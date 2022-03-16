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Війська РФ намагаються виявити та знищити систему ППО на Одещині. Йде підготовка до можливої висадки десанту, - ОВА. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог працює на те, щоб виявити систему ППО на Одещині.
Про це у відеозверненні в фейсбуку заявив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
"Напередодні була спроба супротивника виявити нашу систему ППО. Ворог працює на те, щоби її виявити та знищити. Наразі йде підготовка до можливої висадки десанту. Важко, але ми тримаємося", - наголосив Братчук.
Він також уточнив, що кораблі Росії поки що нікуди не пішли з Чорного моря. Вони курсують, перегруповуються і створюють психологічний тиск.
Залишається високою ймовірність ракетних ударів по Одещині.
Топ коментарі
+36 Перехватчик
показати весь коментар16.03.2022 10:18
+16 Виктор Коцяруба
показати весь коментар16.03.2022 10:19
+15 IN UA 7395a7cc
показати весь коментар16.03.2022 10:23
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Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан изложил аргументы США против российского вторжения на «интенсивной» семичасовой встрече в Риме со своим китайским коллегой Ян Цзечи, отметив, что Москва симулировала интерес к дипломатии, готовясь к вторжению.
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/15/china-has-already-decided-to-send-economic-aid-to-russia-in-ukraine-conflict-us-officials-fear
Мамашки десантников наверное уже придумали на что деньги потратят.
заїбали вони своїм десантоб, хай у морі самі втопляться там голодної риби до буя
А в новостях нам гордо докладывают о сбитии "тактических беспилотники", и о том что паРаше якобы нечего запускать.