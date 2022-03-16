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Російські окупанти вбили цивільного чоловіка, який вийшов з машини та підняв руки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти вбили цивільного під Києвом. Німецькі журналісти оприлюднили доказ злочину загарбників проти мирного населення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

"Німецьке медіа ZDF Frontal оприлюднило відео з дрона, на якому зафіксовано, як окупанти під Києвом розстріляли цивільного мешканця, який підняв руки угору. "

Путін говорить про спецоперацію в Україні, яка не спрямована проти мирного населення. Проте за кілька кілометрів на захід від Києва безпілотник зняв, як російські солдати застрелили мирного жителя", – повідомляє видання.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
свиноцабак в плен не брать...!
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15.03.2022 23:36
+33
мацковські свинособаки показують своє звірине єство - асвабадітелі зайшли в нашу хату.
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15.03.2022 23:36
+24
Как говорила моя бабушка, немцы в 41-м такого не творили и так не бомбили города. Немцы наоборот старались захватить города целыми а козломордые выжигают все на своем пути. явно пытаются сделать геноцид украинского народа а из Украины сделать пустыню
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15.03.2022 23:39
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Господь над нами,
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!
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15.03.2022 23:35 Відповісти
щось вже не видно на цензорі "рашошвайне" з дойчланду. чого б це?
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16.03.2022 08:20 Відповісти
мацковські свинособаки показують своє звірине єство - асвабадітелі зайшли в нашу хату.
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15.03.2022 23:36 Відповісти
свиноцабак в плен не брать...!
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15.03.2022 23:36 Відповісти
Кацапчику, приходь, пообрізаємо усе зайве, щоб не стирчало та не гвазділо.
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16.03.2022 03:21 Відповісти
ты это кому...?
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16.03.2022 06:47 Відповісти
вот пусть эти немецкие журналисты и поднимут тему против своего Шольца.который сопутствует противодействию наказания режима путина.пусть немцы поднимут рассказы бабушек-дедушек.которые пережили бомбёжки Германии и объяснят,что ы твуих условиях сейчас народ Украины.Но только украинцы не виновны в бомбёжках,как были виновны немцы за своего фюрера
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15.03.2022 23:38 Відповісти
Это обида за 8 лет озабоченности, притворства и умиротворения Северным потоком имени Меркель. Мы всё это видели и ощущения были так себе, мягко выражаясь. Лучше пройдите мимо, но не упрекайте украинцев сейчас.
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16.03.2022 00:08 Відповісти
Там,є попередній вбитий ,біля переднього колеса,чорної машини
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15.03.2022 23:38 Відповісти
Как говорила моя бабушка, немцы в 41-м такого не творили и так не бомбили города. Немцы наоборот старались захватить города целыми а козломордые выжигают все на своем пути. явно пытаются сделать геноцид украинского народа а из Украины сделать пустыню
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15.03.2022 23:39 Відповісти
Хто виїзджає за місто: бачите біля дороги кацапів - тисніть на газ і не зупиняйтесь. Не намагайтесь знайти порозуміння з цими підорами.
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15.03.2022 23:40 Відповісти
Ліки в череп
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15.03.2022 23:40 Відповісти
будьте прокляты кацапы
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15.03.2022 23:41 Відповісти
Ну тут я розумію тепер або ми або вони, третього не дано.
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15.03.2022 23:42 Відповісти
"мы на учениях, мы не знали, нас обманули"
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15.03.2022 23:45 Відповісти
Нахера брати в полон тих ублюдків,ще **** тут годуй то гівно!
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15.03.2022 23:47 Відповісти
Гореть вам в аду, мокшанские орки! По-любому силы света во главе с Украиной раз#**** вас. Да, нам будет тяжело. Но мы выдержим. Пид#ры! Слава Украине! Смерть врагам!
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15.03.2022 23:49 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю!
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15.03.2022 23:50 Відповісти
Увидите рабсейские фашисты чем вам обойдется кровь и война с

40 000 000 украинским народом. Похоронки будут у вас в каждом доме.
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15.03.2022 23:53 Відповісти
РАСИСТСКАЯ ********* !!!
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15.03.2022 23:53 Відповісти
Zдохніть цапи!
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15.03.2022 23:54 Відповісти
Будьласка Убийте їх всіх!! Молодих і старих, офіцерів і солдат,срочників і контрактників! Убийте! бо він потім вб"є вас або ваших рідних!
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15.03.2022 23:58 Відповісти
расею нужно сжечь дотла....
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16.03.2022 00:01 Відповісти
Свинособаки это бешенные животные. Уничтожать на месте .
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16.03.2022 00:06 Відповісти
Уничтожить **** .все они твари.поголовно.их просто необходимо уничтожать .Не удивляйтесь всему этому зверству.это только то немногое что фиксируется .менее одного процента .эти звери. творят ужасные вещи.что лучше и не представлять.безумного ********* и то болото необходимо месить .
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16.03.2022 00:09 Відповісти
русских при отлове закапывать живьем в землю !
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16.03.2022 00:54 Відповісти
Ну и как идентифицируешь мразь,нажавшую на курок? Ведь когда этой мрази повезет не сдохнуть,а попасть в плен,то что мы услышим? Правильно. ''Я не знал...сказали что едем на учения...и вообще я кашевар.." Просто коллективная безответственность среди массы орков.
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16.03.2022 07:27 Відповісти
Установить и объявить лимит на количество пленных, например - 10 000 голов. Остальных - на месте в расход.
Это стимулирует повышение скорости сдачи в плен винтогорогих.
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16.03.2022 12:52 Відповісти
это геноцид УКРАИНСКОГО народа !в плен этих тварей не брать!
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16.03.2022 14:47 Відповісти
 
 