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Окупанти вдарили по Вінниці ракетами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об’єкт. Жертв немає.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, інфомує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ніч була неспокійною. Внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено об'єкт. Наразі жертв немає", - сказав Борзов у відеозверненні в середу.

Він додав, що на місці обстрілу відбуваються рятувальні роботи.

Дивіться: З-під завалів атакованого окупантами аеропорту Вінниці дістали 6 поранених та 9 загиблих. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
"Попытки политиков начать объединение народов на славянской основе - славянизации - обречены на провал, «поскольку главный составляющий компонент славянизации - украинцы - никогда не смирятся с русификацией и русизмом". Джохар Дудаев.
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16.03.2022 10:08
+12
З опідорашуванням,бо головні "русифікатори2 до Русі не мають жодного відношення.будучи угро-фінами за походженням,тобто азіатами.
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16.03.2022 10:12
+10
Не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео!!!
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16.03.2022 10:06
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**** по станиславе.без паники.
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16.03.2022 10:02 Відповісти
Не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео!!!
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16.03.2022 10:06 Відповісти
Это старое фото
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16.03.2022 10:13 Відповісти
Это фото да.старое.а причина что трубят все время.не выкладывать фото разрушений. дабы не давать инфу для корректировок действий
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16.03.2022 10:30 Відповісти
к сожалению, до сих пор есть куча идиотов, которые тут же публикуют в местнom телеграмм : что и где бомбили.Конкретно по Виннице такое сообщение пришло тут же, в 4.01 утра, где - сколько ракет - результат . Не буду тут подробности писать.
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16.03.2022 10:45 Відповісти
На то они и идиоты Нормальные такого делать не должны .... привет Вишеньке
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16.03.2022 10:49 Відповісти
и тебе привет, с Вишеньки
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16.03.2022 10:59 Відповісти
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16.03.2022 11:04 Відповісти
"Попытки политиков начать объединение народов на славянской основе - славянизации - обречены на провал, «поскольку главный составляющий компонент славянизации - украинцы - никогда не смирятся с русификацией и русизмом". Джохар Дудаев.
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16.03.2022 10:08 Відповісти
З опідорашуванням,бо головні "русифікатори2 до Русі не мають жодного відношення.будучи угро-фінами за походженням,тобто азіатами.
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16.03.2022 10:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=k7upTVZCwyM&t=756s
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16.03.2022 10:23 Відповісти
Мордор повинен бути знищеним разом з його мешканцями. Там людей не має, а є лише людиноподібні орки, оскільки те, що вони творять люди робити не можуть.
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16.03.2022 10:21 Відповісти
А тим часом ярмакова влада на закритих перемовинах обговорює "нейтральний статус", "денафікацію" та "омеження чисельності війск України". Дуже хотів би щоб це було не так.
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16.03.2022 12:52 Відповісти
Суки парашні, щоб ви всі від сибірки виздихали на своїх московських болотах!
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16.03.2022 10:22 Відповісти
 
 