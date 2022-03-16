Існування ООН втрачає будь-який сенс, доки РФ має можливість блокувати там рішення, - Турчинов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Поки Росія буде членом Радбезу ООН з правом блокуючого голосу, в діяльності Організації Об’єднаних націй немає жодного сенсу. Про це сказав Олександр Турчинов у штабі територіальної обороні міста Києва.
"Ця війна, – наймасштабніша після Другої Світової, довела недієздатність і неефективність більшості міжнародних організацій, головна мета яких – не допускати та зупиняти війну", – сказав він, передає Цензор.НЕТ.
Турчинов пояснив, що гарні пропозиції та резолюції за відсутності дієвих заходів сьогодні нікому не потрібні: "Так, Генсек ООН навіть соромиться називати війну війною, а Росію – агресором".
"Поки Росія буде членом Радбезу ООН з правом блокуючого голосу, в діяльності Організації Об’єднаних Націй немає жодного сенсу", – наголосив він, порівнявши ООН з Лігою Націй.
"Організація, статут якої присвячений недопущенню військового конфлікту, – саме для чого вона була створена після Другої Світової Війни, сьогодні просто обмежується пустими резолюціями. Вибачте, для чого платити внески до цієї організації? Щоб вона існувала за рахунок коштів людей, які сьогодні вмирають під час бомбардувань? Прийшов час позбавити Росію привілеїв Радянського Союзу та можливості блокувати рішення чи переглядати сенс, доцільність і ефективність міжнародних організацій, які повинні працювати на недопущення війни та на локалізацію військових конфліктів", – резюмував Турчинов.
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Може краще, все таки, до стоматологу?
Хроніки кримських подій достеменно відомі, сам Турчинов про них чимало інтерв'ю давав - google у поміч.
Про "паржать" - це вам до 73%, вони зараз афігенно ржуть над 2,5 роками просраної їх кумиром ракетної програми, започаткованої баригами-мародерами-папередниками, за допомогою продуктів якої можна було б суттємої кількості втрат уникнути...
Об этом сообщили командование Воздушных сил Украины, а также глава Одесской ОГА/ОВА Максим Марченко, передает pravda.com.ua.
а всі рішення мають бути утвержені Генеральною Ассамблеею.
a то всі звірі рівні але рівніші.
Рада Безпеки надуманий і нікому не потрібний орган.
2 hrs ·
Хочу попередити окремих персонажів, які можуть мати плани щодо територіальних поступок Терористичній Федерації.
По-перше, міжнародний договір з територіальних питань підлягає ратифікації Верховною Радою України. Без ратифікації він не набере чинності.
По-друге, укладення міжнародного договору, що суперечить Основному Закону (як і надання згоди на його обов'язковість нашим парламентом), є можливими лише після внесення змін до Конституції України (частина друга статті 9 Основного Закону).
По-третє, в умовах дії воєнного стану зміни до Конституції України заборонені (частина друга статті 157 Конституції України). Так само під час воєнного стану заборонені референдуми, зокрема щодо зміни території України.
По-четверте, зміни до Конституції України забороняються, якщо вони порушують територіальну цілісність України (частина перша статті 157 Конституції України). Тобто будь-яка гіпотетична зміна території України можлива, висловлюючись простою мовою, лише в сторону збільшення.
Майте також на увазі, що понад 2/3 українських респондентів за соціологією виступають за повернення контролю Украіни над усіма без винятку територіями, визнаними міжнародним співтовариством, тобто - з АР Крим, Севастополем, Донецькою і Луганською областями. Тому можете і без мене передбачити реакцію суспільства на можливі авантюри.
І нарешті останнє. Ще раз прочитайте статтю 111 Кримінального кодексу України. Може знадобитися.
Жодні наперсточні і очевидно неконституційні ідеї з дистанційним голосуванням для парламенту і КСУ вам не допоможуть. Так само як не допоможуть ініціативи на законодавчому рівні зняти юридичну відповідальність з політиків і державних службовців. Ми ж усі знаємо, для чого ви це робите, правда?
Тому не раджу.
Навіть не намагайтеся.
Пу не настільки псих, щоб це зробити. З точки зору медицини навряд чи він псих. Він тільки прикидається, щоб залякувати.
Вся його сутність в тому, що він КГБіст і пасинок ярого НКВДиста.
І головне в його позиції те що, як він каже, що розпад СССР це катастрофа.
І те що, за його маніпулятивним, брехливим твердженням, що українська нація і мова вигадки ворогів його мордора.