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війна (56671) ООН (2769) Турчинов (1084)

Існування ООН втрачає будь-який сенс, доки РФ має можливість блокувати там рішення, - Турчинов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Поки Росія буде членом Радбезу ООН з правом блокуючого голосу, в діяльності Організації Об’єднаних націй немає жодного сенсу. Про це сказав Олександр Турчинов у штабі територіальної обороні міста Києва.

"Ця війна, – наймасштабніша після Другої Світової, довела недієздатність і неефективність більшості міжнародних організацій, головна мета яких – не допускати та зупиняти війну", – сказав він, передає Цензор.НЕТ.

Турчинов пояснив, що гарні пропозиції та резолюції за відсутності дієвих заходів сьогодні нікому не потрібні: "Так, Генсек ООН навіть соромиться називати війну війною, а Росію – агресором".

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"Поки Росія буде членом Радбезу ООН з правом блокуючого голосу, в діяльності Організації Об’єднаних Націй немає жодного сенсу", – наголосив він, порівнявши ООН з Лігою Націй.

"Організація, статут якої присвячений недопущенню військового конфлікту, – саме для чого вона була створена після Другої Світової Війни, сьогодні просто обмежується пустими резолюціями. Вибачте, для чого платити внески до цієї організації? Щоб вона існувала за рахунок коштів людей, які сьогодні вмирають під час бомбардувань? Прийшов час позбавити Росію привілеїв Радянського Союзу та можливості блокувати рішення чи переглядати сенс, доцільність і ефективність міжнародних організацій, які повинні працювати на недопущення війни та на локалізацію військових конфліктів", – резюмував Турчинов.
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Топ коментарі
+33
Пастор абсолютно правий .
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16.03.2022 11:09
+29
Давно пора упразднить этот бесполезный орган.
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16.03.2022 11:05
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Давно пора упразднить этот бесполезный орган.
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16.03.2022 11:05 Відповісти
Щоб не болів хворий зуб - відрубати голову?!
Може краще, все таки, до стоматологу?
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16.03.2022 11:09 Відповісти
ООН вилікувати не можна , тільки евтаназія цієї імпотентної організації.
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16.03.2022 11:10 Відповісти
чому ж ні?Поміняти правила і все.
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16.03.2022 11:12 Відповісти
На жаль, вони складені так, що їх поміняти неможливо. Тим більше, рашка там багатьох тримає на гачку.
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16.03.2022 11:22 Відповісти
Наприклад ? Яким чином можна поміняти правила в цій ООН ,щоб такі як Кім Чен ІР, Асад або ***** не почували себе безкарними ? У вас є пропозиції ? У світі цінується і поважається лише сила . А оонівське белькотіння і тупі резолюції та засудження це просто ні про що . Більше того , як на мене ,це підлий заспокійливий самообман .
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16.03.2022 11:22 Відповісти
ну так оон не тільки конфліктами займається і й цілою кучою других питань.
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16.03.2022 11:30 Відповісти
що ти мелеш.. який зуб! там вся голова хвора! у тої недорганізації.....
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17.03.2022 08:20 Відповісти
ты сначала попробуй с бутылки встать, упразднялкин
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16.03.2022 22:04 Відповісти
Точно!! Всесвітня ОУН наведе лад!!
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16.03.2022 12:57 Відповісти
Для всіх розумних людей це було очевидно ще років з 40 тому)
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16.03.2022 11:22 Відповісти
Пастор абсолютно правий .
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16.03.2022 11:09 Відповісти
Совершенно верно. Распустить, как лигу наций
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16.03.2022 11:09 Відповісти
Винесли на розгляд сволоту, яка окупацій стільки зробила - викинули з ООН й навели стволи. ВЖЕ Україна - центр Європи, атаковано, то нафуй ООН? Не для стримання вигадане було?
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16.03.2022 11:09 Відповісти
Кривавий Пастор дурні не скаже, все правильно. Зараз (такої слушної нагоди вже може і не бути) або ООН (разом із імпотентним радбезом) перестане існувати за недоцільністю.
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16.03.2022 11:10 Відповісти
Цікаво...А що скаже кривавий пастор на запитання хто здав Крим?
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16.03.2022 14:18 Відповісти
Цим питанням варто було цікавитися тоді, коли це було на слуху, щоб тепер не задавати дурних питань.
Хроніки кримських подій достеменно відомі, сам Турчинов про них чимало інтерв'ю давав - google у поміч.
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16.03.2022 14:23 Відповісти
То було риторичне питання, а не до тебе. І Гугл мені ні до чого, бо ті подіі я знаю і пам"ятаю без Гугла. Розсмішив інтерв"ю турчинова....
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16.03.2022 18:24 Відповісти
Ну якби пам'ятали і знали, то не ставили б риторичних дурнуватих питань з кацапсько-медведчуківським нахилом.
Про "паржать" - це вам до 73%, вони зараз афігенно ржуть над 2,5 роками просраної їх кумиром ракетної програми, започаткованої баригами-мародерами-папередниками, за допомогою продуктів якої можна було б суттємої кількості втрат уникнути...
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16.03.2022 19:06 Відповісти
От тепер зрозуміло. Зеленський тобі не такий, бо ти хотів медведчуків -пінчуків і подібних.
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16.03.2022 23:35 Відповісти
ну так процитуй нам тоді стенограмму засідання СНБО під головуванням Турчинова з приводу захвата Криму
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16.03.2022 22:06 Відповісти
Так там же розумний Дмитрий Маначин dae4a6cc в Гугл посилав. То я вже не буду посилать... ні в Гугл ні по маршруту. А мої цитати тут ні до чого... є факти.
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16.03.2022 23:39 Відповісти
є факти шо ти сідіш на бутилкє, чмо лішнєхромосомноє
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18.03.2022 12:14 Відповісти
Завидуй молча...
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19.03.2022 21:49 Відповісти
Хто здав Крим?
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16.03.2022 20:54 Відповісти
99% крымских ментов и СБУ-шников с украинскими паспортами, не? и 80% армейцев
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18.03.2022 12:15 Відповісти
так я не вас питав, а "так звану" україно4ку
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18.03.2022 23:51 Відповісти
Зенитные ракетные войска на юге Украины сбили два воздушных судна российских оккупантов.

Об этом сообщили командование Воздушных сил Украины, а также глава Одесской ОГА/ОВА Максим Марченко, передает pravda.com.ua.
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16.03.2022 11:10 Відповісти
Прав. Есть - ООМ и ООЖ , а в добавок к ним, для дипломатов-- ООН.
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16.03.2022 11:11 Відповісти
ООН - просто годівниця для чиновників.
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16.03.2022 11:11 Відповісти
Представте, що засуджений на суді має право блокувати рішення після вироку судді.
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16.03.2022 11:14 Відповісти
полный нонсенс.., с Россией повели себя как сцыкунчики
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16.03.2022 11:26 Відповісти
параша порушила процедуру і не подавала заявку на втуп в оон після розвалу совка. Скористайтесь нарешті цим. Женіть їх звідта.
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16.03.2022 11:15 Відповісти
Тільки вони цього ніяк помічати не бажають і стверджують як мантру, що не можуть вигнати рашку федерашку з Ради Безпеки ООН, ніяк не можуть.
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16.03.2022 12:06 Відповісти
Факт...ООН ОБСЄ..та інші...це тільки виражєніє озабоченностєй... толку ніякого..Необхідно Створити такий орган шоб ні одна країна навіть не подумала нападати та захоплювати іншу..Якшо тільки якась країна вводить війська на іншу--весь світ повинен розхирачити нахер агрессора..і тоді показати приклад іншим--нєхер шастать
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16.03.2022 11:16 Відповісти
ООН показала хто є хто.
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16.03.2022 11:17 Відповісти
жодна країна не повинна мати право вето,
а всі рішення мають бути утвержені Генеральною Ассамблеею.
a то всі звірі рівні але рівніші.
Рада Безпеки надуманий і нікому не потрібний орган.
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16.03.2022 11:20 Відповісти
Капитан Очевидность
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16.03.2022 11:20 Відповісти
От ООНа толку мало.., все застыли в позе ожидания!Ждут., ничего не могут
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16.03.2022 11:25 Відповісти
Andriy Magera

2 hrs ·

Хочу попередити окремих персонажів, які можуть мати плани щодо територіальних поступок Терористичній Федерації.

По-перше, міжнародний договір з територіальних питань підлягає ратифікації Верховною Радою України. Без ратифікації він не набере чинності.

По-друге, укладення міжнародного договору, що суперечить Основному Закону (як і надання згоди на його обов'язковість нашим парламентом), є можливими лише після внесення змін до Конституції України (частина друга статті 9 Основного Закону).

По-третє, в умовах дії воєнного стану зміни до Конституції України заборонені (частина друга статті 157 Конституції України). Так само під час воєнного стану заборонені референдуми, зокрема щодо зміни території України.

По-четверте, зміни до Конституції України забороняються, якщо вони порушують територіальну цілісність України (частина перша статті 157 Конституції України). Тобто будь-яка гіпотетична зміна території України можлива, висловлюючись простою мовою, лише в сторону збільшення.

Майте також на увазі, що понад 2/3 українських респондентів за соціологією виступають за повернення контролю Украіни над усіма без винятку територіями, визнаними міжнародним співтовариством, тобто - з АР Крим, Севастополем, Донецькою і Луганською областями. Тому можете і без мене передбачити реакцію суспільства на можливі авантюри.

І нарешті останнє. Ще раз прочитайте статтю 111 Кримінального кодексу України. Може знадобитися.
Жодні наперсточні і очевидно неконституційні ідеї з дистанційним голосуванням для парламенту і КСУ вам не допоможуть. Так само як не допоможуть ініціативи на законодавчому рівні зняти юридичну відповідальність з політиків і державних службовців. Ми ж усі знаємо, для чого ви це робите, правда?

Тому не раджу.
Навіть не намагайтеся.
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16.03.2022 11:33 Відповісти
Навіть, якщо влада, під тиском, незаконно піде на злочин територіальних поступок, то їх ніяк не визнає цивілізований світ. У всякому випадку санкції не ослабнуть, а може й збільшаться.
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16.03.2022 11:45 Відповісти
Якщо не вдасться лишити мордор права блокування, то треба створити новий ООН без блокування мордором. А цей зразу після цього розпустити.
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16.03.2022 11:37 Відповісти
Хтось може сказати, що розпуск цього заблокує мордор. Ну і нехай блокує. Там залишаться тільки вони, а інші підуть звідти. Ну може ще Сербія і декілька інших. Всього біля п'яти. Ну і хай вони там засідають.
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16.03.2022 11:53 Відповісти
Просто отказаться признавать правопреемственность России в отношении наследия СССР.
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16.03.2022 12:50 Відповісти
Захід боїться, що якщо вони активно включаться у війну, то мордор може запустити в дію ядерну зброю проти них.

Пу не настільки псих, щоб це зробити. З точки зору медицини навряд чи він псих. Він тільки прикидається, щоб залякувати.

Вся його сутність в тому, що він КГБіст і пасинок ярого НКВДиста.

І головне в його позиції те що, як він каже, що розпад СССР це катастрофа.
І те що, за його маніпулятивним, брехливим твердженням, що українська нація і мова вигадки ворогів його мордора.
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16.03.2022 12:24 Відповісти
Треба кардинально реформувати ООН, або ж створювати зовсім нову організацію.
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16.03.2022 12:40 Відповісти
давно пора разогнать к ******** матери этих ********* и импотентов!Израиль об этом все годы своего существования напоминает!
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16.03.2022 14:22 Відповісти
Абсолютно вірно! Кажу це ще з 14-го року.
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16.03.2022 22:49 Відповісти
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ НОВУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ КОТОРАЯ ХОЧЕТ УНИЧТОЖИТЬ ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ !!!
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17.03.2022 08:10 Відповісти
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ НОВУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ КОТОРАЯ УНИЧТОЖИТ ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ !!!
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17.03.2022 08:11 Відповісти
 
 