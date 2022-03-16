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Захисники України знищили чергову колону ворожої техніки на Київщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України знищили чергову колону техніки російських окупантів на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Київщина. Чергова колона техніки російських окупантів поспішає за своїм кораблем", - йдеться у повідомленні.

Де саме це відбулося, не повідомляється. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три танки та БМП: українська артилерія знищила техніку окупантів у Луганській області. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+50
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 08:42
+43
ЗСУ ТА УСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 08:43
+36
Це фантастика!!!
Яка майстерність. І це ствольна артилерія, а не якісь високоточні **********.
Респект та вдячність нашим захисникам.
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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16.03.2022 08:47
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 08:42 Відповісти
Хто в темі, чим це так ******* ?
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16.03.2022 08:49 Відповісти
В конце с самолёта, даже звук его слышен
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16.03.2022 08:50 Відповісти
Я не специалист по артилерии, но судя по тому, как кучно, в ряд идут взрывы, то это может быть град.
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16.03.2022 08:56 Відповісти
Бегемот,думаю це гаубиці.122 чи 152 не скажу.Перші два розриви пристрілочні. Спіймали ворога в "вилку",арт. термін.Потім "бєглий" вогонь. Увесь дивізіон стріляє з максимальною швидкістю.Приціл стоїть один і той самий,дуже кучно і дуже вразливо.Слава артилеристам і Слава Україні!
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16.03.2022 10:15 Відповісти
Героям слава !
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16.03.2022 11:30 Відповісти
Не важно чем, главное, куда надо и точно.
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16.03.2022 08:58 Відповісти
САУ.
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16.03.2022 08:58 Відповісти
никто не будет концентрировать так много САУ в одном месте . . . это работала обычная артиллерия
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16.03.2022 09:19 Відповісти
САУ - теж артилерія. По характеру та кучністі - це більш схоже на роботу батареї "градів"... Навіть дивізіон гаубиць (12-18 штук) так би не зміг "з першого разу" - для такого їм потрібно було б декілька разів пристрілюватись по одному і тому ж місцю.
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16.03.2022 11:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eT0TvAVJ9po


За Україну з вогнем завзяття. Хорея Козацька.Chorea Kozacky
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16.03.2022 09:25 Відповісти
Засекретили наглухо.
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16.03.2022 08:42 Відповісти
А нащо кацапам давати інфо про те, де саме в них "пшик" стався? І де саме знаходиться наша батарея/дивізіон "градів"? Нехай шукають, нехай бояться, нехай сіпаються від жаху.
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16.03.2022 11:36 Відповісти
Кучно кладуть!!!
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16.03.2022 08:42 Відповісти
ох-у-енно!
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16.03.2022 08:43 Відповісти
Так би дивився і дивився!
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16.03.2022 08:43 Відповісти
ЗСУ ТА УСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 08:43 Відповісти
пацаны гатите эту нечисть.
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16.03.2022 08:44 Відповісти
Од"їздилися. Туди їм і дорога, прямісінько чорту в пащу
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16.03.2022 08:44 Відповісти
Красівоє
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16.03.2022 08:46 Відповісти
Це фантастика!!!
Яка майстерність. І це ствольна артилерія, а не якісь високоточні **********.
Респект та вдячність нашим захисникам.
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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16.03.2022 08:47 Відповісти
Ну, не фантастика, конечно, но, да, дивизионом (видимо 2-х батарейным) сработали мастерски: два первых выстрела от разных батарей - пристрелка, а потом беглый огонь с распределением участков. Но, да, кучно легло. Командир дивизиона своё дело явно знает.
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16.03.2022 11:28 Відповісти
Ай як файно!
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16.03.2022 08:47 Відповісти
Українські захисники ви молодці! Смерть ворогам!
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16.03.2022 08:51 Відповісти
Нехай щастить
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16.03.2022 08:51 Відповісти
Слава украiнськiм воiнам! Смерть кацапам!
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16.03.2022 08:52 Відповісти
Хрестоматийно: Первая машина в колонне..., последняя машина..., все остальные...
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16.03.2022 08:55 Відповісти
я не бачу ні однієї машини. екран відео маленький, функція на всь екран відсутня
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16.03.2022 09:07 Відповісти
Для тебя их там нет,как просто,да?
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16.03.2022 09:45 Відповісти
а их там уже и на самом деле нет
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16.03.2022 11:23 Відповісти
ЗСУ красотунчики!!! Як гарненько вклали, як у кошик.
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16.03.2022 09:14 Відповісти
В Сети пользователи сообщают об активных боевых действиях в пригороде столицы. В частности Сергей Лойко пишет следующее:

От свидетелей событий (орфографию не трогал).

- "Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)

3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.

Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!

Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...

Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.

В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!

Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
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16.03.2022 09:23 Відповісти
нигде подтверждения еще нет
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16.03.2022 09:55 Відповісти
"Сьогодні цілу ніч були артилерійські бої, цілу ніч українська армія вела наступальні дії, цілу ніч той, хто живе в Києві, на західній частині особливо і в наближених населених пунктах, вони не могли цього не чути просто. Станом на зараз із того, що можу я говорити, в цілому все іде нормально, в цілому. Я буду дуже акуратно говорити, ми знищили достатньо багато військової техніки, достатньо багато живої сили. Більш точні дані буде оприлюднювати трішки пізніше Генеральний штаб, але станом на зараз в цілому операція іде нормально", - розповів Денисенко. Джерело: https://censor.net/ua/n3325608
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16.03.2022 11:16 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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16.03.2022 09:32 Відповісти
Артилерия - Боги войны!!!
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16.03.2022 09:40 Відповісти
Українські військові вибили російських окупантів з Бучі.

Про це повідомили у Збройних Силах України, передають "Коментарі".

За даними ЗСУ, ворог тікаючи, залишив бойову техніку, яку ховав поміж житлових будинків місцевих мешканців.

"Покинута техніка знищених кадировців. Буча. Тепер це можна опублікувати. Район зачищено нашими захисниками", - повідомили у Збройних Силах України.

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чому так багато саме покинутої,а не підбитої, техніки У Бучі..

тому що вона кадирівцям-МАРОДЕРАМ не потрібна для їх основної роботи..
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16.03.2022 09:45 Відповісти
Ляпотаааа )
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16.03.2022 11:40 Відповісти
 
 