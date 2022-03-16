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Мешканка Маріуполя Єрська: Місто оточене. Немає зв'язку. Обстріли. Виїзди заміновано, але Маріуполь наш і продовжує захищатись. ВIДЕО

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У Маріуполі працює 50-60 прихистків для мешканців. Люди почали самоорганізовуватися.

Про це з Маріуполя розповіла Катерина Єрська, передає Цензор.НЕТ.

"Я жива. Місто оточене. Немає зв'язку. Обстріли. Виїзди заміновано, але Маріуполь наш і продовжує захищатись", - розповіла вона про стан в місті на 8 березня.

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Вона наголосила, що Маріуполь без світла, води, газу. У місті немає мобільного зв'язку.

"В окремих точках міста можна відправити смс", - додала вона.

"Продовжуються обстріли лівого берега біля Східного. Зараз перейшли на центр. Мікрорайон Східний майже повністю знесено з лиця землі. ... Продовжуються обстріли авіацією. Над містом постійно літають літаки", - розповіла Єрська.

З її слів у місті працює 50-60 прихистків для мешканців.

"Люди починають самоорганізовуватися. Їм немає як готувати їжу. Пиляють дерева, палети, палять багаття. У нас морозно. Продуктові (магазини. - Ред.), аптеки, магазини одягу - все, що може бути корисним, - взламано та розграбовано. По місту їздять банди мародерів. Я хочу сказати, що населення до них також приєднується, тому що місто знаходиться в блокаді, гуманітарний конвой не може сюди доїхати. Тіла вбитих лежать на вулицях. Їх немає кому ховати. Мер міста виїхав ще тиждень тому. Міська адміністрація якось продовжує працювати. В місті є поліція, ЗСУ, "Азов", прикордонники. Медики та екстренні служби продовжують працювати", - повідомила Єрська.
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Топ коментарі
+20
Людських життів жаль. Але якщо у людей така віра, то місто вистоїть. Якщо у Донецькому аеропорту воїни стали кіборгами, то у Маріку теомінаторами.
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16.03.2022 10:52
+7
мер красавец - сбежал как крыса
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16.03.2022 10:46
+7
УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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16.03.2022 10:53
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мер красавец - сбежал как крыса
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16.03.2022 10:46 Відповісти
Погоди, это может не правда.
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16.03.2022 10:49 Відповісти
Вона журналістка, і неперевірену інформацію не видасть в ефір.

Я з нею працював колись - файна і толкова, добрий спеціаліст.
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16.03.2022 11:08 Відповісти
В бой идут одни старики - YouTube
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16.03.2022 10:47 Відповісти
Людських життів жаль. Але якщо у людей така віра, то місто вистоїть. Якщо у Донецькому аеропорту воїни стали кіборгами, то у Маріку теомінаторами.
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16.03.2022 10:52 Відповісти
так поїдь в Маріуполь і поможи вистоїти, чужими життями легко розпоряджатись. В аеропорту стояли військові, цивільних там не було. Схоже, що в Маріуполі ще гірша обстановка, чим в блокадному Ленінграді, бо в Ленінград хоч через озеро могли возити продукти харчування. А тут повністю оточене місто. Правда Ленінград був у блокаді 872 дні. Якщо не звільнемо Маріуполь, не прорвемо кільце - там буде пекло, якщо вже не пекло.
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16.03.2022 11:22 Відповісти
Ти ***** хоч зрозумів, що я написав
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16.03.2022 11:31 Відповісти
так ти не жалій мешканців Маріуполя звіддаля, а поїдь туди і поможи
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16.03.2022 11:35 Відповісти
Чмо, мені 61. На відміну від тебе бидлота, я у Києві допомагаю людям,що потребують допомоги, продуктами. Сьогодні нажаль комендантська година. А застра, ********, я повезу матір до моргу, чий син загинув сьогодні. Нажаль це мало. Але якщо буде треба, то я ще зможу взяти з собою декілька цапів. Проблема у тому, що мене не беруть у тероборону, вакансій немає. І пішов ти нах...й, воїн диванний.
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16.03.2022 11:44 Відповісти
у тебе в ніку не написано що тобі 61 рік, це по-перше. По-друге, тільки ти один допомогаєш?
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16.03.2022 11:48 Відповісти
Я ніколи не казав, що я один допомагаю воїнам і людям. Це раз. По друге, будеш у Києві, зайди у Генпрокуратуру, якій я віддав майже 25 років і тобі скажуть мій вік. До речі, я звільнився з посади очільника одного з слідчих підрозділів у 2010 році за власним бажанням, коли твої донбасіти, завдяки пшонці, заполонили ГПУ. По трете, мої батьки, Царство їм небесне, говорили мені, що коли по життю зустрінеш *****, щось подібного до тебе, не вступай з ним у диспут, бо зі сторони буде враження, що розмовляють два недоумка. А тому, виконуючи їх волю, більше у мене не має бажання спілкуватися з таким задротом як ти. Слава Україні.
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16.03.2022 12:02 Відповісти
бувай, не час нині списи українцям один з одним ламати...закінчимо війну - тоді поговоримо.
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16.03.2022 12:06 Відповісти
Обов'язково
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16.03.2022 12:07 Відповісти
легко таке писати, не будучи в Маріуполі зараз... А люди хочуть жити.
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16.03.2022 11:48 Відповісти
УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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16.03.2022 10:53 Відповісти
Я справді помітив що замість мера тепер його заступник або радники виступають
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16.03.2022 10:55 Відповісти
Маріуполь місто вічної слави але оборонцям потрібна допомога як і місцевим необхідно зробити більше ніж можливо щоб їм допомогти.
Слава ЗСУ
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16.03.2022 11:00 Відповісти
ужас
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16.03.2022 11:04 Відповісти
Пропа-гандони русні знімали свій черговий фейк для казок-страшилок світу, але щось пішло не так…. .
https://www.facebook.com/100051192803821/videos/1149739222476409
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16.03.2022 11:30 Відповісти
Я подумал, что он сейчас встанет и укусит оператора, как в фильме ходячие мертвецы)
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16.03.2022 14:05 Відповісти
Будущий мэр Мариуполя
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16.03.2022 12:09 Відповісти
Мэр там вроде ахметовский был если не ошибаюсь.
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16.03.2022 13:38 Відповісти
там местные одна алкашня токо грабить и бухать умеют, видел как они целые цеха на метал режут, причем контраст - отремонтированный центр города после начала войны в 2014 г. и даже подьезды на окраинах и заброшенное не ухоженное кладбище которое полностью заросло з разворованными крестами на лом, точнее у них звезды вместо крестов, просто позор.
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16.03.2022 14:57 Відповісти
ТЕПЕРЬ ВСЁ ДОЛЖНО ЗАКОНЧИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ !!!
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16.03.2022 18:17 Відповісти
ТЕПЕРЬ ВСЁ ДОЛЖНО ЗАКОНЧИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ !!!
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16.03.2022 18:18 Відповісти
Мариупольцы! Держитесь! За всё воздастся! Правда за Украиной!
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16.03.2022 19:57 Відповісти
 
 