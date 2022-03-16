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Нацгвардійці завдали втрат російським морпіхам, які штурмують Маріуполь, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники Маріуполя один за одним відбивають штурми ворога та беруть полонених.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Приголомшлива бойова ефективність - перебуваючи в обороні під постійними ударами авіації, артилерії, безпілотників, ракет, ховаючись без світла, води та тепла у підвалах, захисники Маріуполя відбивають щодня штурм за штурмом, беруть полонених і знищили російського генерала!" - написав він.

Бутусов опублікував відео допиту полоненого. Той розповідає, що приїхав до України ще з 700-800 окупантами, половину з яких вже знищили захисники нашої держави.

Дивіться: Мешканка Маріуполя Єрська: Місто оточене. Немає зв'язку. Обстріли. Виїзди заміновано, але Маріуполь наш і продовжує захищатись. ВIДЕО

"Я не хотів їхати сюди. Нас змусили. Сказали, що відмовників посадять близько 10 років в'язниці. Неохочих їхати дуже багато. Дехто навіть відмовився, я не знаю, яка їхня подальша доля", - каже на відео полонений.

Також читайте: Окупанти обстрілюють Маріуполь ракетами з моря, - радник мера Андрющенко

Окупант називає своє перебування в Україні "дуже великою помилкою".

"Люди, військові цієї країни, захищають своїх людей. А ми тут просто не потрібні. Навіщо ми загалом сюди приїхали? Я закликаю всіх кинути зброю та поїхати звідси. Нехай тутешні люди самі розберуться, щоб у них все було добре, а не щоб ми бомбили і вбивали людей", - каже він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+54
Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.
ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.
2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.
Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.
3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.
Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.
За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.
За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"
Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.

Слава Нації!

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16.03.2022 10:58
+25
Як же хочеться, щоб війна перемістилася на Мордор, щоб їх самки зі своїми личинками ховалися в підвалах, голосили білугами і вили, голодали. Щоб ВСЕ у них було розбомблене, знищене. А самці прикопані.
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16.03.2022 11:01
+23
Видно же что пленный на ходу выдумывает. Не хотел он ехать видите ли уже. Только лох ему поверит.
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16.03.2022 11:00
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Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.
ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.
2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.
Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.
3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.
Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.
За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.
За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"
Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.

Слава Нації!

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16.03.2022 10:58 Відповісти
Одне слово: ЗБРОЯ ?
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16.03.2022 11:12 Відповісти
Щоби 5 мільйонів вийшли та вбили цим 5 мільйонам потрібна ЗБРОЯ !!!
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16.03.2022 11:14 Відповісти
В России заявляют, что Украина предлагает австрийский или шведский вариант нейтралитета - демилитаризованное государство с собственной армией. Об этом в среду, 16 марта, заявил представитель РФ на переговорах Владимир Мединский

Как и глава МИД РФ Сергей Лавров, он признал прогресс по некоторым позициям на переговорах.



"Это сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация, обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины", - сказал Мединский.



Отметим, в Украине подобные идеи официально не озвучивались.



Но, по его словам, пока нет подвижек по другим вопросам.



"Ключевой вопрос для нас - это статус Крыма и Донбасса. Целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификации, право русскоязычного населения и положение русского языка", - сказал Мединский.

Как сообщалось, новый раунд переговоров в режиме онлайн начался в понедельник и продолжается.

В Офисе президента накануне заявили, что переговоры между Украиной и Россией стали "более конструктивны".
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16.03.2022 11:48 Відповісти
Йдуть на х у й і ті хто пропонує нейтралітет, і ті, хто хоче ще чогось. Час працює на нас.
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16.03.2022 12:24 Відповісти
"обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии" - як це взагалі можна "обсуждать"?! Такі питання обговорюються лише в випадку повної капітуляціі, як це було після розгрому Німеччини у Другій Світовій. Це саме до цього нас веде наша влада?
"Целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификации" - а це що, політика Ярмака?
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16.03.2022 12:43 Відповісти
Так вот и я о том же. Войны не заканчиваются переговорами. Война заканчивается либо победой, либо поражением одной из сторон. А потом уже начинаются переговоры.
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16.03.2022 13:54 Відповісти
Підтримати Збройні Сили України
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Давайте зупинимо ворога разом, долучайтеся до кібервійська України!
Наразі кожен з нас може взяти участь в DDOS-атаках на важливі сайти рф.
ІНСТРУКЦІЯ, ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ:
- Завантажте та встановіть браузер TOR https://www.torproject.org/download/
- Відкрийте в браузері TOR вкладку
https://stop-russian-desinformation.near.page/
і тримайте її відкритою
- Не тримайте браузер відкритим на весь екран
- НЕ ЗГОРТАЙТЕ БРАУЗЕР.
Ресурси вашого ПК будуть активно використовуватись для ddos-атак.
Якщо ПК почне зповільнюватись в роботі - оновіть сторінку.
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16.03.2022 10:59 Відповісти
Чтоб инет свой полностью положить,который ели дышет?
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16.03.2022 11:03 Відповісти
не стоит этой херней заниматься,если много побитого оптоволокна и скорости нету,видео не посмотреть
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16.03.2022 11:05 Відповісти
не обовязково використовувати Тор, може бути любий броузер, головне щоб був VPN
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16.03.2022 13:10 Відповісти
Зачем их в плен брать? Они намерено убивают гражданских в Мариуполе
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16.03.2022 10:59 Відповісти
Видно що орку важко без матюків говорити, не звикло воно.
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16.03.2022 11:00 Відповісти
Видно же что пленный на ходу выдумывает. Не хотел он ехать видите ли уже. Только лох ему поверит.
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16.03.2022 11:00 Відповісти
Пусть теперь окопы роет для укрепления Марика. Сейчас наших ребят жалко заставлять делать такую роботу, опасно очень. А русню можно...
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16.03.2022 11:23 Відповісти
Лучше их использовать как манекены при оборудовании ложных позиций...
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16.03.2022 12:18 Відповісти
Як же хочеться, щоб війна перемістилася на Мордор, щоб їх самки зі своїми личинками ховалися в підвалах, голосили білугами і вили, голодали. Щоб ВСЕ у них було розбомблене, знищене. А самці прикопані.
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16.03.2022 11:01 Відповісти
Не прикопувати. Най щури ласують.
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16.03.2022 11:03 Відповісти
Чи на, чи під землею головне, щоб і фізично згнили, як гниють всередині.
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16.03.2022 11:05 Відповісти
Ну, всё в твоих руках
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16.03.2022 11:38 Відповісти
Зайшов на стрім..кацапи навіть не розуміють і не усвідомлюють шо відбувається, і шо з ними буде--дальше хіхоньки хахоньки..думають як в 2014 році відсидяться ..і надіються шо )(уйло їх спасе патамучта он вялікій..тьфу *** огидно говорити навіть
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16.03.2022 11:03 Відповісти
Не робіть їм компліменту, що вони думають. Тільки люди вміють думати.
Тепер весь світ поділився на людей і росіян.
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16.03.2022 11:06 Відповісти
***... А жерти воно буде що? пити? Люди там ковток води кожний рахують
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16.03.2022 11:07 Відповісти
Зенитные ракетные войска на юге Украины сбили два воздушных судна российских оккупантов.

Об этом сообщили командование Воздушных сил Украины, а также глава Одесской ОГА/ОВА Максим Марченко, передает pravda.com.ua.
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16.03.2022 11:08 Відповісти
а де тримати полонених чим кормити вони вбивають дітей і жінок а ви берете їх в полон в окруженії абсурд
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16.03.2022 11:13 Відповісти
копати траншеї теж комусь потрібно - покопає, то нагордують
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16.03.2022 11:19 Відповісти
Можна їх використовувати як манекени для розпорошення уваги та вогню ворога...
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16.03.2022 12:19 Відповісти
зачем берут этих тварей в плен??????
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16.03.2022 11:14 Відповісти
Заставили его прийти сюда, допустим. А убивать, грабить, разрушать всё тоже заставили?
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16.03.2022 11:16 Відповісти
Не верьте этим тварям! Путин = 80% русского народа.
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16.03.2022 11:19 Відповісти
99%
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16.03.2022 13:00 Відповісти
В цій війні винний не Путін, а ті , хто його вибирав, голосував за нього.
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16.03.2022 11:21 Відповісти
Вірніше написати ,що винен не конкретно Путін . ***** - це наслідок , а причина - рабські московити з їхнім дебільним менталітетом . А так цілком згоден.
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16.03.2022 11:28 Відповісти
Andriy Magera

2 hrs ·

Хочу попередити окремих персонажів, які можуть мати плани щодо територіальних поступок Терористичній Федерації.

По-перше, міжнародний договір з територіальних питань підлягає ратифікації Верховною Радою України. Без ратифікації він не набере чинності.

По-друге, укладення міжнародного договору, що суперечить Основному Закону (як і надання згоди на його обов'язковість нашим парламентом), є можливими лише після внесення змін до Конституції України (частина друга статті 9 Основного Закону).

По-третє, в умовах дії воєнного стану зміни до Конституції України заборонені (частина друга статті 157 Конституції України). Так само під час воєнного стану заборонені референдуми, зокрема щодо зміни території України.

По-четверте, зміни до Конституції України забороняються, якщо вони порушують територіальну цілісність України (частина перша статті 157 Конституції України). Тобто будь-яка гіпотетична зміна території України можлива, висловлюючись простою мовою, лише в сторону збільшення.

Майте також на увазі, що понад 2/3 українських респондентів за соціологією виступають за повернення контролю Украіни над усіма без винятку територіями, визнаними міжнародним співтовариством, тобто - з АР Крим, Севастополем, Донецькою і Луганською областями. Тому можете і без мене передбачити реакцію суспільства на можливі авантюри.

І нарешті останнє. Ще раз прочитайте статтю 111 Кримінального кодексу України. Може знадобитися.
Жодні наперсточні і очевидно неконституційні ідеї з дистанційним голосуванням для парламенту і КСУ вам не допоможуть. Так само як не допоможуть ініціативи на законодавчому рівні зняти юридичну відповідальність з політиків і державних службовців. Ми ж усі знаємо, для чого ви це робите, правда?

Тому не раджу.
Навіть не намагайтеся.
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16.03.2022 11:34 Відповісти
Навіть якщо вони не хотіли б їхати, є 100 способів бойковувати викоанння бойових задач. Їм не можна вірити.
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16.03.2022 12:15 Відповісти
Якщо відверто, то вже остореаседіли ці промови під копірку кацапських полонених. Ехал на учения. Не знал. Никого не убивал (стоял на блокпосту(с). Извините. Бросайте оружие. Сдавайтесь в плен. Езжайте домой. Віходите на митинги. Воно це бреше лише для порятунку свого мерзенного життя і всі це розуміють, і в Україні і за паребриком. Виходить на митінги проти пуйла - це слова в порожнечу, бо в телефонній розмові з полоненими мати каже йому що ми з путиним, жінка питає що він награбував, а неповнолітній син цікавиться скільки українців вбив татко
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16.03.2022 12:23 Відповісти
Розкаявся? Доведи! Сформувати загони, щоб мочили своїх. Відмова - на компост!
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16.03.2022 14:09 Відповісти
орков в плен брать не надо,их надо уничтожать за все что эти дикари наделали и ни
какого сочуствия и жалости,а кто из наших сочуствующих выразит жалость к оркам -
считать КАЛОБОРАНТАМИ.
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16.03.2022 16:39 Відповісти
 
 