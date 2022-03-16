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Зеленський запросив друзів України відвідати Київ: "Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків. Але погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
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Джерело: The New York Times
Вміє ЗАДАЛБУВАТИ!
-Или надо из НАТО просто вікинуть Германию и Венгрию и принять Украину. НАТО станет сильнее и организованнее
-Или НАТО надо распустить, (ну может пусть существует-но его время прошло) , но нужен новій военній союз. Не бюракратически -мертвій как НАТО сейчас.. а реальній.. Балтийские страні, Польша, Украина, Великобритания, Штаті, Канада..
НАТО... К сожалению, уже многие видят, что не все в этом союзе готовы воевать "один за всех и все за одного". Польша и прибалты не зря беспокоятся. Из за одной-двух мягкотелых, трусливых и насквозь продажных гнид все может полететь к чертям.