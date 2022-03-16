Захисники України знищили чергову колону ворожої техніки на Київщині. ВIДЕО

Захисники України знищили чергову колону техніки російських окупантів на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Київщина. Чергова колона техніки російських окупантів поспішає за своїм кораблем", - йдеться у повідомленні.

Де саме це відбулося, не повідомляється.

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