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Миколаївська область (1828) Кім Віталій (452) медична допомога (84)

Військових медиків Миколаєва навчають іноземні колеги, - голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

До Миколаєва приїхали спеціалісти з військовї медицини з різних країн. Вони мають ефективний досвід, з яким діляться з українськими колегами у Миколаєві

Про повідомляє Цензор.Нет з посиланням на телеграм-канал Віталія Кіма.

"До нас приїхали військові медики із різних країн: Канада, США, Австралія. Допомагатимуть нашим. Буде навчання. Таким чином, посилимо медицину на лінії фронту", - сказав голова Миколаївсської ОДА.

Окрім цього Віталій Кім розповів, що йде робота з поповнення запасів та посилення захисту.

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"Сьогодні поїдемо з гуманітарним вантажем по селах, які звільнили наші військові. Також перевозимо людей на безпечну територію. З погляду військового – добре йде робота. Не без втрат з нашого боку, але втрати ворога кратно вищі. Ми рухаємось і женемо їх, відбираємо техніку", - підкреслив очільник Миколаївщини.
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Случайно это не организация «Врачи без границ»?
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16.03.2022 11:53 Відповісти
Военная (полевая) медицина совсем другое дело, не надо спутать с цивильной - алгоритмы действии, протоколы ТССС, ATLS, MARCH, MIST итд.
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16.03.2022 13:57 Відповісти
у кожно своє бачення призвища КІМ ...)))

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16.03.2022 14:48 Відповісти
 
 