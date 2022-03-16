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війна (56641) Зеленський (17470)

Зеленський запросив друзів України відвідати Київ: "Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків. Але погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії

Автор: Богдан Гуньковський
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ЗМІ КНР підтримують пропаганду Москви та спотворюють зображення війни в Україні.
Джерело: The New York Times
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16.03.2022 01:39 Відповісти
Торгуются со Штатами за Тайвань на будущее. Прагматики поганые.
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16.03.2022 01:46 Відповісти
Ось що у Зеленського не відняти:
Вміє ЗАДАЛБУВАТИ!
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16.03.2022 01:55 Відповісти
У меня есть такая идея. ощущение.. Єто спекулятивно ессено, я не обладаю всей информацией.. но вот то что во мне, что я думаю :
-Или надо из НАТО просто вікинуть Германию и Венгрию и принять Украину. НАТО станет сильнее и организованнее
-Или НАТО надо распустить, (ну может пусть существует-но его время прошло) , но нужен новій военній союз. Не бюракратически -мертвій как НАТО сейчас.. а реальній.. Балтийские страні, Польша, Украина, Великобритания, Штаті, Канада..
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16.03.2022 01:56 Відповісти
Об этом уже сейчас поговаривают. В смысле о новом военном союзе.
НАТО... К сожалению, уже многие видят, что не все в этом союзе готовы воевать "один за всех и все за одного". Польша и прибалты не зря беспокоятся. Из за одной-двух мягкотелых, трусливых и насквозь продажных гнид все может полететь к чертям.
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16.03.2022 02:17 Відповісти
Буде новий військовий союз - США, Британія, її колишні домініони (Канада, Австралія), країни Балтії та Польща.
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16.03.2022 04:51 Відповісти
знову тупо хамить
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16.03.2022 09:31 Відповісти
 
 