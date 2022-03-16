"Мы должны проехать через город Сумы, а в Сумах еще ни одна колона не выжила", - СБУ оприлюднила чергову розмову окупанта. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На нових перехоплених розмовах СБУ чути, як російський солдат-строковик розповідає своїй матері, що в Україну вони в’їхали "без проблем, а ось виїхати не можуть". І тепер їм прийшов наказ висуватися на Суми...
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал СБУ.
" А через місто Суми ще ні одна наша колона не виживала. Ніхто, ні одна колона не доїжджала цілою. Якщо все вийде, я б хотів скласти зброю - аби не їхати на Суми", - жаліється російський окупант матері. Він, як і всі його побратими, наляканий і деморалізований. Хоче додому і розуміє, що підмоги чекати нізвідки.
Загарбник зізнається, що вони в оточенні, і шансів 50/50.
"А ось назви українських міст, які живуть під обстрілами і бомбардуваннями, але героїчно обороняються, до кінця життя будуть частиною нічних кошмарів рашистів", - впевнені у Службі безпеки України.
Будь ласка, зачекайте...
це Суми, не Сумі довбні, і з них немає виходу для кацапів
Я служив ще за СССР на території росії. Там народ мислить абсолютно іншими категоріями. Якщо "салдатіка" родіна куди-небудь послала, то мама автоматично вже готова, що він може загинути. Причому для них це нормально. Так само як нормально те, що всі війни є загарбницькі і їх синочки мордують, граблять, вбивають і насилують. Вони реально вважають, що так має бути. Вони цілком щиро питають, скільки чурок, хахлов, бандер або афганців синочок вбив, і тішаться з того!
Тому тут справа зовсім ні в якому не в путіні. Сьогодні путін, вчора сталін, лєнін, завтра - черговий такий самий виродок. Питання треба вирішувати в корені - рашка як країна повинна перестати існувати, бо такі проблеми у світі будуть цілий час.
цілийвесь час", переводчик очини
Ще вам розкажу, як то було на тій росії. 1988-1989 рік, підмаасков'є, ліси, в/ч у секретному містечку. Офіцери СПЕЦІАЛЬНО їздили до Львова раз на рік за призовниками-студентами! Знаєте для чого?
Їм потрібні були хахли, а краще - бандери, щоб навести порядок в полку.
Хахли були так званими каптьорщиками, поварами, музикантами, водіями старших офіцерів, старшинами в ротах і т.д. Я був полковим писарем, бо напевне один зі всього полку (а там солдатів строкової служби було аж 1025 штук) був грамотний! Тобто у 18 років я, хлопець зі Львова, українець, цілком грамотно писав по російськи, і вів все діловодство полку, поки служив. Якби в совєцкій армії не було хахлів і "німців" (це були прибалти), був би самий натуральний бардак і піздєц - що і спостерігається у них зараз.
Змінив я такого собі Миколина Миколу Миколайовича з Тернополя, який йшов на дємбель. То поки він мене вчив собі на заміну, ми придумали з ним таку гру - заміняти російські матюки українськими словами. То був капєц. Ми з реготу каталися по підлозі, коли намагалися розповідати по українськи, що казав той чи інший офіцер чи прапор в різних ситуаціях...
Яке то цікаве наше життя...
Я пригадую, у квітні 1989 року мене відпустили на 10 днів. Тоді так відпускали типу у відпустку. Приїхав я до Львова - а тут вже революція повним ходом. Всюди жовто-сині прапори, мітинги, "ганьба!"...)) Ну і треба було привезти назад обов"язково самогонки і сала (бо ж з України). А я ще прихопив ту газету обкому КПУ, яка в нас виходила. Називалася "Вільна Україна". Ви, тролі, певно точно того не знаєте.
Приніс я ту газету в штаб, поклав біля себе на столі і стукаю на машинці, вже й забув про неї. Приходить такий підполковник Грішин, заст.нач.штабу. Глянув на неї... і аж позадкував. І так якось не впевнено каже:
- А вото етава нє нада, нє нада...
І я дивлюся, а в нього реальний переляк в очах.
- Та що ви, кажу, товаріщ подполковнік, дивіться, то ж орган Львівського обкому КПУ. Дивіться, он ордени Лєніна на верху газети... А він далі:
- Спрячь ета!
Ну ви уявляєте? А ви кажете, що москалі дурні. Та вони завжди такі налякані і ******* були, навіть старші офіцери.
Сусід казав, що орки з артою засіли десь в районі Низів і шмаляють приблизно звідти.
Чи отримав він подаруночок від путлєра
В УКРАЇНІ КОЖНИЙ КУЩ, КАМІНЬ, ДЕРЕВО МАЄ СТРІЛЯТИ ПО ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ МАЦКАЛЯМ...!!!
КОЖЕН БУДИНОК МАЄ СТАТИ УДАРНОЮ ФОРТЕЦЕЮ ТА ПОРТАЛОМ ЧЕРЕЗ КОТРИЙ УСІХ ЦИХ КАЦАПОМОРДИХ УБЛЮДКІВ ТРЕБА ВІДПРАВИТИ НА ЗУСТІЧ І ПОКАЯННЯ З ВСЕВИШНІМ У ПЕКЛО...!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ КАЦАПОМОРДИМ МАЦКАЛЯМ...!!!
А нафіга, нового себе родишь!
Налево через Сумы поедешь - джавелин встретишь.
Прямо на россию поедешь - заградотряд встретишь.
Направо, там где большой крюк поедешь - байрактар встретишь.
Из разговора понятно, они глушат связь на оккупированных территориях чтобы свои солдаты не могли дозвониться и рассказать правду.
Нашим українським воїнам слава!!