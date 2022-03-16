Російські окупанти викрали активіста Шевченка, який організовував мітинги за Україну в Бердянську. ВIДЕО

Окупанти викрали активіста Віталія Шевченка, який організовував мітинги за Україну в Бердянську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на OBOZREVATEL.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Місцевого підприємця, директооа турагентства "Темерінда", за даними журналістів, викрали з кафе "Капучіно" одразу після акції протесту, співорганізатором якої він був.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бердянськ - це Україна", - мешканці міста вийшли на мітинг проти окупантів. ВIДЕО

Окупанти на очах у багатьох свідків вивели Шевченка з закладу, запхали в автомобіль та вивезли в невідомому напрямку. Окрім нього було затримано ще кількох людей. Їхня доля та місцезнаходження наразі невідомі.



