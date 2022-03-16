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Війська РФ намагаються виявити та знищити систему ППО на Одещині. Йде підготовка до можливої висадки десанту, - ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог працює на те, щоб виявити систему ППО на Одещині.

Про це у відеозверненні в фейсбуку заявив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні була спроба супротивника виявити нашу систему ППО. Ворог працює на те, щоби її виявити та знищити. Наразі йде підготовка до можливої висадки десанту. Важко, але ми тримаємося", - наголосив Братчук.

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Він також уточнив, що кораблі Росії поки що нікуди не пішли з Чорного моря. Вони курсують, перегруповуються і створюють психологічний тиск.

Залишається високою ймовірність ракетних ударів по Одещині.
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Топ коментарі
+36
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16.03.2022 10:18
+16
ракетні удари - це все, на що здатна армія орків
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16.03.2022 10:19
+15
Пусть высаживаются. Закончится это все демилитаризацией их больших десантных калош и морского десанта.
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16.03.2022 10:23
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16.03.2022 10:18 Відповісти
ракетні удари - це все, на що здатна армія орків
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16.03.2022 10:19 Відповісти
Там десант російських фашистів дуже гаряче приймуть і упакують в мішки
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16.03.2022 10:19 Відповісти
Думаю багато з моря не вийдуть, катрани з крабами поживляться, розтовстіють. Сподіваюся після цього москальня в Чорному морі купатись не зможе, катрани будуть їх чекати по запаху ))
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16.03.2022 10:47 Відповісти
Китай уже решил оказать России экономическую и финансовую поддержку во время ее войны с Украиной и рассматривает возможность отправки военных грузов, таких как вооруженные беспилотники, опасаются официальные лица США.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан изложил аргументы США против российского вторжения на «интенсивной» семичасовой встрече в Риме со своим китайским коллегой Ян Цзечи, отметив, что Москва симулировала интерес к дипломатии, готовясь к вторжению.
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/15/china-has-already-decided-to-send-economic-aid-to-russia-in-ukraine-conflict-us-officials-fear
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16.03.2022 10:20 Відповісти
Хіба аліекспрес ще працює в невмитих?
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16.03.2022 10:23 Відповісти
Китай не стане оказывать России военную помощь по ряду причин ! Китаю нужна Россия в слабом и просящем состоянии для откачки природных ресурсов и аренды территорий дальнего востока ! Читать нужно только 中国 китайские правительственные газеты , где разъясняется каждый шаг руководства КНР в международных отношениях .
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16.03.2022 10:41 Відповісти
Да! насчёт слова (рассматривать) , рассмотрение может длиться очень долго , особенно в КНР !
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16.03.2022 10:44 Відповісти
Уже проверили кстати, -2 су30, если конечно правда
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16.03.2022 10:22 Відповісти
правда
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16.03.2022 10:30 Відповісти
нужно чаще менять позиции ПВО
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16.03.2022 10:23 Відповісти
РЛС бувають мобільні і стаціонарні
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16.03.2022 10:26 Відповісти
ПВО щиро вдячні за пораду.
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16.03.2022 10:27 Відповісти
Тут дуже багато військових аналітиків )))
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16.03.2022 10:39 Відповісти
Это всё бывшие инфекционисты.
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16.03.2022 10:49 Відповісти
Доречи, є цікава мисля чому наші воїни так файно воюють )) Справа в тому що всі наші військові щеплені західними вакцинами, а значить чіповані )))) Тому їм НАТА через супутники прямо в мозок відправляє цілевказування де москалі А чіповані супутником були взломані Ананімусами і тому вони часто вибухають прямо в середині танку )))))))))))))))
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16.03.2022 10:54 Відповісти
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16.03.2022 10:50 Відповісти
Пусть высаживаются. Закончится это все демилитаризацией их больших десантных калош и морского десанта.
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16.03.2022 10:23 Відповісти
Тільки **** море засруть обломками, бо біосміття катрани з крабами і бичками почистять.
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16.03.2022 10:55 Відповісти
Я вот не представляю как высаживать десант,если земля не под твоим контролем, чтобы всех положить на берегу?
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16.03.2022 10:27 Відповісти
А як вони скинули 60 десантників для захоплення Бродів Львівської області, ДБ...
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16.03.2022 10:29 Відповісти
Фейк
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16.03.2022 10:43 Відповісти
необхідно створити манок С-300. Можливо, надувна модель або модель з дерева. Після того, як справжня система використовує радар, поставте манок і дайте росіянам витрачати на нього ракети.
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16.03.2022 10:30 Відповісти
Вся кацапская ********* зальётся кровью на пляжа Одессы если успеет доплыть до берега
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16.03.2022 10:31 Відповісти
Очень трудно, медленно, но идут работы по установлению над Украиной бесполётной зоны. Но почему не пытаются в России установить безватную зону?
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16.03.2022 10:32 Відповісти
Походу дошло, что через Николаев по суше не пройти.
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16.03.2022 10:32 Відповісти
Входы в Днепробугский лиман защищены?
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16.03.2022 10:33 Відповісти
Будем надеяться что ситуация там лучше чем с теробороной Херсона
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16.03.2022 10:36 Відповісти
Сейчас идет подготовка к возможной высадке десанта.

Мамашки десантников наверное уже придумали на что деньги потратят.
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16.03.2022 10:36 Відповісти
УКРАИНА СМОЖЕТ ПОТОПИТЬ КОРАБЛИ АГРЕССОРА? ЕСЛИ ДА .ТО СУПЕР! СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.03.2022 10:43 Відповісти
Рашиські окупанти на кораблях стидаються підходити ближче до берега,снують туди сюди,бо суки знають що десь з-за якогось пагорба може зненацька з'явитись Нептунчик! Ваня,ти Нептунчика бачиш? Ні Вася не бачу! А вони є Ваня,є!!!
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16.03.2022 10:44 Відповісти
заїбали вони своїм десантоб, хай у морі самі втопляться там голодної риби до буя
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16.03.2022 11:07 Відповісти
Россияне запускают советские беспилотники Ту 143/243 "Рейс", которые уже бесполезные как разведчики, и годятся только для отработки ПРО на учениях. Но и тут сгодились, этот не нужный хлам запускается для выявления наших систем ПВО, которые гатят по ним, плюс вымывает у нас ценный ресурс ракет которые тратятся на них.
А в новостях нам гордо докладывают о сбитии "тактических беспилотники", и о том что паРаше якобы нечего запускать.
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16.03.2022 11:18 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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16.03.2022 12:07 Відповісти
 
 