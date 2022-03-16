"Мы должны проехать через город Сумы, а в Сумах еще ни одна колона не выжила", - СБУ оприлюднила чергову розмову окупанта. ВIДЕО

На нових перехоплених розмовах СБУ чути, як російський солдат-строковик розповідає своїй матері, що в Україну вони в’їхали "без проблем, а ось виїхати не можуть". І тепер їм прийшов наказ висуватися на Суми...

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал СБУ.

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" А через місто Суми ще ні одна наша колона не виживала. Ніхто, ні одна колона не доїжджала цілою. Якщо все вийде, я б хотів скласти зброю - аби не їхати на Суми", - жаліється російський окупант матері. Він, як і всі його побратими, наляканий і деморалізований. Хоче додому і розуміє, що підмоги чекати нізвідки.

Загарбник зізнається, що вони в оточенні, і шансів 50/50.

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"А ось назви українських міст, які живуть під обстрілами і бомбардуваннями, але героїчно обороняються, до кінця життя будуть частиною нічних кошмарів рашистів", - впевнені у Службі безпеки України.