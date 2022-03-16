Електрики нема. Але є армія, є озброєння, є Stinger’и, є NLAW’и, - голова Чернігівської ОВА Чаус. ВIДЕО
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Панічні пости в соцмережах про розбомблений Чернігів не відповідають дійсності.
Про це заявив у ранковому відеозверненні голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Чернігові та багато де в області відсутнє електропостачання. Відповідні служби розуміють проблематику і працюють над усуненням", - сказав він.
Чаус зазначив, що не може дати більш конкретну інформацію, щоб вона не потрапила до ворога. Але влада розуміє, що відбувається з електрикою. А ремонтні бригади працюють над відновленням струму.
"Зранку в соціальних мережах читаю дуже багато панічних постів на кшталт "Усе пропало! Караул! Чернігів розбомблений. Нічого нема. Армії нема". Дивіться, є армія, є озброєння, є Stinger’и, є NLAW’и, є інше потужне озброєння в місті Чернігові та біля міста Чернігова. Наші Збройні Сили потужні і наносять щогодини потужних ударів по силам російського супротивника. Це – чиста правда. Росіянам зараз невесело біля Чернігова та інших населених пунктів області", - запевнив він.
"Сьогодні максимально забезпечуємо гуманітарні вантажі: їжа і ліки. ... Віримо в Бога і в Збройні Сили України!" - додав Чаус.
Будь ласка, зачекайте...
Хлопці що захищають Чернігів кажуть що кацапам пи#да й Чернігів їм не взяти.
Напомним что именно по железной дороге продолжает осуществляться основная переброска сил оккупантов в Украину.