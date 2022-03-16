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Воїни 93-ї ОМБр ювелірно знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С" у Тростянці. ВIДЕО
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Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С" на площі залізничного вокзалу у Тростянці на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
"Бійцям 93-ї бригади Холодний Яр вночі вдалося ювелірно знищити гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С". Ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу у Тростянці на Сумщині. Уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростою задачею. Утім, холодноярцям вдалося з нею справитися", - йдеться у повідомленні бригади.
"Щодня наближаємо перемогу!", - додають в бригаді.
Топ коментарі
+28 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар16.03.2022 09:14
+23 экзорцист
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+18 Gyro
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Были такие 2 болгарских монаха Кирилл и Мефодий. Они поставили себе цель: создать общеславянский язык, который бы понимали все словяне. Чтобы потом перевести христианские тексты на него и распространить их по славянским странам. Они создали такой язык, на основе болгарского. Этот язык стал называться церковнославянским.
А в россии на те времена проживало множество разных племен и было много говорок. Западные исследователи говорили: "Если человек в россии проедет на 50 км в сторону - то он уже не будет понимать тех людей. Потому что там уже живет другой народец, и у него другой язык".
То есть народы россии друг друга не понимали.
И вот этот церковно-славянский язык - это был тот язык, который заставил россиян понимать друг друга.
Первыми местами, где россияне обучались грамоте - это были церковно-приходские школы и монастыри. Учились там по священным писаниям, которые были написаны на церковном языке.
То есть, "русский" - это искусственный язык, который был разработан на основе болгарского.
Русский и болгарский алфавиты полностью совпадают.
что украинского языка нет. что русский - великий и могучий.
"русский" язык основан на церковнославянском. с примесью угрофинских и тюркских слов! Это факт!
церковнославянский разработан на основе болгарского! это факт!
совпадение "русского" и болгарского языков - 62%!
ты в этом вопросе ничего не понимаешь!
оказывается, что русский - это всего лишь говорка болгарского языка.
Первым делом хотелось бы обратить внимание на то, что кокошник является традиционным головным убором татарских женщин - ни один из славянских народов не носит подобных аксессуаров. Из этого можно сделать вывод о том, что кацапню нарядили в кокошники именно татарские завоеватели в тот период, когда превращали их из угрофиннов в угробурятов. Это является очередным подтверждением того, что кацапня не является славянами, что само по себе уже достаточно интересно, однако, наибольший интерес представляет из себя возникновение слова "кокошник", которое, как ни странно, славянского происхождения. Слово "кокошник" возникло от древнеславянского слова "кокош", что на современный язык переводится не иначе как "петух"!! Иными словами, данный аксессуар ассоциировался ни с чем иным, как с петушиным гребнем на голове. Из этого можно сделать нехитрый вывод о том, что изначально татары заставляли носить кокошник не только кацапок, но и кацапов, в силу того, что драли во все дыры казламордых московитов обоего пола! Древние славяне-русины и лицвины, которые жили по соседству в Великом Княжестве Литовськом, Руськом и Жемойтском презрительно называли казламордых репоедов с Мокшанских болот "петухами" или "кокошами", а ихняя столица Москва по праву считалась не медвежьим, а петушиным углом! Лишь со временем кацапня поняла, что так палиться с петушинными гребнями на головах среди приличных людей считается позором, и кокошник стал аксессуаром исключительно женским! кацапские *****-бабы в национальном костюме))
О том, насколько глубоко укоренились эти противоестественные нравы среди кацапни имеется масса подтверждений, в том числе и в художественной литературе. В частности, один из классиков 20-го века, А. Толстой несколько осветил вопросы склонности кацапов к содомии и мужеложству в своём романе "Пётр Первый", в котором чёрным по белому дал понять читателям, что для "цоря-батюжки" всея кацапидусов было в порядке вещей накуканивать своего денщика и близкого друга Александра Меншикова. Впрочем, подобные нравы среди казламордых не только сохранились до наших дней, но и продолжают прогрессировать, и об этом можно судить по популярности среди широких кацапских масс таких персонажей, как Боря Моисеев, Александр Зверев, Филипп Киркоров и прочих Николаев Басковых!