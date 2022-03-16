Війська РФ намагаються виявити та знищити систему ППО на Одещині. Йде підготовка до можливої висадки десанту, - ОВА. ВIДЕО

Ворог працює на те, щоб виявити систему ППО на Одещині.

Про це у відеозверненні в фейсбуку заявив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

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"Напередодні була спроба супротивника виявити нашу систему ППО. Ворог працює на те, щоби її виявити та знищити. Наразі йде підготовка до можливої висадки десанту. Важко, але ми тримаємося", - наголосив Братчук.

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Він також уточнив, що кораблі Росії поки що нікуди не пішли з Чорного моря. Вони курсують, перегруповуються і створюють психологічний тиск.

Залишається високою ймовірність ракетних ударів по Одещині.