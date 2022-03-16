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Війська РФ вперше скинули бомби на цивільні об'єкти Запоріжжя, - голова ОВА Старух. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні в Запоріжжі російські війська вперше бомбардували цивільні об'єкти.
Про це у Телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Ранок виявився не добрим. Головна новина - вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними, ніхто не загинув", - йдеться у дописі.
Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду.
"Гуртожиток Запорізького національного університету. Від удару ракетою по вокзалу Запоріжжя-2 повилітали вікна. Головне - всі живі! Стіни відбудуємо!" - розповів Старух.
Топ коментарі
+32 Sashko Pavliuk
показати весь коментар16.03.2022 10:03
+10 Lvbnhj
показати весь коментар16.03.2022 10:06
+9 Совестно за Брата
показати весь коментар16.03.2022 10:03
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Будь ласка, зачекайте...
Все одно у них нема жалості і співчуття до укранців. Вони опариши, личинки Сатани. Виконайте своє призначення на Землі - знищіть ЗЛО, навіть якщо воно "прастой русскій мальчік".
Вони будуть "стаять до кАнца"? Хер, будуть драпать аж лапті відлітатимуть
Лять, звідки ви беретеся, тупы бламандушні дебіли?
Я ж не кажу їх розстрілювати на плацу й знімати на відео.
Долітє до Европи,а ця єуропа замість закрити небо веде бізнес з московією!
Европа, як ссуться закрити небо,моглаб хоч дати якусь зброю ППО/ПРО окрім передачі ам. Стінгерів! І то в мізерній кількості!
А дє хоч якийсь разультат? Чи вони вважають,що ковдрами будемо закривати небо, чи ловити авіабомби по півтони?!
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1986157514888508&id=100004828360523
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces
Давайте зупинимо ворога разом, долучайтеся до кібервійська України!
Наразі кожен з нас може взяти участь в DDOS-атаках на важливі сайти рф.
ІНСТРУКЦІЯ, ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ:
- Завантажте та встановіть браузер TOR https://www.torproject.org/download/
- Відкрийте в браузері TOR вкладку
https://stop-russian-desinformation.near.page/
і тримайте її відкритою
- Не тримайте браузер відкритим на весь екран
- НЕ ЗГОРТАЙТЕ БРАУЗЕР.
Ресурси вашого ПК будуть активно використовуватись для ddos-атак.
Якщо ПК почне зповільнюватись в роботі - оновіть сторінку.