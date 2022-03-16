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Окупанти вдарили по Вінниці ракетами. ВIДЕО
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Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об’єкт. Жертв немає.
Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, інфомує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ніч була неспокійною. Внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено об'єкт. Наразі жертв немає", - сказав Борзов у відеозверненні в середу.
Він додав, що на місці обстрілу відбуваються рятувальні роботи.
Дивіться: З-під завалів атакованого окупантами аеропорту Вінниці дістали 6 поранених та 9 загиблих. ВIДЕО
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