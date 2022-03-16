Зеленський запросив друзів України відвідати Київ: "Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків". ВIДЕО

Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків. Але погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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