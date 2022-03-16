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армія РФ (13520) СБУ (10055) Суми (392)

"Мы должны проехать через город Сумы, а в Сумах еще ни одна колона не выжила", - СБУ оприлюднила чергову розмову окупанта. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На нових перехоплених розмовах СБУ чути, як російський солдат-строковик розповідає своїй матері, що в Україну вони в’їхали "без проблем, а ось виїхати не можуть". І тепер їм прийшов наказ висуватися на Суми...

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал СБУ.

" А через місто Суми ще ні одна наша колона не виживала. Ніхто, ні одна колона не доїжджала цілою. Якщо все вийде, я б хотів скласти зброю - аби не їхати на Суми", - жаліється російський окупант матері. Він, як і всі його побратими, наляканий і деморалізований. Хоче додому і розуміє, що підмоги чекати нізвідки.

Загарбник зізнається, що вони в оточенні, і шансів 50/50.

Також дивіться: СБУ затримала 60 колаборантів і викрила 20 ворожих ДРГ у різних регіонах. ВIДЕО

"А ось назви українських міст, які живуть під обстрілами і бомбардуваннями, але героїчно обороняються, до кінця життя будуть частиною нічних кошмарів рашистів", - впевнені у Службі безпеки України.
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Топ коментарі
+75
В НАТО доведеться приймати Сумську тероборону окремо.
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16.03.2022 12:23
+68
СвиноМатка даже не понимает о чем речь...
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16.03.2022 12:22
+47
Это дорога в ад
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16.03.2022 12:22
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СвиноМатка даже не понимает о чем речь...
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16.03.2022 12:22 Відповісти
шо, мотор заглох...
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16.03.2022 12:30 Відповісти
Так странно, что без матюков.
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16.03.2022 14:39 Відповісти
город Суми,бляха муха
це Суми, не Сумі довбні, і з них немає виходу для кацапів
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16.03.2022 21:27 Відповісти
Это дорога в ад
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16.03.2022 12:22 Відповісти
Sudia po zaglaviju, v Summax daže ogorody zaminirovany
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16.03.2022 16:18 Відповісти
В НАТО доведеться приймати Сумську тероборону окремо.
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16.03.2022 12:23 Відповісти
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16.03.2022 12:24 Відповісти
господи!, чтоб это было правдой!!
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16.03.2022 12:40 Відповісти
сказали что брехня
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16.03.2022 16:09 Відповісти
50/50 оптимистические прогнозы и скорей всего не реальные
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16.03.2022 12:26 Відповісти
Нормальный прогноз - или сдохнет, или плен...
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16.03.2022 12:29 Відповісти
то же вариант
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16.03.2022 12:32 Відповісти
очень даже реальные, 50% труп или 50% плен...
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16.03.2022 12:41 Відповісти
Я вот уже начинаю сомневаться в подлинности этих разговоров. Если бы мне сын позвонил и сказал, что окружен и все плохо, у меня бы уже просто истерика была и я бы рвала и метала. А ответ этих свиноматок очень спокойное "понятно"
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16.03.2022 12:26 Відповісти
Просто орки...
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16.03.2022 12:29 Відповісти
Согласен, даже папа бы заволновался. А тут такое... типа "а, не вернешься, ну ладно, хер с ним"
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16.03.2022 12:31 Відповісти
Так они уже Киев 5 раз взяли. А тут такая инфа. Когнтивный диссонанс
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16.03.2022 12:38 Відповісти
у меня есть родственники в мордоре (да у многих у кого они есть) так вот еще до войны когда я с ними разговаривал то упаси бог что бы они чего лишнего сказали а это было еще до воны до закона о фейках
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16.03.2022 12:32 Відповісти
Эти горе мамки действительно нихера не понимают, что происходит с их армией, она же по телевизору непобедима "анало говнет". Вот и спокойна. Ведь рашики сначала сказали что мясо забирать не будут, вот и гниёт оно по вокзалам и моргам ******** на границе
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16.03.2022 12:34 Відповісти
"Наражатєльніци" загартовані Афганом, Ічкерією, Сірією... Іх на іспуг нє возьмйош!
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16.03.2022 14:09 Відповісти
Правда завжди неправдоподібна. Це ви би зреагували інакше, ви, я,будь-яка інша людина. А це-кацапи.Кацапи не люди.
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16.03.2022 12:36 Відповісти
Они тупо ни чего не понимают , а если так интересно можете посмотреть ихние видосики на Ютубе , семейные может и прозрение прийдёт какие у них отношения в семьях , я по ссылкам ни один раз попадал . Или вот недавно - хакасская самка - там как раз таки про войну против хохлов за то что они убили " моторылу"
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16.03.2022 12:37 Відповісти
Даремно ви намагаєтесь натягти власного капелюшка на кацапську квадратну голову. Розмови справжні.
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16.03.2022 12:37 Відповісти
Да они их там в большинстве своем делают, а потом через 9 месяцев высирают в пьяном угаре. Поверьте. Поэтому и отношение такое у свино-маток к своим высеркам: сдох Никодим - да и хер с ним.
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16.03.2022 12:38 Відповісти
Та ні, скоріш за все, так і є.

Я служив ще за СССР на території росії. Там народ мислить абсолютно іншими категоріями. Якщо "салдатіка" родіна куди-небудь послала, то мама автоматично вже готова, що він може загинути. Причому для них це нормально. Так само як нормально те, що всі війни є загарбницькі і їх синочки мордують, граблять, вбивають і насилують. Вони реально вважають, що так має бути. Вони цілком щиро питають, скільки чурок, хахлов, бандер або афганців синочок вбив, і тішаться з того!

Тому тут справа зовсім ні в якому не в путіні. Сьогодні путін, вчора сталін, лєнін, завтра - черговий такий самий виродок. Питання треба вирішувати в корені - рашка як країна повинна перестати існувати, бо такі проблеми у світі будуть цілий час.
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16.03.2022 12:41 Відповісти
"цілий весь час", переводчик очини
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16.03.2022 14:20 Відповісти
почини
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16.03.2022 14:21 Відповісти
Щось ви, тролі, мене постійно до москалів сватаєте))

Ще вам розкажу, як то було на тій росії. 1988-1989 рік, підмаасков'є, ліси, в/ч у секретному містечку. Офіцери СПЕЦІАЛЬНО їздили до Львова раз на рік за призовниками-студентами! Знаєте для чого?
Їм потрібні були хахли, а краще - бандери, щоб навести порядок в полку.

Хахли були так званими каптьорщиками, поварами, музикантами, водіями старших офіцерів, старшинами в ротах і т.д. Я був полковим писарем, бо напевне один зі всього полку (а там солдатів строкової служби було аж 1025 штук) був грамотний! Тобто у 18 років я, хлопець зі Львова, українець, цілком грамотно писав по російськи, і вів все діловодство полку, поки служив. Якби в совєцкій армії не було хахлів і "німців" (це були прибалти), був би самий натуральний бардак і піздєц - що і спостерігається у них зараз.

Змінив я такого собі Миколина Миколу Миколайовича з Тернополя, який йшов на дємбель. То поки він мене вчив собі на заміну, ми придумали з ним таку гру - заміняти російські матюки українськими словами. То був капєц. Ми з реготу каталися по підлозі, коли намагалися розповідати по українськи, що казав той чи інший офіцер чи прапор в різних ситуаціях...

Яке то цікаве наше життя...

Я пригадую, у квітні 1989 року мене відпустили на 10 днів. Тоді так відпускали типу у відпустку. Приїхав я до Львова - а тут вже революція повним ходом. Всюди жовто-сині прапори, мітинги, "ганьба!"...)) Ну і треба було привезти назад обов"язково самогонки і сала (бо ж з України). А я ще прихопив ту газету обкому КПУ, яка в нас виходила. Називалася "Вільна Україна". Ви, тролі, певно точно того не знаєте.

Приніс я ту газету в штаб, поклав біля себе на столі і стукаю на машинці, вже й забув про неї. Приходить такий підполковник Грішин, заст.нач.штабу. Глянув на неї... і аж позадкував. І так якось не впевнено каже:
- А вото етава нє нада, нє нада...
І я дивлюся, а в нього реальний переляк в очах.
- Та що ви, кажу, товаріщ подполковнік, дивіться, то ж орган Львівського обкому КПУ. Дивіться, он ордени Лєніна на верху газети... А він далі:
- Спрячь ета!

Ну ви уявляєте? А ви кажете, що москалі дурні. Та вони завжди такі налякані і ******* були, навіть старші офіцери.
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16.03.2022 17:09 Відповісти
Дело в том что кацапоиды всю жизнь с кем то воюют. Сдохнуть на войне для них обыденность. Бабы все равно нарожают новых. Кроме того на Кацапстане еще страшнее чем на войне.
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16.03.2022 12:45 Відповісти
Вы судите с точки зрения людской психики. Психика орков абсолютно иная.
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16.03.2022 12:46 Відповісти
Их интересует ипотека,цена на унитаз и деньги за мертвого сына.
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16.03.2022 13:04 Відповісти
ждут 7 лимонов за тело ,что тут не понятно
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16.03.2022 13:08 Відповісти
Она просто не понимает о чем сьін говорит, у них войньі нет , и трупов нет, а подругому кричала бьі и рвала волосьі.
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16.03.2022 13:09 Відповісти
Чтоб вы все сдохли твари!!
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16.03.2022 12:27 Відповісти
Якісь дивні орки. Спулкується з мамашою без в рот позарот.
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16.03.2022 12:28 Відповісти
Представники інтеллектуального прошарку. Рідкість,але є.Як без них.
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16.03.2022 12:41 Відповісти
Как меня раздражает этот говор кацапских свиноматок...
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16.03.2022 12:29 Відповісти
здохните тут твари.
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16.03.2022 12:30 Відповісти
В Украине посевная. Вывоз удобрения из страны запрещен
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16.03.2022 12:31 Відповісти
Таке враження, що цій свиноматці син похер. Навіть по голосу це відчувається. Вона руки потирала, відправляючи свого ******** в Україну, надіючись, що той погасить кредит. А зараз напевно не проти, щоб його тут захерячили, адже ***** за вбитого там щось пообіцяв. Але є одне но. Вона хер получить гроші, якщо від удару нашого Байрактару, арти чи літунів, голова її ваньки опинеться у Сумській області, ноги у Чернігівській, а яйця за поребриком.
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16.03.2022 12:32 Відповісти
Мабуть, саме тому по Сумах і їбаше два дні поспіль кацапська артилерія: вчора шмаляли цілий день зранку до ночі, сьогодні ******* зранку. Поки що в місті тихо, але, думаю, до вечора орки активізуються знову. До речі, стосовно цих обстрілів не знайшов у новинах жодної згадки (ні вчора, ні сьогодні), ніби у нас тут тихо-тихесенько.
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16.03.2022 12:34 Відповісти
можливо там інтернету немає
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16.03.2022 12:40 Відповісти
Де немає? Я із Сум.
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16.03.2022 12:43 Відповісти
Є інтернет в Сумах. Просто чомусь київських журналістів Суми майже не цікавлять. Вчора орки порушили режим тиші(можливо якась москальська п'янь випадково щось натисла) і Сумська тероборонівська артилерія накидала їм по їхніх позиціях в Гребеніковці, по інфі від місцевих дуже боляче накидала.
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16.03.2022 12:50 Відповісти
Так, про Суми наче забули.
Сусід казав, що орки з артою засіли десь в районі Низів і шмаляють приблизно звідти.
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16.03.2022 12:55 Відповісти
А зачем светить свои позиции?Работают по тихому.Сегодня не гупают,значит никто не забыл про Сумы
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16.03.2022 13:09 Відповісти
Я щось писав про "світити позиції"? Чи про перелік місць прильотів? Я говорю про те, що про обстріли Сум немає жодної згадки. Взагалі. Навчись вчитуватись в написане.
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16.03.2022 13:14 Відповісти
Поки пробують пробити їм коридор під Сумами а там річка Псел і міст, тому і тиша.
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16.03.2022 12:44 Відповісти
Маме по *** смотрю полностью …
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16.03.2022 12:37 Відповісти
Ну чому? Вона ж поцікавилась что ана может сдєлать
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16.03.2022 12:44 Відповісти
Еще нарожает, а за этого сынка ей дадут 5млн деревяных))
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16.03.2022 13:50 Відповісти
Мені от цікаво, як ся має сумський сєпарок андруша сміцкий.
Чи отримав він подаруночок від путлєра
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16.03.2022 12:37 Відповісти
УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ УСІМ ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ ********* - ЗАЛІЗОБЕТОНОМ...!!!
В УКРАЇНІ КОЖНИЙ КУЩ, КАМІНЬ, ДЕРЕВО МАЄ СТРІЛЯТИ ПО ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ МАЦКАЛЯМ...!!!
КОЖЕН БУДИНОК МАЄ СТАТИ УДАРНОЮ ФОРТЕЦЕЮ ТА ПОРТАЛОМ ЧЕРЕЗ КОТРИЙ УСІХ ЦИХ КАЦАПОМОРДИХ УБЛЮДКІВ ТРЕБА ВІДПРАВИТИ НА ЗУСТІЧ І ПОКАЯННЯ З ВСЕВИШНІМ У ПЕКЛО...!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ КАЦАПОМОРДИМ МАЦКАЛЯМ...!!!
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16.03.2022 12:40 Відповісти
Так зручніше їх "писати" та вираховувати
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16.03.2022 12:49 Відповісти
"вас собираются освобождать?" =) Так они же освободители? Освобождать освободителей? =)))
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16.03.2022 12:44 Відповісти
Вот Сумцы молодцы. до войны даже незнал название этого города. Вот теперь будут даже снимутся о героизме их фильмы. ну из Сумы есть один продажный Юрий Подоляк радовался вторжению России псевдоэксперт.
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16.03.2022 12:44 Відповісти
Сумщина партизанський край і на сьогодні це так, роздали з камазів зброю людям вони й партизанять
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16.03.2022 12:51 Відповісти
эта гнида (подоляк) еще за год войну с украиной пропагандировал
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16.03.2022 13:11 Відповісти
Правильно говорити "сумчани"
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16.03.2022 13:12 Відповісти
Спасибо большое. буду называть героических людей Сумчанами. Партизаны
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16.03.2022 15:56 Відповісти
Їм пох на синів. Загине то отримає 7 млн. рублів як плєшивець сказав.
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16.03.2022 12:46 Відповісти
Я могу тебе чем то помочь?
А нафіга, нового себе родишь!
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16.03.2022 12:48 Відповісти
В первые дни проезжали через город не все,а сейчас визовый режим
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16.03.2022 12:49 Відповісти
У Ваньки-дурачка три дороги:
Налево через Сумы поедешь - джавелин встретишь.
Прямо на россию поедешь - заградотряд встретишь.
Направо, там где большой крюк поедешь - байрактар встретишь.
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16.03.2022 12:50 Відповісти
Направо полями нада їхати а там грязь, можна не доїхати, партизани начеку.
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16.03.2022 12:53 Відповісти
Чєм Памочь Синок?---мам,Вишли мусорний Мішок
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16.03.2022 12:54 Відповісти
Я верю в правдивость разговора, русские матери особо не жалеют сыновей, их сын герой сражается за родину, а там как будет уже, еще нарожают, погибнет то может пенсию набавят за героя, будут гордится в селе.
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16.03.2022 12:54 Відповісти
Після цієї війни кацапська поговорка: "От Сумы да от тюрьмы не зарекайся" - набуде для них дещо іншого, зловіснішого змісту
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16.03.2022 13:00 Відповісти
Уч-ку-ду три дороги. Дизертирство - плен - 200-й. Русский богатырь призадумался.
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16.03.2022 13:03 Відповісти
Як у нас кажуть: це Суми, детка.
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16.03.2022 13:04 Відповісти
Не, вы послушайте риторику этой свиносамки?
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16.03.2022 13:18 Відповісти
На "Сумі" воно зібралося. П*да вам туточки, наші легині всі з підкопченими рашиськими вухами ходять.
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16.03.2022 13:19 Відповісти
Також звернув увагу. СумІ тупень кацапська певне прочитав знак біля дороги.
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16.03.2022 13:28 Відповісти
Тому що баклани не знають що місто Суми наголос на другому складі
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16.03.2022 13:29 Відповісти
удачи лохи
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16.03.2022 13:33 Відповісти
удачи лохи
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16.03.2022 13:35 Відповісти
да им насрать на своих детей ублюдки ета не имеет права на существование
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16.03.2022 13:37 Відповісти
Переговоры животных.
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16.03.2022 13:40 Відповісти
Я вот думал, нахер кацапоармии глушилки мобильной связи?
Из разговора понятно, они глушат связь на оккупированных территориях чтобы свои солдаты не могли дозвониться и рассказать правду.
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16.03.2022 13:41 Відповісти
конечно можешь чем-то помочь роди еще одного ********
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16.03.2022 13:42 Відповісти
Окупантам, русским свинням смерть💀💀💀 і презиру!
Нашим українським воїнам слава!!
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16.03.2022 14:09 Відповісти
ну це ж явна постанова! я не почув жодного матюка. як таке можливо? це точно записав укроголівуд (як ******* брехати рашаботи)
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16.03.2022 14:18 Відповісти
Жестяк! Москальнота так прозомбована, що навіть немає співчуття до власної дитини! Фу, які вони огидні!
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16.03.2022 14:39 Відповісти
Через Суми !!! Тільки через Суми!!!
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16.03.2022 15:11 Відповісти
Первый разговор с матерью без мата услышал.Такое вообще бывает.
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16.03.2022 15:23 Відповісти
Сумы, держитесь!!!
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16.03.2022 16:13 Відповісти
Джек Пот !! Мамаша іпотеку закриє нарешті.
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16.03.2022 16:32 Відповісти
а не че этим орским бл@дям обяснять они отрадясь тупоголовые.
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16.03.2022 16:42 Відповісти
ОРУЖИЕ ПОКИДАЛИ !!! И РАКОМ РУШ !)
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16.03.2022 17:39 Відповісти
А ХОТЕЛА СКАЗАТЬ - ВЫВЕЗЛИ ИЗ УКРАИНА НА РОССИЮ !)
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16.03.2022 17:41 Відповісти
заплакал сыночек, соплю пустил, мамке позвонил... страшно ему стало... а когда падла входило в Украину страшно не было? наверное, к параду готовился... подохни...
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17.03.2022 05:29 Відповісти
Мамашка не дуже і схвильована. Головне, каже, щоб не кідав зброю, тоді їй може грошенят підкинуть за вбитого синочка. Нація ********* !
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17.03.2022 09:29 Відповісти
 
 