію в Україні, яка не спрямована проти мирного населення. Проте за кілька кілометрів на захід від Києва безпілотник зняв, як російські солдати застрелили мирного жителя", – повідомляє видання.
Топ коментарі
+42 Великая Исландия
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+33 Панас Стець
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Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!
40 000 000 украинским народом. Похоронки будут у вас в каждом доме.
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