Нацгвардійці завдали втрат російським морпіхам, які штурмують Маріуполь, - Бутусов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники Маріуполя один за одним відбивають штурми ворога та беруть полонених.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Приголомшлива бойова ефективність - перебуваючи в обороні під постійними ударами авіації, артилерії, безпілотників, ракет, ховаючись без світла, води та тепла у підвалах, захисники Маріуполя відбивають щодня штурм за штурмом, беруть полонених і знищили російського генерала!" - написав він.
Бутусов опублікував відео допиту полоненого. Той розповідає, що приїхав до України ще з 700-800 окупантами, половину з яких вже знищили захисники нашої держави.
"Я не хотів їхати сюди. Нас змусили. Сказали, що відмовників посадять близько 10 років в'язниці. Неохочих їхати дуже багато. Дехто навіть відмовився, я не знаю, яка їхня подальша доля", - каже на відео полонений.
Окупант називає своє перебування в Україні "дуже великою помилкою".
"Люди, військові цієї країни, захищають своїх людей. А ми тут просто не потрібні. Навіщо ми загалом сюди приїхали? Я закликаю всіх кинути зброю та поїхати звідси. Нехай тутешні люди самі розберуться, щоб у них все було добре, а не щоб ми бомбили і вбивали людей", - каже він.
Будь ласка, зачекайте...
1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.
ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.
Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".
Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.
2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"
Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.
Дожились.
Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.
Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.
Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.
3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.
4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.
Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.
Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.
За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.
Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.
За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.
Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.
Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.
Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.
Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.
І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"
Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.
Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.
Слава Нації!
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Как и глава МИД РФ Сергей Лавров, он признал прогресс по некоторым позициям на переговорах.
"Это сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация, обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины", - сказал Мединский.
Отметим, в Украине подобные идеи официально не озвучивались.
Но, по его словам, пока нет подвижек по другим вопросам.
"Ключевой вопрос для нас - это статус Крыма и Донбасса. Целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификации, право русскоязычного населения и положение русского языка", - сказал Мединский.
Как сообщалось, новый раунд переговоров в режиме онлайн начался в понедельник и продолжается.
В Офисе президента накануне заявили, что переговоры между Украиной и Россией стали "более конструктивны".
"Целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификации" - а це що, політика Ярмака?
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces
Давайте зупинимо ворога разом, долучайтеся до кібервійська України!
Наразі кожен з нас може взяти участь в DDOS-атаках на важливі сайти рф.
ІНСТРУКЦІЯ, ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ:
- Завантажте та встановіть браузер TOR https://www.torproject.org/download/
- Відкрийте в браузері TOR вкладку
https://stop-russian-desinformation.near.page/
і тримайте її відкритою
- Не тримайте браузер відкритим на весь екран
- НЕ ЗГОРТАЙТЕ БРАУЗЕР.
Ресурси вашого ПК будуть активно використовуватись для ddos-атак.
Якщо ПК почне зповільнюватись в роботі - оновіть сторінку.
Тепер весь світ поділився на людей і росіян.
Об этом сообщили командование Воздушных сил Украины, а также глава Одесской ОГА/ОВА Максим Марченко, передает pravda.com.ua.
2 hrs ·
Хочу попередити окремих персонажів, які можуть мати плани щодо територіальних поступок Терористичній Федерації.
По-перше, міжнародний договір з територіальних питань підлягає ратифікації Верховною Радою України. Без ратифікації він не набере чинності.
По-друге, укладення міжнародного договору, що суперечить Основному Закону (як і надання згоди на його обов'язковість нашим парламентом), є можливими лише після внесення змін до Конституції України (частина друга статті 9 Основного Закону).
По-третє, в умовах дії воєнного стану зміни до Конституції України заборонені (частина друга статті 157 Конституції України). Так само під час воєнного стану заборонені референдуми, зокрема щодо зміни території України.
По-четверте, зміни до Конституції України забороняються, якщо вони порушують територіальну цілісність України (частина перша статті 157 Конституції України). Тобто будь-яка гіпотетична зміна території України можлива, висловлюючись простою мовою, лише в сторону збільшення.
Майте також на увазі, що понад 2/3 українських респондентів за соціологією виступають за повернення контролю Украіни над усіма без винятку територіями, визнаними міжнародним співтовариством, тобто - з АР Крим, Севастополем, Донецькою і Луганською областями. Тому можете і без мене передбачити реакцію суспільства на можливі авантюри.
І нарешті останнє. Ще раз прочитайте статтю 111 Кримінального кодексу України. Може знадобитися.
Жодні наперсточні і очевидно неконституційні ідеї з дистанційним голосуванням для парламенту і КСУ вам не допоможуть. Так само як не допоможуть ініціативи на законодавчому рівні зняти юридичну відповідальність з політиків і державних службовців. Ми ж усі знаємо, для чого ви це робите, правда?
Тому не раджу.
Навіть не намагайтеся.
какого сочуствия и жалости,а кто из наших сочуствующих выразит жалость к оркам -
считать КАЛОБОРАНТАМИ.