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Російські окупанти викрали активіста Шевченка, який організовував мітинги за Україну в Бердянську. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти викрали активіста Віталія Шевченка, який організовував мітинги за Україну в Бердянську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на OBOZREVATEL.

Місцевого підприємця, директооа турагентства "Темерінда", за даними журналістів, викрали з кафе "Капучіно" одразу після акції протесту, співорганізатором якої він був.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бердянськ - це Україна", - мешканці міста вийшли на мітинг проти окупантів. ВIДЕО

Окупанти на очах у багатьох свідків вивели Шевченка з закладу, запхали в автомобіль та вивезли в невідомому напрямку. Окрім нього було затримано ще кількох людей. Їхня доля та місцезнаходження наразі невідомі.

Російські окупанти викрали активіста Шевченка, який організовував мітинги за Україну в Бердянську 01
Російські окупанти викрали активіста Шевченка, який організовував мітинги за Україну в Бердянську 02
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Топ коментарі
+24
Касапское гестапо. И скорее всего помогали опзжоповские полицаи. Но возмездие будет справедливым. Слава Украине!
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16.03.2022 09:48
+21
Рашистска мерзота! Смерть рашистським окупантам!
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16.03.2022 09:45
+21
внутренние предатели опзжо и другая сволота должна быть уничтожена, другого шанса не будет.
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16.03.2022 09:49
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Рашистска мерзота! Смерть рашистським окупантам!
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16.03.2022 09:45 Відповісти
Касапское гестапо. И скорее всего помогали опзжоповские полицаи. Но возмездие будет справедливым. Слава Украине!
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16.03.2022 09:48 Відповісти
внутренние предатели опзжо и другая сволота должна быть уничтожена, другого шанса не будет.
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16.03.2022 09:49 Відповісти
Скорійше за усе закатують до смерті .
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16.03.2022 09:55 Відповісти
Рашизм = фашизм
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16.03.2022 09:59 Відповісти
Беларуский сценарий.
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16.03.2022 10:35 Відповісти
Потому что надо не с флагами ходить , а мочить их. Оружие людям не раздали , теперь вот такое и будет. Нам раздали и мы даже если зайдут , будем из за угла их мочить , по партизански , уже договорились!А флаги потом вешать будем.Надо не развлекать их митингами , а создавать невыносимые условия , заснули - убей , остановились - убей , убей, убей , как можно больше уродов , что бы не понимали откуда стреляют , что бы боялись ходить , спать ,жрать , спать , что бы каждый унитаз на который они сядут взрывался! Тогда будет толк , а так это просто баловство!
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16.03.2022 11:05 Відповісти
Резонирует с моим восприятием!
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17.03.2022 13:41 Відповісти
Людолови-кассапи! Гірше паскудних тварюк! 853 роки займаються людоловством (і канібальством), бо раніше із-за хощів цього просто не було видно. 450 років за цим спостерігають наші західні цивілізатори... І їм якось нічого...
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16.03.2022 19:23 Відповісти
та бо колишні ******* толерастні цивілізатори теж займались людоїдством і канібальстіом, просто після 2 світової перевділись у тепліше... але шкурою чують резонанс з кацапами, і трохи інтуїтивно бояться себе в минулому...
ось такі аналогії в мене.
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17.03.2022 13:51 Відповісти
 
 